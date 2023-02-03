Зарегистрировать ИП или ООО для производства

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ИП
Для одного владельца — хлебопекарня, ателье, небольшой цех или мастерская.
ООО
Подходит для одного или нескольких учредителей. Это оптимальная форма для производственного бизнеса, который работает с НДС, крупными юрлицами и требует лицензирования продукции.
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ООО зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
0 ₽ в месяц
950 ₽ в месяц
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0 ₽ в месяц
4 200 ₽
Код ОКВЭД зависит от вида деятельности: для пошива одежды — коды из группы «Производство одежды», для мебели — «Производство мебели», для продуктов питания — «Производство пищевых продуктов». На консультации разбираем, какое изделие вы производите, и подбираем основной и дополнительные коды.
Патентная система применяется к части видов деятельности и имеет ограничения по числу сотрудников. Для пошива, работы цеха или мастерской патент можно рассмотреть — уточняем это на консультации, так как подходит он не для всех видов производства.
ИП подходит, когда производство ведёт один человек и заказчики в основном физические лица или розница. ООО нужно, если у бизнеса несколько учредителей или заказчики — юридические лица, которым важна работа с НДС, а также если нужна лицензия на продукцию.
Регистрировать ООО стоит, если:
Паспорт и СНИЛС физического лица — для ИП этого достаточно. Для ООО дополнительно нужны решение или протокол собрания учредителей и устав, если он не типовой.
Регистрация ИП в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя, главное — загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.
Зависит от вида продукции: для отдельных категорий, например косметики или продуктов питания, могут понадобиться декларация о соответствии или другие разрешительные документы. Что именно нужно для вашего изделия, уточняем на консультации.
Для открытия расчётного счёта в Точка Банке оставьте онлайн‑заявку, указав номер телефона и ИНН бизнеса. В течение получаса с вами свяжется сотрудник банка, который поможет выбрать тариф и согласует время и место для личной встречи. Для активации счёта вам не нужно ехать в офис: менеджер сам приедет в удобное для вас место, чтобы проверить документы и подписать договор. Индивидуальному предпринимателю для встречи понадобится только паспорт, а руководителю ООО — паспорт, устав и решение о назначении. Полный доступ к счёту и личному кабинету откроется сразу после подписания документов.
Да, коды можно добавить или изменить в любой момент. Для этого нужно подать отдельное заявление в налоговую.
Да, для этого нужно выбрать форму ООО. Когда несколько лиц выступают учредителями, потребуются устав и решение общего собрания.
Через расчётный счёт по безналичному расчёту с оформлением договора и закрывающих документов на продукцию или заказ.