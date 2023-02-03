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Как загрузить платёж из 1С:Комплексная автоматизация в интернет-банк файлом

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

1. В 1С откройте раздел «Казначейство» — «Банк» — «Безналичные платежи».

2. Нажмите «Выгрузка и загрузка платежей» и выберите пункт «Выгрузка в банк».

3. Выберите нужный счёт и нажмите «Выбрать файл». Укажите, куда выгружать платежи.

4. Выберите нужные платежи и нажмите «Выгрузить платежи».

5. На главной интернет-банка нажмите «Распознать платёж» и выберите нужный файл в открывшемся окне. Нажмите «Открыть».

6. Нажмите «Сохранить на подпись»  — документ появится на главной в разделе «Деньги и события», не забудьте его подписать.

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Как загрузить платёж из 1С:Комплексная автоматизация в интернет-банк файлом — FAQ Точка Банк