Как подключить интеграцию между интернет-банком и 1С:Зарплата и управление персоналом

Что такое ДиректБанк и зачем он нужен для интеграции 1С с Точка Банк?
ДиректБанк — это бесплатный сервис для прямого обмена электронными документами.
С его помощью вы сможете запрашивать выписки в 1С напрямую из интернет-банка, отправлять платёжки и зарплатные ведомости из 1С в интернет-банк в любое время — сохранять документы на компьютер не придётся.
1. Сначала подключите интеграцию с 1С в интернет-банке.
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Откройте раздел «Сервисы» — «Бухгалтерия» — «ДиректБанк».
- Нажмите «Продолжить» или «Предоставить доступ».
- Укажите номер телефона, на который выдаёте доступ к интеграции. Нажмите «Выдать доступ».
Обратите внимание: вам придёт две смс с логином и паролем. Одна связка доступов для интеграции с 1С, и вторая — для подключения автоматической выписки. Раздельные пароли нужны для безопасности. Сохраните их, чтобы использовать при работе с прямым обменом.
Смс с паролем от интеграции:
Вы получили доступ в 1С. Логин №1.***** Пароль №1.*****. Инструкция: https://tchk.me/EtFODJ
Эти данные понадобятся при каждом подключении к прямому обмену.
Смс с паролем от автовыписки:
Для подключения автовыписки используйте отдельные данные для входа. Логин №2.***** Пароль №2.*****. Инструкция https://tchk.me/TNcJuM
Эти данные понадобятся только для подключения автовыписки.
2. Осталось завершить подключение интеграции в 1С.
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Откройте 1С и в меню слева перейдите в раздел «Администрирование» — «Обмен электронными документами».
- Раскройте блок «Обмен с банками» и поставьте галочку напротив «1С:ДиректБанк». Ссылка «Настройки обмена с банками» станет активной — нажмите на неё.
- Создайте новую интеграцию: укажите организацию, ООО «Банк Точка» и нажмите «Далее».
- Введите логин и пароль от интеграции с 1С — вы получили их в смс ранее. Нажмите «Подключить».
Готово, вы настроили интеграцию между интернет-банком и 1С.