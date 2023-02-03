Удостовериться, что полученный документ соответствует формату, утвержденному ФНС

Как убедиться, что входящий электронный документ соответствует формату ФНС?
Документооборот от Точка Банк автоматически проверяет XML-файл документа при получении. Если документ не соответствует формату ФНС, система сразу покажет ошибку. Такой документ не пройдёт дальше без исправлений.
Что будет, если счёт-фактура пришла в устаревшем формате ФНС
Если контрагент сформирует счёт-фактуру в устаревшем формате ФНС, документ не дойдёт до вас.
Такой файл должен получить ошибку ещё на стороне отправителя — на этапе проверки у оператора ЭДО. Оператор не пропустит документ, если формат не соответствует действующим требованиям ФНС.
В этом случае:
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счёт-фактура не поступит в вашу учётную систему;
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отправитель получит уведомление об ошибке формата;
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документ нужно будет переформировать в актуальном формате и отправить повторно.
А если первичный документ пришёл не по формату ФНС?
Это не считается ошибкой. Закон не требует использовать форматы ФНС для первичных документов. Вы можете принимать такие документы и работать с ними.
Примет ли ФНС первичный документ в любом формате?
Нет, не всегда. При электронном запросе ФНС принимает только документы в утверждённых форматах. Если формат не соответствует требованиям, документ могут не принять.
Является ли печатная форма электронного документа юридически значимой
Нет, печатная форма — это только визуализация документа для удобства работы. Юридическую силу имеет электронный XML-файл.
Внешний вид документа не регламентирован ФНС, за исключением случаев, когда требования прямо установлены нормативными актами.
Например, для счёта-фактуры обязательные требования к печатной форме утверждены постановлением Правительства РФ №1137. В таких случаях необходимо соблюдать установленную форму и реквизиты.
Что важно проверить в электронном документе?
Документ должен содержать все обязательные реквизиты в соответствии с законодательством:
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для счетов-фактур — по ст. 169 НК РФ;
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для первичных документов — по ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ.
При этом важно учитывать особенность электронного формата. В большинстве случаев документ формируется в формате XML, и все обязательные реквизиты проверяются именно в структуре файла. Визуальная (печатная) форма — это лишь отображение данных из XML, и она может не отражать часть технических или служебных полей.
Поэтому при проверке:
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ориентируйтесь не только на печатную форму;
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при необходимости открывайте и анализируйте сам XML-файл;
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учитывайте, что корректность реквизитов контролируется форматом и логикой заполнения, а не только визуальным отображением документа.
В каком виде ФНС истребует электронные документы?
ФНС запрашивает именно XML-файлы. Распечатка из ЭДО от Точка Банк — это визуализация документа. Её можно использовать при выездной проверке или в суде.
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