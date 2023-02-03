Как перевести деньги в выходные?

Переводы по номеру карты или телефона отправляются в любое время и доходят почти мгновенно.

Переводы по номеру телефона

Доступны только ИП. Для отправки зайдите во вкладку «Платежи» → «По номеру телефона». Комиссия зависит от вашего тарифа. Желательно переводить деньги себе на свой номер, а не другим людям, чтобы избежать роста рисков по комплаенсу.

Переводы по номеру карты

Для отправки зайдите во вкладку «Платежи» → «По номеру карты». Размер комиссии будет зависеть от вашего тарифа.

Платежи по реквизитам

Платежи внутри Точка Банка ходят круглосуточно, независимо от праздников и выходных.

График межбанковских платежей зависит от Центробанка РФ — время отправки и зачисления денег в праздники обычно отличается от стандартного регламента. Точные даты и время мы заранее сообщаем в интернет-банке.