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Удостовериться, что полученный документ соответствует формату, утвержденному ФНС

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Как убедиться, что входящий электронный документ соответствует формату ФНС?

Документооборот от Точка Банк автоматически проверяет XML-файл документа при получении. Если документ не соответствует формату ФНС, система сразу покажет ошибку. Такой документ не пройдёт дальше без исправлений.

Что будет, если счёт-фактура пришла в устаревшем формате ФНС

Если контрагент сформирует счёт-фактуру в устаревшем формате ФНС, документ не дойдёт до вас.

Такой файл должен получить ошибку ещё на стороне отправителя — на этапе проверки у оператора ЭДО. Оператор не пропустит документ, если формат не соответствует действующим требованиям ФНС.

В этом случае:

  • счёт-фактура не поступит в вашу учётную систему;

  • отправитель получит уведомление об ошибке формата;

  • документ нужно будет переформировать в актуальном формате и отправить повторно.

А если первичный документ пришёл не по формату ФНС?

Это не считается ошибкой. Закон не требует использовать форматы ФНС для первичных документов. Вы можете принимать такие документы и работать с ними.

Примет ли ФНС первичный документ в любом формате?

Нет, не всегда. При электронном запросе ФНС принимает только документы в утверждённых форматах. Если формат не соответствует требованиям, документ могут не принять.

Является ли печатная форма электронного документа юридически значимой

Нет, печатная форма — это только визуализация документа для удобства работы. Юридическую силу имеет электронный XML-файл. 

Внешний вид документа не регламентирован ФНС, за исключением случаев, когда требования прямо установлены нормативными актами.

Например, для счёта-фактуры обязательные требования к печатной форме утверждены постановлением Правительства РФ №1137. В таких случаях необходимо соблюдать установленную форму и реквизиты.

Что важно проверить в электронном документе?

Документ должен содержать все обязательные реквизиты в соответствии с законодательством:

При этом важно учитывать особенность электронного формата. В большинстве случаев документ формируется в формате XML, и все обязательные реквизиты проверяются именно в структуре файла. Визуальная (печатная) форма — это лишь отображение данных из XML, и она может не отражать часть технических или служебных полей.

Поэтому при проверке:

  • ориентируйтесь не только на печатную форму;

  • при необходимости открывайте и анализируйте сам XML-файл;

  • учитывайте, что корректность реквизитов контролируется форматом и логикой заполнения, а не только визуальным отображением документа.

В каком виде ФНС истребует электронные документы?

ФНС запрашивает именно XML-файлы. Распечатка из ЭДО от Точка Банк — это визуализация документа. Её можно использовать при выездной проверке или в суде.

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Входящий электронный документ соответствует формату, утверждённому ФНС — FAQ Точка Банк