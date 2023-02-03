Регистрация бизнеса онлайн за 0 ₽

Вам точно понадобятся паспорт и СНИЛС. Если вы регистрируете ООО, также нужен документ с подтверждением юрадреса.

Остальное мы подготовим за вас. Для ИП это:

– заявление о регистрации бизнеса;

– уведомление о переходе на УСН, если потребуется;

– заявление на патент, если потребуется.

Для ООО это:

– электронное заявление о регистрации юридического лица;

– решение о создании ООО и назначении его директора;

– устав;

– уведомление о переходе на УСН, если потребуется.

Нерезидентам также нужен нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык и ИНН — без него не получится выпустить ЭЦП.