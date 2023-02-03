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Регистрация бизнеса онлайн за 0 ₽

Регистрация бизнеса онлайн за 0 ₽

Проконсультируем на старте

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим документы онлайн

Поможем подписать и отправить в ФНС

Откроем расчётный счёт

Пользуйтесь сразу после регистрации

Открытие ИП, счёт и бухгалтерия за 0 ₽

Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке

Найдём решение для каждого

Регистрация ИП
Регистрация ООО
Регистрация АО
Гражданам РФ Иностранным гражданам
Зарегистрируем ИП и откроем счёт

Подключим сервисы для старта — Онлайн‑бухгалтерию, ЭДО и всё для приёма платежей

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Вам понадобятся
  • Паспорт
  • ИНН
  • СНИЛС
Мы подготовим
  • Заявление по форме Р21001
  • Уведомление о применяемом режиме налогообложения
Гражданам РФИностранным гражданам
Зарегистрируем компанию с одним или несколькими учредителями

Подготовим устав и подберём юрадрес при необходимости

Подробнее
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Вам понадобятся
  • Паспорт
  • ИНН
  • СНИЛС
  • Документы, подтверждающие юридический адрес
  • Для иностранных граждан — РВП или ВНЖ

Мы подготовим
  • Для ООО с одним учредителем — решение единственного учредителя о создании ООО и назначении директора
  • Для ООО с несколькими учредителями — протокол общего собрания учредителей и договор об учреждении ООО
  • Уведомление о переходе на подходящую СНО
  • Устав компании
  • Заявление по форме Р11001
  • Документы на юридический адрес
Гражданам РФ
Зарегистрируем выпуск акций

Подготовим учредительные документы и откроем счёт в нашем банке

Подробнее
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Вам понадобятся
  • Паспорт
  • ИНН
  • Документы, подтверждающие юридический адрес
  • Для юрлиц — свидетельства с ОГРН и ИНН, устав организации

Мы подготовим
  • Заявление о регистрации АО
  • Решение о создании АО и назначении руководителя
  • Устав
  • Заявление на УСН, если потребуется

Откройте бизнес с Точка Банк

Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы.

Получите бесплатную консультацию 
  • Поможем подобрать CHO и коды ОКВЭД
  • Определим, подходит ли вам ИП на патенте
  • Предложим проверенный юрадрес для компаний при необходимости
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Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

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Дождитесь регистрации —
это займёт 3–5 дней

Как только ИП или компанию зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать

Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
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99,9% успешных регистраций

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Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика.

Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видео-продакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

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Частые вопросы

Какие документы нужны для регистрации бизнеса онлайн?

Вам точно понадобятся паспорт и СНИЛС. Если вы регистрируете ООО, также нужен документ с подтверждением юрадреса. 

Остальное мы подготовим за вас. Для ИП это: 

– заявление о регистрации бизнеса;

– уведомление о переходе на УСН, если потребуется;

– заявление на патент, если потребуется.

Для ООО это: 

– электронное заявление о регистрации юридического лица;

– решение о создании ООО и назначении его директора;

– устав;

– уведомление о переходе на УСН, если потребуется.

Нерезидентам также нужен нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык и ИНН — без него не получится выпустить ЭЦП.

За что может потребоваться оплата при регистрации бизнеса?

Мы регистрируем бизнес бесплатно, но некоторым могут понадобиться дополнительные расходы на: 

  • юридический адрес;
  • нотариальный перевод документов;
  • регистрацию сложной структуры ООО или АО;
  • в отдельных случаях — за услуги нотариуса.

Может ли иностранный гражданин зарегистрировать ИП или ООО?

Да, это возможно. Для регистрации ИП нужны следующие документы: 

  • копия иностранного паспорта и его нотариально заверенный перевод на русский язык;
  • копия документа, подтверждающего право проживания — РВП или ВНЖ;
  • справка о временной или постоянной регистрации (прописке);
  • заявление на регистрацию по форме Р21001;
  • для ИП на УСН — уведомление о переходе на УСН;
  • ИНН;
  • СНИЛС.

