Как загрузить отчёты маркетплейсов в Онлайн-бухгалтерию и учесть поступления?

Воспользоваться этой услугой можно при сочетании всех условий:

У вас подключён тариф «Всё включено», либо. Ваша система налогообложения УСН «Доходы». Вы работаете с маркетплейсами Wildberries, Ozon или Яндекс Маркетом.

В платной Онлайн-бухгалтерии можно настроить интеграцию с маркетплейсами для автоматической загрузки отчётов по продажам. Так сервис сможет корректно считать налоги с учётом комиссии площадки. Смотрите инструкцию по каждому маркетплейсу.

Как подключить услугу

Подключить услугу и загрузить отчёты может руководитель или распорядитель. Зайдите в раздел «Сервисы» — «Онлайн-бухгалтерия» — «Маркетплейсы». Выберите нужный маркетплейс и подключите его.

Укажите дату начала расчётов:

не ранее 01.01.2021 года для Wildberries;

не ранее 01.01.2022 года для Ozon;

не ранее 01.01.2023 для Яндекс Маркета.

После этого подключите услугу.

Теперь вы сможете загружать отчёты Wildberries и Ozon в формате XLSX и Яндекс Маркета в формате ZIP-архива и PDF. Все поступления от маркетплейса с указанной даты будут в списке операций Онлайн-бухгалтерии с пометкой «Без налога».

Wildberries

Вам понадобятся еженедельные Отчёты о реализации товаров при продажах на территории России и Уведомления о выкупе при продажах в страны СНГ.

Скачать отчёты можно в личном кабинете Wildberries: нажмите на ФИО ИП и перейдите в раздел «Документы». Далее в фильтре «Тип документа» выберите «Еженедельный отчёт о реализации» и «Уведомление о выкупе». Выберите нужные отчёты и нажмите «Скачать выбранные документы». В видеоинструкции показали, как это сделать.

Еженедельные отчёты

С августа 2025 года в Еженедельных отчётах о реализации добавились новые строки. Сложите суммы в строках:

1 «Всего стоимость реализованного товара»

6 «Компенсация ущерба»

7 «Прочие выплаты»

9 «Компенсация скидки по программе лояльности».

Сумму реализации, которая и будет вашим доходом, можно найти в 1 строке еженедельного отчёта в формате Excel.

Если сумма в 1 строке:

нулевая — значит не было продаж и самого дохода. По таким отчётам вносить суммы не нужно.

отрицательная — значит возвраты превысили продажи. В таком случае нужно уменьшить налоговую базу в Онлайн-бухгалтерии на эту сумму.

Уведомления о выкупе

Если у вас были продажи в страны СНГ, понадобится «Уведомление о выкупе». Сумму реализации по уведомлениям о выкупе нужно смотреть в строчке «Итого».

Как подгрузить еженедельные отчёты Wildberries в Онлайн-бухгалтерию

Вам подойдёт эта услуга, если у вас УСН «Доходы» и подключена Онлайн-бухгалтерия на тарифе «Всё включено».

Подключить платный тариф Онлайн-бухгалтерии можно в разделе «Тариф».

Загрузите отчёты за весь период с указанной даты, чтобы сервис корректно считал налоги с учётом комиссии площадки.

Чтобы загрузить отчёт, зайдите в раздел «Онлайн-бухгалтерия» — «Операции» — «Добавить операцию» — «Загрузить отчёт Wildberries» и прикрепите файл в формате XLSX.

Если у вас вместо отчёта уведомление о выкупе, загрузите его так же в разделе «Операции» — «Добавить операцию» — «Загрузить отчёт Wildberries». Такие уведомления формируются при работе в СНГ.

В каком случае не получится загрузить отчёт:

Если он загружен не в том формате — появится ошибка. Для загрузки нужен еженедельный отчёт, который в файле называется «Отчёт по оферте». Если в отчёте нет дохода и итоговая сумма со знаком минус. Если минус в отчёте из-за возврата товаров, напишите нам в чат, мы поможем учесть эту сумму.

Как учесть поступления Wildberries в бесплатной Онлайн-бухгалтерии

В разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Операция» выберите операцию поступления и измените систему налогообложения на «Без налога».

Далее добавьте полную сумму в разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Операции» — «Добавить операцию» — «Доходная операция». Укажите дату операции — это дата отчёта, контрагент ООО «Вайлдберриз», а в назначении напишите «Доход от ООО «Вайлдбериз» за период … по отчёту №…. От ……».

Как добавить доход по Уведомлению в бесплатной Онлайн-бухгалтерии

Чтобы убрать из расчёта поступление Wildberries, в разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Операция» выберите операцию поступления и измените систему налогообложения на «Без налога».

Далее добавьте полную сумму в разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Операции» — «Добавить операцию» — «Доходная операция». Укажите дату операции — это дата Уведомления о выкупе, контрагент ООО «Вайлдберриз», а в назначении напишите «Доход от ООО «Вайлдбериз» по Уведомлению о выкупе №…. От ……».

Как учесть возвраты при отрицательных отчётах

Чтобы учесть возвраты по отрицательному отчёту, нужно из следующего положительного отчёта вычесть сумму возврата. Далее внести сумму в Онлайн-бухгалтерию через раздел «Операции» — «Добавить операцию». Укажите дату операции — это дата положительного отчёта, контрагент ООО «Вайлдберриз», а в назначении напишите «Доход от ООО «Вайлдбериз» по Уведомлению о выкупе №…. От …… с учетом возвратов по отчёту №… от ….».

