Как загрузить выписку в 1С:Комплексная автоматизация файлом

1. В интернет-банке выберете раздел «Сервисы» — «Выписка» — «Создать выписку» или откройте «Быстрые действия» — «Скачать выписку».

2. Заполните всё самое нужное для формирования выписки и нажмите «Создать выписку».

3. Нажмите «Скачать» около готовой выписки — она сохранится на ваш компьютер.

4. В 1С откройте раздел «Казначейство» — «Банк» — «Безналичные платежи».

5. Нажмите «Выгрузка и загрузка платежей» и выберите пункт «Загрузка выписки».

6. В открывшемся окне выберите счёт компании, по которой будете запрашивать выписку, нажмите «Выбрать файл» и загрузите файл с компьютера.

7. Нажмите «Загрузить». Готово, ваша выписка загружена в 1С!