Как создать зарплатный проект с помощью файла обработки в 1С:Бухгалтерия предприятия

Что такое обработка для 1С и с чем она поможет

Обработка — это специальный файл для автоматизации задач в 1С. С ней вы можете:

— Создать зарплатный проект в 1С и завести в нём сотрудников;

— Перенести сотрудников из другого зарплатного проекта;

— Добавить сотрудников в интернет-банк.

Наша обработка подходит только для:

— 1С: Зарплата и управление персоналом 8, версия 3.1.10.50 и выше;

— 1С: Бухгалтерия предприятия 8, версия 3.0.76.67 и выше.

Если у вас другая версия 1С — воспользуйтесь инструкцией по ручному обмену зарплатными реестрами.

Перед созданием зарплатного проекта в 1С настройте доступ в интернет-банке и интеграцию в 1С по инструкции.

Как найти и открыть обработку для версии 1С:Фреш

1. В 1С перейдите в Магазин расширений из меню «Главное».

2. В поисковую строку введите «Точка зарплатный проект», выберите обработку для своей конфигурации и нажмите «Установить».

3. Готово! Теперь в меню справа должен появится раздел «Точка Создание зарплатного проекта».

Как найти и открыть обработку для коробочной версии 1С

1. Скачайте файл с обработкой по ссылке или перейдите на главную страницу интернет-банка — «Сервисы» — «Бухгалтерия» — «Зарплатный проект» — «Синхронизация с 1С» и скачайте архив «Обработка для 1С».

2. Распакуйте архив с файлом. Затем в 1С откройте меню настроек вверху справа и нажмите «Файл» — «Открыть».

3. Найдите файл обработки «СозданиеЗПТочка.epf» и откройте его. После этого автоматически запустится окно создания зарплатного проекта.

Как создать зарплатный проект в 1С

1. Выберите организацию и банк из списка. В 1С: Бухгалтерия предприятия счёт тоже можно выбрать из списка по ссылке «Показать все», в остальных конфигурациях 1С счёт надо вводить вручную.

2. В дополнительных настройках укажите название зарплатного проекта. Номер и дата могут быть любыми, например, «№1 от 01.01.2026» — в Точка Банке договору не присваиваются эти данные. Нажмите «Далее».

Как заполнить список сотрудников вручную

Нажмите «Добавить» и начните вводить имя сотрудника — 1С предложит варианты из справочника. Останется только выбрать нужного.

Если у сотрудника есть счёт в 1С. Нажмите на три точки в графе «Банк» и выберите вариант «Банковский счет контрагента», а затем — нужный счёт.

Если у сотрудника нет счёта в 1С. Заполните графу «Номер лицевого счета». Нажмите на три точки в графе «Банк», выберите «Участник расчетов», а затем — нужный банк.

Как заполнить список сотрудников автоматически из другого проекта

1. Нажмите на синюю ссылку и выберите уже созданный зарплатный проект. Чтобы выбрать сразу несколько проектов, зажмите Ctrl. После этого появится список сотрудников с заполненными данными.

Если у сотрудника не указан БИК — добавьте его вручную в графе «Банк».

2. После того как добавите сотрудников, сохраните файл. Если вы сразу нажмёте «Закрыть», придётся вносить данные в интернет-банк вручную.

Чтобы в интернет-банк передавалась ведомость с правильным назначением, заполните в 1С коды назначений по инструкции.

Как загрузить сотрудников в интернет-банк

1. На главной странице интернет-банка перейдите в «Сервисы» — «Бухгалтерия» — «Зарплатный проект». Нажмите «Добавить сотрудника» и выберите «Загрузить файлом».





2. Загрузите или перетащите в окно загрузки файл со списком сотрудников из 1С. Убедитесь, что всё верно, и нажмите «Добавить».

3. Готово! Создать ведомость на выплату зарплаты и отправить её из 1С в интернет-банк поможет наша инструкция.