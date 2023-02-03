Помощь на старте бизнеса

Сделаем первые шаги
Подскажем, с чего начать бизнес и как подготовиться к запуску
Зарегистрируем бизнес
Выберем ИП или ООО, коды ОКВЭД и систему налогообложения вместе
Подключим сервисы
Онлайн‑бухгалтерию, ЭДО, комплаенс и сервисы управления рисками по 115‑ФЗ
Регистрация требует внимания к деталям: от выбора кодов ОКВЭД до налогового режима.
Собрали инструменты, которые помогут сформировать документы и проверить готовность к старту бизнеса.
Подберите услуги и сервисы, которые помогут:
Получите коды по описанию вашей деятельности
Узнайте свой уникальный код за 30 секунд по паспортным данным
Сравните налоговые режимы под ваш оборот и расходы
Проверьте, готовы ли вы открыть своё дело прямо сейчас
Соберите пакет для регистрации бизнеса самостоятельно
Разберём вопросы по старту бизнеса за один звонок
Счёт и ИП за 3‑5 дней, без госпошлины и визита в налоговую
Для ООО без собственного офиса на момент регистрации
Открывайте бесплатно и получайте доступ к сервисам для бизнеса
Пользуйтесь как обычной картой, вернём до 4% баллами в выбранной категории
Подключайте сервис, который считает налоги, взносы и формирует отчётность
Принимайте оплату картой и по QR‑коду, онлайн и офлайн
Обменивайтесь электронными документами с контрагентами
Получайте отчёт о надёжности партнёра перед сделкой
Узнавайте, кто покупает и как масштабировать продажи
Запускайте каналы продаж и привлекайте первых клиентов в соцсетях и на маркеплейсах
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Точка Банк помогает клиентам решать практические задачи, которые появляются по мере роста бизнеса:
Мы бесплатно проконсультируем перед регистрацией бизнеса, зарегистрируем ИП или ООО, подбрём коды ОКВЭД и систему налогообложения и откроем счёт.
При открытии счёта предоставим доступ к сервисам за 0 ₽, включая базовый Документооборот и Онлайн‑бухгалтерию для ИП.
Платные услуги в Точка Банке включают в себя абонентскую плату за расширенные тарифы расчётно‑кассового обслуживания, комиссии за превышение лимитов, а также специализированные сервисы для розничной торговли, маркетплейсов, кадрового учёта и не только.
Специальные условия обслуживания, бесплатные лимиты на проверку контрагентов, скидки на сервисы и участие в программе лояльности.