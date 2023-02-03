Как отправлять платежи из 1С:Управление нашей фирмой через прямой обмен

1. В 1С откройте раздел «Деньги» — «Банк» — «Платёжные поручения».

2. Если платёж один, выделите нужный в списке, а затем во вкладке «1С:ДиректБанк» выберите пункт «Отправить электронный документ».

Если платежей несколько, нажмите «Выгрузить из 1С в банк».

Отметьте нужные платёжные поручения и нажмите «Отправить в банк».

3. Остался один шаг: введите пароль от интеграции с 1С и нажмите «ОК». Готово! Платёж появится в разделе «На подпись» на главной интернет-банка.

4. Если вы уже настроили подписание платежей в 1С, введите код из смс в новом окне — заходить в интернет-банк и подписывать платёж там уже не понадобится.

Важно! Платежи могут поступать в интернет-банк с небольшой задержкой. Если такое произошло, попробуйте обновить страницу через 15 минут.