Ozon

Вам понадобятся ежемесячные Отчёты о реализации.

Скачать Отчёт о реализации товаров можно в личном кабинете Ozon: в разделе «Финансы» — «Документы» — «Отчёты о реализации».

Посмотрите видео, если что-то не получилось.

Как подгрузить ежемесячные отчёты Ozon в Онлайн-бухгалтерию

Вам подойдёт эта услуга, если у вас УСН «Доходы» и подключена Онлайн-бухгалтерия на тарифе «Всё включено».

Подключить услугу можно в разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Маркетплейсы».

Загрузите отчёты за весь период с указанной даты, чтобы мы корректно посчитали налог.

Чтобы загрузить отчёт, зайдите в раздел «Онлайн-бухгалтерия» — «Операции» — «Добавить операцию» — «Загрузить отчёт Ozon» и прикрепите файл в формате XLSX.

Если отчёт не в том формате — появится ошибка. Для загрузки нужен ежемесячный отчёт, который в файле называется «Отчёт о реализации».

Как учесть поступления от Ozon в бесплатной Онлайн-бухгалтерии

В разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Операции» выберите каждую операцию поступления и поменяйте систему налогообложения на «Без налога». Далее по отчёту о реализации за месяц укажите сумму, дату операции — это дата Отчёта о реализации, контрагент ООО «Интернет Решения», а в назначении напишите «Доход от ООО «Интернет Решения» за период … по Отчёту о реализации №…. От ……».

Чтобы получить сумму дохода, подставьте в формулу значения из нужных столбцов:

Отчёты до июня 2023 включительно: (9 + 10) – (14 + 15).

Отчёты до сентября 2023 включительно: (5 + 6) – (13 + 14).

Отчёты до марта 2024 включительно: (5 – 12).

Отчёты с апреля 2024: (5 + 6) – (13 + 14).

Отчёт с января 2026 года ( 5+6-10-11)

Отчёт с февраля 2026 года(5+6-9-10)

Эту сумму нужно отразить в Онлайн-бухгалтерии.

Яндекс Маркет

Вам понадобится Отчёт об исполнении поручения и о зачёте взаимных требований.

Скачать отчёт можно в разделе «Финансы» — «Закрывающие документы» — «Договор на размещение» и в списке «Услуги по акту» найти услуги за нужный месяц со статусом «Оплачены». Нажмите «Документы» — «Скачать ZIP‑архив». В архиве понадобится файл «Отчёт об исполнении поручения и о зачёте взаимных требований».

Сумму реализации нужно считать по формуле:

Получено от потребителей в адрес Заказчика - Возвращено Потребителям за счёт Заказчика - Сумма денежных средств согласно Условиям по предоставлению Скидки на услугу размещения и Премий + Компенсации исполнителя в адрес Заказчика + Премия, предоставленная Исполнителем + Компенсация Исполнителя в адрес Заказчика по претензиям в рамках Договора

Как подгрузить ежемесячные отчёты Яндекс Маркет в Онлайн-бухгалтерию

Вам подойдёт эта услуга, если у вас УСН «Доходы» и подключена Онлайн-бухгалтерия на тарифе «Всё включено» или «Маркетплейсы на доходы».

Подключить услугу можно в разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Маркетплейсы».

Загрузите отчёты за весь период с указанной даты, чтобы мы корректно посчитали налог. Отчёт Яндекс Маркета нужно загрузить в формате PDF или ZIP-архива. Для этого зайдите в раздел «Онлайн-бухгалтерия» — «Маркетплейсы» — «Яндекс Маркет» — «Загрузить отчёт».

Если отчёт не в том формате — появится ошибка. Для загрузки нужен ежемесячный отчёт под названием «Отчёт об исполнении поручения и о зачёте взаимных требований по договору».

Как учесть поступления от Яндекс Маркета в бесплатной Онлайн-бухгалтерии

В разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Операции» выберите операцию поступления по договору на размещение с назначением «Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора» и поменяйте систему налогообложения на «Без налога».

Далее используйте формулу:

Получено от потребителей в адрес Заказчика - Возвращено Потребителям за счёт Заказчика - Сумма денежных средств согласно Условиям по предоставлению Скидки на услугу размещения и Премий + Компенсации исполнителя в адрес Заказчика + Премия, предоставленная Исполнителем + Компенсация Исполнителя в адрес Заказчика по претензиям в рамках Договора

Укажите полученную сумму в Онлайн-бухгалтерии, дату операции — это дата Отчёта об исполнении поручения и о зачёте взаимных требований, контрагент ООО «Яндекс». В назначении напишите «Доход от ООО «Яндекс» за период … по Отчёту агента №…. От ……».

Для УСН «Доходы минус расходы»

При УСН «Доходы минус расходы» нужно отразить полную сумму реализации.

В расходах нужно указать комиссию маркетплейса и дополнительные затраты.

Например: если продажи были на 100 ₽, на счёт пришло 70 ₽ и комиссия составила 30 ₽, то операцию на 70 ₽ нужно убрать из расчёта — для этого измените её систему налогообложения на «Без налога» или нажмите «Игнорировать». Далее в доход внести 100 ₽, а в расход — 30 ₽.

Тогда операции для Книги учёта доходов и расходов будут отражены верно.