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на старте бизнеса

Помощь на старте бизнеса

Сделаем первые шаги

Подскажем, с чего начать бизнес и как подготовиться к запуску

Зарегистрируем бизнес

Выберем ИП или ООО, коды ОКВЭД и систему налогообложения вместе

Подключим сервисы

Онлайн‑бухгалтерию, ЭДО, комплаенс и сервисы управления рисками по 115‑ФЗ

Два пути – один банк

Ещё не начали своё дело
Только планируете бизнес

Регистрация требует внимания к деталям: от выбора кодов ОКВЭД до налогового режима.

Собрали инструменты, которые помогут сформировать документы и проверить готовность к старту бизнеса.

Недавно открыли бизнес
Уже есть ИП или ООО

Подберите услуги и сервисы, которые помогут:

  • Открыть счёт и принимать платежи
  • Вести бухгалтерию и документооборот
  • Проверить контрагентов и запустить продажи

Дадим инструменты для старта

Тем, кто планирует открыть бизнес
Подбор ОКВЭД

Получите коды по описанию вашей деятельности

Сервисы для открытия бизнеса
Поиск ИНН

Узнайте свой уникальный код за 30 секунд по паспортным данным

Сервисы для открытия бизнеса
Калькулятор СНО

Сравните налоговые режимы под ваш оборот и расходы

Сервисы для открытия бизнеса
Портал в бизнес

Проверьте, готовы ли вы открыть своё дело прямо сейчас

Сервисы для открытия бизнеса
Конструктор документов

Соберите пакет для регистрации бизнеса самостоятельно

Возьмём заботы о регистрации на себя

Бесплатная консультация

Разберём вопросы по старту бизнеса за один звонок

Регистрация бизнеса онлайн

Счёт и ИП за 3‑5 дней, без госпошлины и визита в налоговую

Регистрация бизнеса онлайн
Юридический адрес

Для ООО без собственного офиса на момент регистрации

Предложим сервисы для развития бизнеса

Тем, кто недавно открыл бизнес
Расчётный счёт

Открывайте бесплатно и получайте доступ к сервисам для бизнеса

Расчётный счёт
Бизнес‑карта

Пользуйтесь как обычной картой, вернём до 4% баллами в выбранной категории

Бизнес-карта
Онлайн‑бухгалтерия

Подключайте сервис, который считает налоги, взносы и формирует отчётность

Онлайн-бухгалтерия
Эквайринг

Принимайте оплату картой и по QR‑коду, онлайн и офлайн

Эквайринг
ЭДО

Обменивайтесь электронными документами с контрагентами

ЭДО
Проверка контрагентов

Получайте отчёт о надёжности партнёра перед сделкой

Проверка контрагентов
Аналитика клиентов

Узнавайте, кто покупает и как масштабировать продажи

Аналитика клиентов
Ассистент по продажам

Запускайте каналы продаж и привлекайте первых клиентов в соцсетях и на маркеплейсах

Ассистент по продажам

Научим бесплатно

Как открыть ИП

Как открыть ИП

Узнайте, с чего начать бизнес, как перескочить рутинные шаги и сохранить силы на старте приключений

Как открыть ООО

Как открыть ООО

Уточните, как без проблем зарегистрировать компанию и наладить работу. Всё, чтобы вы берегли: время, деньги и силы на своём пути

Как выйти на маркетплейсы

Как выйти на маркетплейсы

Посмотрите, как выбрать маркетплейс и прибыльную нишу, закупить товары в России или за рубежом, разберитесь в логистике и уплате налогов

Как зарегистрироваться на маркетплейсах

Как продавать на Ozon

Откройте магазин на Ozon и сделайте его прибыльным почти без вашего участия

Как зарегистрироваться на маркетплейсах

Как продавать на Wildberries

Получите пошаговые инструкции, шаблоны, скидки на сервисы и доступ в комьюнити селлеров

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В списке банков с лучшими кредитными продуктами для бизнеса от SME Banking Club

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2020 году

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Самый эффективный мобильный банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2016 году

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2015 году

Частые вопросы

Какую помощь предлагает малому и среднему бизнесу Точка Банк?

Точка Банк помогает клиентам решать практические задачи, которые появляются по мере роста бизнеса:

  • Даём финансирование для закупок и развития
  • Предупреждаем риски, защищаем счёт от блокировок
  • Позволяем принимать платежи из‑за границы и помогаем с ВЭД
  • Упрощаем работу с маркетплейсами
  • Настраиваем онлайн‑кассы
  • Подключаем зарплатный проект
  • Консультируем по вопросам бухгалтерии и валютным операциям
  • Информируем по изменениям в российском законодательстве и даём рекомендации по тому, как адаптировать работу компаний к изменениям.

Ваши услуги и сервисы для поддержки бизнеса бесплатны?

Мы бесплатно проконсультируем перед регистрацией бизнеса, зарегистрируем ИП или ООО, подбрём коды ОКВЭД и систему налогообложения и откроем счёт.

При открытии счёта предоставим доступ к сервисам за 0 ₽, включая базовый Документооборот и Онлайн‑бухгалтерию для ИП. 

Платные услуги в Точка Банке включают в себя абонентскую плату за расширенные тарифы расчётно‑кассового обслуживания, комиссии за превышение лимитов, а также специализированные сервисы для розничной торговли, маркетплейсов, кадрового учёта и не только.

Какие бонусы я получу после открытия счёта в Точка Банк?

Специальные условия обслуживания, бесплатные лимиты на проверку контрагентов, скидки на сервисы и участие в программе лояльности.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
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Помощь на старте бизнеса — поддержка в запуске малому бизнесу от Точка Банк