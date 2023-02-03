Как подать заявление о сохранении прожиточного минимума при взыскании по исполнительному производству?

Заявление подаётся в службу судебных приставов через портал Госуслуги и рассматривается в течение 17 рабочих дней. Как его подать:
- Выберите услугу по подаче ходатайств в ФССП — пункт «Сохранить прожиточный минимум».
- Укажите номер исполнительного производства, реквизиты банковского счёта, где необходимо сохранить деньги.
- Укажите источник дохода, например, работодателя или пенсионный фонд, и приложите документы, подтверждающие получение дохода.
- Если у вас есть решение суда об увеличении размера сохраняемой суммы, приложите его к заявлению.
Прожиточный минимум не сохраняется при взыскании денег по следующим долгам:
- алименты;
- возмещение вреда здоровью;
- компенсация за смерть кормильца;
- возмещение ущерба, причиненного преступлением.