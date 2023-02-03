Как подключить интеграцию между интернет-банком и 1С:Управление торговлей

В этой инструкции расскажем, как настроить прямой обмен, запросить выписку и отправить платёж в банк. На всё уйдёт не больше 10 минут.

Что такое ДиректБанк и зачем он нужен для интеграции 1С с Точка Банк? ДиректБанк — это бесплатный сервис для прямого обмена электронными документами. С его помощью вы сможете запрашивать выписки в 1С напрямую из интернет-банка, отправлять платёжки и зарплатные ведомости из 1С в интернет-банк в любое время — сохранять документы на компьютер не придётся. Подробнее

1. Сначала подключите интеграцию с 1С в интернет-банке.

В интернет-банке откройте раздел «Сервисы» — «Бухгалтерия» — «ДиректБанк».

Нажмите «Продолжить» или «Предоставить доступ».

Укажите номер телефона, на который выдаёте доступ к интеграции. Нажмите «Выдать доступ».

Обратите внимание: вам придёт две смс с логином и паролем. Одна связка доступов для интеграции с 1С, и вторая — для подключения автоматической выписки. Раздельные пароли нужны для безопасности. Сохраните их, чтобы использовать при работе с прямым обменом.

Смс с паролем от интеграции:

Вы получили доступ в 1С. Логин №1.***** Пароль №1.*****. Инструкция: https://tchk.me/EtFODJ

Эти данные понадобятся при каждом подключении к прямому обмену.

Смс с паролем от автовыписки:

Для подключения автовыписки используйте отдельные данные для входа. Логин №2.***** Пароль №2.*****. Инструкция: https://tchk.me/TNcJuM

Эти данные понадобятся только для подключения автовыписки.

2. Теперь перейдите в 1С и добавьте ваш расчётный счёт в Точка Банке:

Откройте раздел «НСИ и администрирование» — «Организации»

Выберите нужную организацию и откройте вкладку «Банковские счета» — «Создать». В списке выберите ООО «Банк Точка» и укажите номер расчётного счёта из 20 цифр.

3. Осталось завершить подключение интеграции в 1С.

Перейдите в раздел «НСИ и Администрирование» — «Настройка интеграции» — «Обмен электронными документами».

Раскройте блок «Обмен с банками» и поставьте галочку напротив «1С:ДиректБанк». Ссылка «Настройки обмена с банками» станет активной — нажмите на неё.

Создайте новую интеграцию: укажите организацию, ООО «Банк Точка» и нажмите «Далее».

Введите логин и пароль от интеграции с 1С — вы получили их в смс ранее. Нажмите «Подключить».

Готово, вы настроили интеграцию между интернет-банком и 1С. Подключить автоматическое получение выписок поможет наша инструкция.