Как получать документы от OZON, Wildberries и других маркетплейсов в ЭДО

Сейчас вы можете получать документы только от OZON, установить роуминг с Wildberries и другими маркетплейсами пока не получится.

От OZON можно получать любые документы, кроме УПД с информацией о маркировке — Документооборот пока не поддерживает её.

Как получать документы от OZON

Сначала нужно установить роуминг: отправить OZON приглашение к обмену документами и дождаться, когда маркетплейс его примет.

Запрос на роуминг можно отправить только вместе с исходящим документом. Он не будет подписан со стороны OZON, а, значит, не будет иметь юридическую силу.

Откройте любой текстовый редактор и создайте файл в формате .DOC с текстом:



«Прошу установить роуминговый обмен между ИП/ ООО “___ ” ИНН ___ и ООО «Интернет решения», ИНН: 7704217370, КПП: 997750001».

Зайдите в Документооборот. Нажмите кнопку «Загрузить» в верхнем меню и загрузите свой документ. Дождитесь, когда документ распознается и появится на главной сервиса. Затем нажмите на него и выберите «Редактировать». Выберите тип контрагента «Юридическое лицо или ИП», в поле «Данные контрагента» укажите ИНН 7704217370 и обязательно поменяйте КПП на 997750001. Сохраните документ и подпишите его сторонней КЭП. На этапе выбора оператора отметьте Диадок. После подписания запрос на обмен документами отправится в OZON. Дождитесь, когда представители маркетплейса примут его. Как только это произойдёт, вы сможете получать документы от этой площадки.

Следить за статусом запроса на роуминг можно в разделе «Запросы». Когда OZON примет запрос, статус сменится на «Роуминг установлен».