Как можно подать документы:

  • Лично в ИФНС, с госпошлиной 800 ₽.
  • Через нотариуса: он заверит документы и отправит их электронно. В этом случае нужно оплатить только услуги нотариуса. 
  • Через МФЦ, без госпошлины.
  • Электронно с усиленной ЭП, без госпошлины.

Для регистрации ООО нужно подготовить следующие документы: 

  1. Копию иностранного паспорта и его нотариально заверенный перевод на русский язык.
  2. Разрешение на работу и регистрацию, если иностранный гражданин планирует работать директором. После регистрации ему нужно заключить трудовой договор с ООО и сообщить об этом в МВД. 
  3. Документы на юридический адрес: либо гарантийное письмо, если юрадрес — нежилое помещение, либо согласие собственников на регистрацию, если юрадрес — жилое помещение.
  4. Заявление на регистрацию ООО по форме Р11001.
  5. Для УСН — уведомление о переходе на УСН.
  6. Решение или протокол об учреждении ООО. Этот документ составляется на русском языке и не требует нотариального заверения.
  7. Устав ООО в двух экземплярах. Вы можете предоставить свой устав или выбрать типовой

Как подать документы:

  • Лично в ИФНС, с уплатой госпошлины 4 000 ₽.
  • Через МФЦ: при подаче документов в бумажном формате — с уплатой госпошлины, в электронном виде — без госпошлины.
  • Через нотариуса, с оплатой услуг нотариуса.
  • Электронно с усиленной ЭП, без госпошлины. 

Что входит в бесплатную регистрацию бизнеса с Точка Банк?

Наши специалисты проконсультируют о регистрации бизнеса, помогут выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения.

Мы подготовим необходимые для регистрации документы и поможем отправить их онлайн, без посещения ФНС и уплаты госпошлины.

После регистрации можно открыть счёт в Точка Банке и пользоваться им.

Что входит в бесплатную регистрацию бизнеса с Точка Банк?

Наши специалисты проконсультируют о регистрации бизнеса, помогут выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения.

Мы подготовим необходимые для регистрации документы и поможем отправить их онлайн, без посещения ФНС и уплаты госпошлины.

После регистрации можно открыть счёт в Точка Банке и пользоваться им.

Можно ли зарегистрировать ООО без юридического адреса?

Нет, зарегистрировать ООО без юридического адреса нельзя, так как закон требует указывать место нахождения постоянно действующего органа управления. Налоговая инспекция откажет в приеме документов, если в заявлении не будет актуального адреса.

Почему ФНС может отказать в регистрации бизнеса?

В основном отказы ФНС при регистрации бизнеса связаны с ошибками при заполнении документов. Вот самые частые из них:

  • непредоставление информации;
  • указание недостоверной информации;
  • опечатки, нарушения правил сокращения, случайные пропуски или лишние символы при заполнении полей бланков.

Всех этих ошибок можно избежать при подаче документов через Точка Банк. Перед отправкой в налоговую сотрудники банка проверят, правильно ли заполнены документы.

Как выбрать налоговый режим?

Выбор режима налогообложения зависит от формы бизнеса — ИП или ООО, — вида деятельности, суммы доходов и расходов, наличия сотрудников. Сотрудники Точка Банка помогут определиться с системой налогообложения во время консультации.

Можно ли зарегистрировать бизнес полностью дистанционно?

Заявление на регистрацию бизнеса можно подать онлайн. Однако для подтверждения личности понадобится встреча с представителем банка.

Можно ли зарегистрировать бизнес у нас, если счёт нужен в другом банке?

Вы можете подать документы на открытие ИП или ООО напрямую в налоговую, а потом открыть счёт в любом банке.

Кого нужно уведомить о начале работы бизнеса?

При некоторых видов деятельности о начале работы бизнеса нужно сообщить в Роспотребнадзор — это касается розничной торговли, общепита, сферы бытовых услуг и не только. Уведомление можно подать онлайн через Госуслуги.

В зависимости от сферы иногда нужно уведомить Роскомнадзор или другие профильные ведомства.

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