Как создать ведомость на выплату зарплаты в 1С:Зарплата и управление персоналом и загрузить её в интернет-банк одним файлом

Чтобы в интернет-банк передавалась ведомость с правильным назначением, заполните в 1С коды назначений по инструкции.

1. Создайте ведомость на выплату зарплаты в 1С. Для этого перейдите в раздел «Выплаты» — «Ведомости в банк». Нажмите «Создать».

2. После заполнения данных нажмите «Провести» — «Выгрузить файл». Сохраните ведомость на ваш компьютер.

3. На главной интернет-банка откройте раздел «Сервисы» — «Зарплатный проект».

4. Нажмите «Распознать файл», выберите и откройте нужный.

5. Нажмите «Сформировать ведомость», подпишите ведомость или отправьте её на подпись руководителю — документ появится на главной в разделе «Деньги и события» и в Зарплатном проекте.



