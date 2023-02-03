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Как загрузить платёж из 1С:Бухгалтерия предприятия в интернет-банк файлом

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

1. В 1С откройте раздел «Банк и касса» — «Платёжные поручения».

2. Нажмите «Отправить в банк».

3. Заполните поля «Организация», «Банковский счёт», «Период» и выберите нужные платежи.

4. Сохраните платежи на ваш компьютер: для этого выберите нужную папку в поле «Файл выгрузки в банк» — оно находится в самом низу, и нажмите «Выгрузить».

Если при сохранении платежей нужно указать кодировку, выберите «ANSI».

5. На главной интернет-банка нажмите «Распознать платёж» и выберите нужный файл в открывшемся окне. Нажмите «Открыть».

6. Нажмите «Сохранить на подпись»  — документ появится на главной в разделе «Деньги и события», не забудьте его подписать.

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Как загрузить платёж из 1С:Бухгалтерия предприятия в интернет-банк файлом — FAQ Точка Банк