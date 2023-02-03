Как выплатить зарплату через СБП в Зарплатном проекте?

В интернет-банке перейдите в Зарплатный проект. Нажмите «Добавить ведомость», а затем «Заплатить через СБП».



Откроется список сотрудников-резидентов с добавленным номером для выплат через СБП.

Отметьте нужных сотрудников и нажмите «Сформировать ведомость». Теперь выберите назначение, период и укажите суммы выплат. Снова нажмите «Сформировать ведомость».



На последнем шаге выберите расчётный счёт, с которого спишется зарплата — фонды для этого не подойдут. Если на вашем тарифе есть комиссия, она отобразится вместе с общей суммой выплаты. Осталось нажать кнопку «Подписать» и ведомость отправится на исполнение.



Важно:

— Выплатить зарплату через СБП можно только по этой инструкции. Загрузить такую ведомость файлом или отправить через прямой обмен с 1С не получится.

— Выплата зарплаты через СБП не подходит для нестандартных ситуаций: ограничений по счету, ликвидации, банкротства или блокировок. В этих случаях стоит воспользоваться стандартным переводом на расчётные счета сотрудников.



