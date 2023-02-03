Как запросить выписку через прямой обмен в 1С:Управление нашей фирмой

Запросить выписку можно всего за 5 шагов:

1. В 1С откройте раздел «Деньги» — «Банк и касса».

2. Нажмите «Загрузить из банка в 1С», выберите счёт компании, по которой будете запрашивать выписку и нажмите «Выбрать».

3. В открывшемся окне укажите период и нажмите «Запросить через 1С:ДиректБанк».

4. 1С попросит указать пароль для интеграции — он приходил вам в смс при настройке интеграции. Укажите пароль и дождитесь получения выписки.

5. Когда выписка обработается, нажмите «Загрузить» и получите все документы в 1С. Всё готово!