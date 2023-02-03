Как подписать платёж в 1С:Комплексная автоматизация

1. В 1С откройте раздел «Казначейство» — «Банк» — «Безналичные платежи».

2. Нажмите «Выгрузка и загрузка платежей» и выберите пункт «Выгрузка в банк».

3. Выберите нужный счёт и отметьте платёжные поручения, которые нужно отправить в интернет-банк на подпись. Нажмите «Выгрузить платежи».

4. Укажите пароль от интеграции с 1С и нажмите «ОК».

5. Введите код из смс в новом окне браузера — заходить в интернет-банк и подписывать платёж там уже не понадобится.

Важно! Платежи могут поступать в интернет-банк с небольшой задержкой. Если такое произошло, попробуйте обновить страницу через 15 минут.