Можно ли работать без кассы и принимать переводы на карту?

Нет. Если вы принимаете оплату от клиентов за товары и услуги, по закону вам нужно выдавать чек. Перевод на карту не заменяет онлайн-кассу.
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