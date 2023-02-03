Как подключить интеграцию между интернет-банком и 1С:Комплексная автоматизация

Что такое ДиректБанк и зачем он нужен для интеграции 1С с Точка Банк?

ДиректБанк — это бесплатный сервис для прямого обмена электронными документами.

С его помощью вы сможете запрашивать выписки в 1С напрямую из интернет-банка, отправлять платёжки и зарплатные ведомости из 1С в интернет-банк в любое время — сохранять документы на компьютер не придётся.

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