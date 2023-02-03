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Как подать заявление о сохранении прожиточного минимума при взыскании по исполнительному производству

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Заявление подаётся в службу судебных приставов через портал Госуслуги и рассматривается в течение 17 рабочих дней. Как его подать:

  1. Выберите услугу по подаче ходатайств в ФССП —  пункт «Сохранить прожиточный минимум».
  2. Укажите номер исполнительного производства, реквизиты банковского счёта, где необходимо сохранить деньги.
  3. Укажите источник дохода, например, работодателя или пенсионный фонд, и приложите документы, подтверждающие получение дохода.
  4. Если у вас есть решение суда об увеличении размера сохраняемой суммы, приложите его к заявлению.

Прожиточный минимум не сохраняется при взыскании денег по следующим долгам:

  • алименты;
  • возмещение вреда здоровью;
  • компенсация за смерть кормильца;
  • возмещение ущерба, причиненного преступлением.
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Как подать заявление о сохранении прожиточного минимума при взыскании по исполнительному производству?