Зарегистрировать ИП или ООО для производства

Для открытия расчётного счёта в Точка Банке оставьте онлайн‑заявку, указав номер телефона и ИНН бизнеса. В течение получаса с вами свяжется сотрудник банка, который поможет выбрать тариф и согласует время и место для личной встречи. Для активации счёта вам не нужно ехать в офис: менеджер сам приедет в удобное для вас место, чтобы проверить документы и подписать договор. Индивидуальному предпринимателю для встречи понадобится только паспорт, а руководителю ООО — паспорт, устав и решение о назначении. Полный доступ к счёту и личному кабинету откроется сразу после подписания документов.