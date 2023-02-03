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  5. Как получать документы от OZON, Wildberries и других маркетплейсов в ЭДО

Как получать документы от OZON, Wildberries и других маркетплейсов в ЭДО

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Сейчас вы можете получать документы только от OZON, установить роуминг с Wildberries и другими маркетплейсами пока не получится.

От OZON можно получать любые документы, кроме УПД с информацией о маркировке — Документооборот пока не поддерживает её.

Как получать документы от OZON

Сначала нужно установить роуминг: отправить OZON приглашение к обмену документами и дождаться, когда маркетплейс его примет.

Запрос на роуминг можно отправить только вместе с исходящим документом. Он не будет подписан со стороны OZON, а, значит, не будет иметь юридическую силу. 

  1. Откройте любой текстовый редактор и создайте файл в формате .DOC с текстом:

    «Прошу установить роуминговый обмен между ИП/ ООО “___ ” ИНН ___ и ООО «Интернет решения», ИНН: 7704217370, КПП: 997750001».

  1. Зайдите в Документооборот.

  2. Нажмите кнопку «Загрузить» в верхнем меню и загрузите свой документ.

  3. Дождитесь, когда документ распознается и появится на главной сервиса. Затем нажмите на него и выберите «Редактировать». Выберите тип контрагента «Юридическое лицо или ИП», в поле «Данные контрагента» укажите ИНН 7704217370 и обязательно поменяйте КПП на 997750001.

  4. Сохраните документ и подпишите его сторонней КЭП. На этапе выбора оператора отметьте Диадок.

  5. После подписания запрос на обмен документами отправится в OZON. Дождитесь, когда представители маркетплейса примут его. Как только это произойдёт, вы сможете получать документы от этой площадки.

Следить за статусом запроса на роуминг можно в разделе «Запросы». Когда OZON примет запрос, статус сменится на «Роуминг установлен».

Если сейчас у нас нет роуминга с нужным вам оператором, напишите нам в чат и попросите подключить его. Мы всё сделаем за 2-3 недели.

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Как получать документы от OZON, ВБ и других маркетплейсов в ЭДО Точки?