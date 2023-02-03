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Зарегистрировать ИП или ООО для производства

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ИП или ООО для производства:
что выбрать

Форма бизнеса под ваш масштаб

ИП

Для одного владельца — хлебопекарня, ателье, небольшой цех или мастерская.

ООО

Подходит для одного или нескольких учредителей. Это оптимальная форма для производственного бизнеса, который работает с НДС, крупными юрлицами и требует лицензирования продукции.

Популярные ниши для ИП
  • Пекарня или кондитерская с одним владельцем
  • Ателье, пошив на заказ
  • Мастерская изделий ручной работы
  • Небольшой цех с наёмными сотрудниками
Плюсы ИП
  • Можно работать на патенте или УСН
  • Деньги со счёта можно направить на личные нужды без ограничений
  • Открыть и закрыть производство проще и быстрее
Популярные ниши для ООО
  • Мебельное производство с несколькими учредителями
  • Производство косметики для розницы и юрлиц
  • Швейный или пищевой цех с инвесторами
  • Производство, где нужна лицензия на продукцию
Плюсы ООО
  • Можно масштабироваться с несколькими учредителями
  • Возможность сотрудничать с контрагентами, которые работают с юрлицами и платят НДС
  • Доступ к тендерам и крупным контрактам
  • Чёткое распределение долей и ответственности, если у вас есть партнёры

Зарегистрируем ИП или ООО для цехов и мастерских

ИП
ООО
Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.

Передайте нам подготовку документов
  • От вас нужны только паспорт, ИНН и СНИЛС
  • Мы подготовим заявление по форме Р21001 и уведомление о применяемом режиме налогообложения
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Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

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Дождитесь регистрации —
это займёт 3–5 дней

Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.

Передайте нам подготовку документов
  • От вас нужны паспорт, ИНН, СНИЛС, документы на юридический адрес
  • Мы подготовим решение учредителя о создании ООО и назначении директора, уведомление о переходе на подходящую СНО, устав компании, заявление по форме Р11001
alt к картинкеalt к картинке
Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

alt к картинкеalt к картинке
Дождитесь регистрации —
это займёт 3–5 дней

Как только ООО зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

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  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

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Частые вопросы

Какой код ОКВЭД выбрать для производства, цехов, мастерских?

Код ОКВЭД зависит от вида деятельности: для пошива одежды — коды из группы «Производство одежды», для мебели — «Производство мебели», для продуктов питания — «Производство пищевых продуктов». На консультации разбираем, какое изделие вы производите, и подбираем основной и дополнительные коды.

Нужен ли патент в сфере производства?

Патентная система применяется к части видов деятельности и имеет ограничения по числу сотрудников. Для пошива, работы цеха или мастерской патент можно рассмотреть — уточняем это на консультации, так как подходит он не для всех видов производства.

Что лучше — ИП или ООО — для производственного бизнеса?

ИП подходит, когда производство ведёт один человек и заказчики в основном физические лица или розница. ООО нужно, если у бизнеса несколько учредителей или заказчики — юридические лица, которым важна работа с НДС, а также если нужна лицензия на продукцию.

В каких случаях нужно ООО?

Регистрировать ООО стоит, если:

  • У бизнеса несколько владельцев. В ООО можно официально распределить доли и зафиксировать договорённости партнёров.
  • Нужна лицензия. Некоторые виды деятельности, например, продажа алкоголя или фармацевтика доступны только компаниям.
  • Планируете работать с крупным бизнесом. Крупные заказчики часто работают только с НДС и неохотно сотрудничают с ИП.

Какие нужны документы?

Паспорт и СНИЛС физического лица — для ИП этого достаточно. Для ООО дополнительно нужны решение или протокол собрания учредителей и устав, если он не типовой.

Какой срок регистрации бизнеса в сфере производства?

Регистрация ИП в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя, главное — загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.

Нужно ли получать лицензии или разрешения для производства?

Зависит от вида продукции: для отдельных категорий, например косметики или продуктов питания, могут понадобиться декларация о соответствии или другие разрешительные документы. Что именно нужно для вашего изделия, уточняем на консультации.

Как открыть расчётный счёт?

Для открытия расчётного счёта в Точка Банке оставьте онлайн‑заявку, указав номер телефона и ИНН бизнеса. В течение получаса с вами свяжется сотрудник банка, который поможет выбрать тариф и согласует время и место для личной встречи. Для активации счёта вам не нужно ехать в офис: менеджер сам приедет в удобное для вас место, чтобы проверить документы и подписать договор. Индивидуальному предпринимателю для встречи понадобится только паспорт, а руководителю ООО — паспорт, устав и решение о назначении. Полный доступ к счёту и личному кабинету откроется сразу после подписания документов.

Можно ли изменить ОКВЭД после регистрации?

Да, коды можно добавить или изменить в любой момент. Для этого нужно подать отдельное заявление в налоговую.

Можно ли зарегистрировать производство нескольким учредителям?

Да, для этого нужно выбрать форму ООО. Когда несколько лиц выступают учредителями,  потребуются устав и решение общего собрания.

Как принимать оплату от юридических лиц?

Через расчётный счёт по безналичному расчёту с оформлением договора и закрывающих документов на продукцию или заказ.

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