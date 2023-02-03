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  5. Как создать ведомость на выплату зарплаты в 1С:Бухгалтерия предприятия и загрузить её в интернет-банк файлом

Как создать ведомость на выплату зарплаты в 1С:Бухгалтерия предприятия и загрузить её в интернет-банк файлом

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Чтобы в интернет-банк передавалась ведомость с правильным назначением, заполните в 1С коды назначений по инструкции.

1. Создайте ведомость на выплату зарплаты в 1С. Для этого перейдите в раздел «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомости в банк».

2. Нажмите «+ Ведомость» — «По зарплатному проекту».

3. После заполнения данных нажмите «Провести» — «Выгрузить файл». Сохраните ведомость на ваш компьютер.

4. На главной интернет-банка откройте раздел «Сервисы» — «Зарплатный проект». 

5. Нажмите «Распознать файл», выберите и откройте нужный.

6. Нажмите «Сформировать ведомость», подпишите ведомость или отправьте её на подпись руководителю — документ появится на главной в разделе «Деньги и события» и в Зарплатном проекте.




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Как создать ведомость на выплату зарплаты в 1С:Бухгалтерия предприятия и загрузить её в интернет-банк файлом — FAQ Точка Банк