Когда придут деньги по эквайрингу?

Выручку по эквайрингу за предпраздничный день и праздники обычно зачисляем на счёт в первый рабочий день. Но если у вас подключено онлайн-зачисление, деньги будут приходить на счёт день в день.

Если онлайн-зачисления нет, вы можете подключить его в разделе «Эквайринг и кассы» в веб-версии интернет-банка. Стоимость будет зависеть от вашего тарифа.

Если вы работаете с эквайрингом стороннего банка, а зачисления приходят на счёт в Точка Банке — уточните регламент зачислений в том банке.

Дополнительно для приёма оплат вы можете использовать QR-коды. Подключение сервиса бесплатное и занимает 10 минут. Комиссия составит 0,4% или 0,7% — в зависимости от вашего вида деятельности. Деньги зачисляются мгновенно. Если по закону 54-ФЗ вы обязаны использовать онлайн-кассу, не забудьте выдать покупателю чек.