Как создать ведомость на выплату зарплаты в 1С:Комплексная автоматизация и загрузить её в интернет-банк файлом

Чтобы в интернет-банк передавалась ведомость с правильным назначением, заполните в 1С коды назначений по инструкции.

1. Создайте ведомость на выплату зарплаты в 1С. Для этого перейдите в раздел «Зарплата» — «Выплаты» — «Ведомости в банк».

2. Нажмите «Создать», заполните данные и нажмите «Провести».

3. Для отправки ведомости нажмите «Выгрузить файл». В появившемся в окне выберите папку и сохраните файл ведомости.

4. На главной интернет-банка откройте раздел «Сервисы» — «Зарплатный проект».

5. Нажмите «Распознать файл», выберите и откройте нужный.

6. Нажмите «Сформировать ведомость», подпишите ведомость или отправьте её на подпись руководителю — документ появится на главной в разделе «Деньги и события» и в Зарплатном проекте.

7. Нажмите «Далее», подпишите ведомость или отправьте её на подпись руководителю — документ появится на главной в разделе «Деньги и события» и в разделе «Зарплатный проект».