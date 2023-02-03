Как разместить депозит?

Успевайте открыть депозит до праздников — в выходные сделать это не получится. Деньги вернутся на счёт в первый рабочий день. Подробнее о времени размещения депозита мы сообщаем заранее в интернет-банке.
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