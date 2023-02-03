Как подключить автовыписку в 1С:Управление нашей фирмой

Автовыписка позволяет получать данные из банка в 1С без ваших активных действий: сервис сам будет запрашивать выписку каждый час. Для этого сначала завершите подключение интеграции в 1С, а затем — выполните следующие действия.

1. В 1С перейдите в раздел «Настройки» — «Интеграции» — «Обмен с банками».

2. Раскройте блок «Обмен с банками» и нажмите на ссылку «Настройки обмена с банками».

3. Выберите организацию, для которой подключаете автовыписку.

4. Внизу нового окна вы увидите уведомление «Для Вашего банка доступно автоматическое получение выписки». Нажмите «Включить».

5. В новом окне введите Логин №2 и Пароль №2 из второй смс и нажмите «Запустить автоматическое получение выписки банка».

Если вы не помните логин и пароль для подключения автовыписки, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Теперь выписка будет поступать в 1С каждый час автоматически.