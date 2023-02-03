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Как подключить интеграцию между интернет-банком и 1С:Зарплата и управление персоналом

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Что такое ДиректБанк и зачем он нужен для интеграции 1С с Точка Банк?

ДиректБанк — это бесплатный сервис для прямого обмена электронными документами.

С его помощью вы сможете запрашивать выписки в 1С напрямую из интернет-банка, отправлять платёжки и зарплатные ведомости из 1С в интернет-банк в любое время — сохранять документы на компьютер не придётся.

Узнать подробнее

1. Сначала подключите интеграцию с 1С в интернет-банке.

  • Откройте раздел «Сервисы» — «Бухгалтерия» — «ДиректБанк».

  • Нажмите «Продолжить» или «Предоставить доступ».

  • Укажите номер телефона, на который выдаёте доступ к интеграции. Нажмите «Выдать доступ». 

Обратите внимание: вам придёт две смс с логином и паролем. Одна связка доступов для интеграции с 1С, и вторая — для подключения автоматической выписки. Раздельные пароли нужны для безопасности. Сохраните их, чтобы использовать при работе с прямым обменом.

Смс с паролем от интеграции:
Вы получили доступ в 1С. Логин №1.***** Пароль №1.*****. Инструкция: https://tchk.me/EtFODJ

Эти данные понадобятся при каждом подключении к прямому обмену.

Смс с паролем от автовыписки:

Для подключения автовыписки используйте отдельные данные для входа. Логин №2.***** Пароль №2.*****. Инструкция https://tchk.me/TNcJuM 

Эти данные понадобятся только для подключения автовыписки.

2. Осталось завершить подключение интеграции в 1С.

  • Откройте 1С и в меню слева перейдите в раздел «Администрирование» — «Обмен электронными документами».

  • Раскройте блок «Обмен с банками» и поставьте галочку напротив «1С:ДиректБанк». Ссылка «Настройки обмена с банками» станет активной — нажмите на неё.

  • Создайте новую интеграцию: укажите организацию, ООО «Банк Точка» и нажмите «Далее».

  • Введите логин и пароль от интеграции с 1С — вы получили их в смс ранее. Нажмите «Подключить».

Готово, вы настроили интеграцию между интернет-банком и 1С.

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    Как подключить интеграцию между интернет-банком и 1С:Зарплата и управление персоналом — FAQ Точка Банк