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Как выплатить зарплату через СБП в Зарплатном проекте?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

В интернет-банке перейдите в Зарплатный проект. Нажмите «Добавить ведомость», а затем «Заплатить через СБП».

Откроется список сотрудников-резидентов с добавленным номером для выплат через СБП. 

Отметьте нужных сотрудников и нажмите «Сформировать ведомость». Теперь выберите назначение, период и укажите суммы выплат. Снова нажмите «Сформировать ведомость».

На последнем шаге выберите расчётный счёт, с которого спишется зарплата — фонды для этого не подойдут. Если на вашем тарифе есть комиссия, она отобразится вместе с общей суммой выплаты. Осталось нажать кнопку «Подписать» и ведомость отправится на исполнение.

Важно:
— Выплатить зарплату через СБП можно только по этой инструкции. Загрузить такую ведомость файлом или отправить через прямой обмен с 1С не получится.
— Выплата зарплаты через СБП не подходит для нестандартных ситуаций: ограничений по счету, ликвидации, банкротства или блокировок. В этих случаях стоит воспользоваться стандартным переводом на расчётные счета сотрудников.

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Как выплатить зарплату через СБП в Зарплатном проекте?