Как запросить выписку через прямой обмен в 1С:Управление нашей фирмой

Запросить выписку можно всего за 5 шагов:
1. В 1С откройте раздел «Деньги» — «Банк и касса».
2. Нажмите «Загрузить из банка в 1С», выберите счёт компании, по которой будете запрашивать выписку и нажмите «Выбрать».
3. В открывшемся окне укажите период и нажмите «Запросить через 1С:ДиректБанк».
4. 1С попросит указать пароль для интеграции — он приходил вам в смс при настройке интеграции. Укажите пароль и дождитесь получения выписки.
5. Когда выписка обработается, нажмите «Загрузить» и получите все документы в 1С. Всё готово!