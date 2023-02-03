Как подключить интеграцию между интернет-банком и 1С:Управление нашей фирмой

Что такое ДиректБанк и зачем он нужен для интеграции 1С с Точка Банк?
ДиректБанк — это бесплатный сервис для прямого обмена электронными документами.
С его помощью вы сможете запрашивать выписки в 1С напрямую из интернет-банка, отправлять платёжки и зарплатные ведомости из 1С в интернет-банк в любое время — сохранять документы на компьютер не придётся.
1. Сначала подключите интеграцию с 1С в интернет-банке.
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В интернет-банке откройте раздел «Сервисы» — «Бухгалтерия» — «ДиректБанк».
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Нажмите «Продолжить» или «Предоставить доступ».
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Укажите номер телефона, на который выдаёте доступ к интеграции. Нажмите «Выдать доступ».
Обратите внимание: вам придёт две смс с логином и паролем. Одна связка доступов для интеграции с 1С, и вторая — для подключения автоматической выписки. Раздельные пароли нужны для безопасности. Сохраните их, чтобы использовать при работе с прямым обменом.
Смс с паролем от интеграции:
Вы получили доступ в 1С. Логин №1.***** Пароль №1.*****. Инструкция: https://tchk.me/EtFODJ
Эти данные понадобятся при каждом подключении к прямому обмену.
Смс с паролем от автовыписки:
Для подключения автовыписки используйте отдельные данные для входа. Логин №2.***** Пароль №2.*****. Инструкция https://tchk.me/TNcJuM
Эти данные понадобятся только для подключения автовыписки.
2. Теперь перейдите в 1С и добавьте ваш расчётный счёт в Точка Банке
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Если у вас одна организация, в 1С перейдите в раздел «Компания» — «Банковские счета». Если организаций несколько: «Компания» — «Организации».
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Выберите нужную организацию и откройте вкладку «Банковские счета» — «Создать»
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В списке выберите ООО «Банк Точка» и укажите номер расчётного счёта из 20 цифр. Нажмите «Записать и закрыть».
3. Осталось завершить подключение интеграции в 1С.
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Перейдите в раздел «Настройки» — «Интеграции» — «Обмен с банками».
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Раскройте блок «Обмен с банками» и поставьте галочку напротив «1С:ДиректБанк». Ссылка «Настройки обмена с банками» станет активной — нажмите на неё.
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Создайте новую интеграцию: укажите организацию, ООО «Банк Точка» и нажмите «Далее».
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Введите логин и пароль от интеграции с 1С — вы получили их в смс ранее. Нажмите «Подключить».
Готово, вы настроили интеграцию между интернет-банком и 1С. Подключить автоматическое получение выписок поможет наша инструкция.