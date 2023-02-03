Нужно ли создавать новую ЭТрН, если изменились водитель, авто и получатель

Нет, если что-то изменилось в процессе перевозки, то создавать новую транспортную накладную не нужно. В таком случае заполняются дополнительные титулы — №7 или 8. В Транспортном ЭДО от Точка Банка сделать это ещё проще:

Чтобы изменить грузополучателя достаточно выбрать «Оформить переадресовку» на странице накладной.

Чтобы заменить водителя или авто, выберите «Оформить замену» там же.