Как загрузить платёж из 1С:Комплексная автоматизация в интернет-банк файлом

1. В 1С откройте раздел «Казначейство» — «Банк» — «Безналичные платежи».

2. Нажмите «Выгрузка и загрузка платежей» и выберите пункт «Выгрузка в банк».

3. Выберите нужный счёт и нажмите «Выбрать файл». Укажите, куда выгружать платежи.

4. Выберите нужные платежи и нажмите «Выгрузить платежи».

5. На главной интернет-банка нажмите «Распознать платёж» и выберите нужный файл в открывшемся окне. Нажмите «Открыть».

6. Нажмите «Сохранить на подпись» — документ появится на главной в разделе «Деньги и события», не забудьте его подписать.