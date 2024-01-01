Как создать зарплатный проект вручную в 1С:Комплексная автоматизация

Перед созданием зарплатного проекта в 1С настройте доступ в интернет-банке и интеграцию в 1С по инструкции. Как только всё будет готово, переходите к пункту 1.

1. В 1С перейдите в раздел «Зарплата» — «Настройки и справочники» — «Зарплатные проекты» — «Создать».

2. В открывшемся окне заполните поля:



Организация — выберите ту организацию, для которой создаёте Зарплатный проект, чтобы платить зарплату.



Банк — вставьте в поисковую строку БИК Точка Банка: 044525104. Отметьте поле «Использовать обмен электронными документами».



Договор — укажите любой номер и любую дату, например, договор №1 от 01.01.2024. В Точка Банке эти данные не понадобятся.



Реквизиты банка — оставьте поля «Отделение» и «Филиал» пустыми. В поле «Расчётный счёт» введите номер вашего счёта в Точка Банке, с которого планируете платить зарплату. В поле «Формат» выберите из списка «Стандарт ЭОИ с банком (версия 3.7)», в поле «Кодировка» — «UTF-8».



Системы расчётов по банковским картам — правой кнопкой мыши нажмите на поле и потом на «Добавить». Там укажите МИР вне зависимости от того, какие карты есть или будут у сотрудников. Это не повлияет на выплаты.

3. Нажмите «Записать и закрыть». Зарплатный проект создан.

Как настроить выплаты через Зарплатный проект

Используйте эту инструкцию, чтобы настроить выплаты для всех сотрудников через Зарплатный проект Точка Банка

1. В 1С перейдите в «НСИ и администрирование» — «НСИ» — «Организации».

2. Выберите организацию.

3. Перейдите на вкладку «Зарплата и кадры». В разделе «Бухучёт и выплата зарплаты» нажмите «Изменить».

Откроется новое окно. В блоке «Как правило, выплата выполняется» отметьте пункт «В рамках зарплатного проекта». Ниже в поле «Зарплатный проект» выберите зарплатный проект Точка Банка и нажмите «Записать и закрыть».

Если у сотрудников нет счетов, создайте заявки на их открытие в разделе «Зарплатный проект» интернет-банка.

Если счета для получения зарплаты уже есть, добавьте их в 1С и проверьте, что для всех сотрудников выбран способ выплаты через Зарплатный проект. Для этого перейдите в раздел «Кадры» — «Сотрудники».

Выберите сотрудника, которому планируете платить, и нажмите «Выплата зарплаты».

В открывшемся окне отметьте «Как всем» — «В рамках зарплатного проекта» и укажите Зарплатный проект Точка Банка. В блоке «Зачислять» введите номер счёта и БИК банка сотрудника, на который он будет получать деньги. Если номера счёта сотрудника ещё нет, добавьте его. Нажмите «Записать и закрыть», а потом «ОК».

Чтобы в интернет-банк передавалась ведомость с правильным назначением, заполните в 1С коды назначений по инструкции.

Как добавить сотрудников в интернет-банк

Подключите Зарплатный проект, а затем внесите в него ФИО, номер счёта карты и БИК банка каждого сотрудника. Это можно сделать по-разному:

— Загрузить сотрудников одной таблицей в формате XLS. Скачайте и заполните шаблоны для сотрудников-резидентов и сотрудников-нерезидентов, а затем загрузите получившиеся таблицы по кнопке «Добавить сотрудника» — «Загрузить файлом».

— Занести всех сотрудников вручную — через кнопку «Добавить сотрудника» — «Добавить вручную».

— Загрузить готовые документы — платёжные поручения в формате TXT или реестр на выплату зарплаты в формате XML, даже если они из другого банка. Чтобы загрузить такой файл, перейдите в раздел «Зарплатный проект» — «Добавить сотрудника» — «Загрузить файлом».

Готово! Создать ведомость на выплату зарплаты и отправить её из 1С в интернет-банк поможет наша инструкция.