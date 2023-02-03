Регистрация бизнеса онлайн за 0 ₽

Проконсультируем на старте
Подберём СНО и коды ОКВЭД
Подготовим документы онлайн
Поможем подписать и отправить в ФНС
Откроем расчётный счёт
Пользуйтесь сразу после регистрации
Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке
Подключим сервисы для старта — Онлайн‑бухгалтерию, ЭДО и всё для приёма платежей
Подготовим устав и подберём юрадрес при необходимости
Подготовим учредительные документы и откроем счёт в нашем банке
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ИП или компанию зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика.
Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видео-продакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
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Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
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Вам точно понадобятся паспорт и СНИЛС. Если вы регистрируете ООО, также нужен документ с подтверждением юрадреса.
Остальное мы подготовим за вас. Для ИП это:
– заявление о регистрации бизнеса;
– уведомление о переходе на УСН, если потребуется;
– заявление на патент, если потребуется.
Для ООО это:
– электронное заявление о регистрации юридического лица;
– решение о создании ООО и назначении его директора;
– устав;
– уведомление о переходе на УСН, если потребуется.
Нерезидентам также нужен нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык и ИНН — без него не получится выпустить ЭЦП.
Мы регистрируем бизнес бесплатно, но некоторым могут понадобиться дополнительные расходы на:
Да, это возможно. Для регистрации ИП нужны следующие документы:
Как можно подать документы:
Для регистрации ООО нужно подготовить следующие документы:
Как подать документы:
Наши специалисты проконсультируют о регистрации бизнеса, помогут выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения.
Мы подготовим необходимые для регистрации документы и поможем отправить их онлайн, без посещения ФНС и уплаты госпошлины.
После регистрации можно открыть счёт в Точка Банке и пользоваться им.
Наши специалисты проконсультируют о регистрации бизнеса, помогут выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения.
Мы подготовим необходимые для регистрации документы и поможем отправить их онлайн, без посещения ФНС и уплаты госпошлины.
После регистрации можно открыть счёт в Точка Банке и пользоваться им.
Нет, зарегистрировать ООО без юридического адреса нельзя, так как закон требует указывать место нахождения постоянно действующего органа управления. Налоговая инспекция откажет в приеме документов, если в заявлении не будет актуального адреса.
В основном отказы ФНС при регистрации бизнеса связаны с ошибками при заполнении документов. Вот самые частые из них:
Всех этих ошибок можно избежать при подаче документов через Точка Банк. Перед отправкой в налоговую сотрудники банка проверят, правильно ли заполнены документы.
Выбор режима налогообложения зависит от формы бизнеса — ИП или ООО, — вида деятельности, суммы доходов и расходов, наличия сотрудников. Сотрудники Точка Банка помогут определиться с системой налогообложения во время консультации.
Заявление на регистрацию бизнеса можно подать онлайн. Однако для подтверждения личности понадобится встреча с представителем банка.
Вы можете подать документы на открытие ИП или ООО напрямую в налоговую, а потом открыть счёт в любом банке.
При некоторых видов деятельности о начале работы бизнеса нужно сообщить в Роспотребнадзор — это касается розничной торговли, общепита, сферы бытовых услуг и не только. Уведомление можно подать онлайн через Госуслуги.
В зависимости от сферы иногда нужно уведомить Роскомнадзор или другие профильные ведомства.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.