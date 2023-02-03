Зарегистрировать ИП или ООО самостоятельно

Быстрое заполнение
Внести информацию в личный кабинет можно за 10 минут
Одобрение с первого раза
99,9% успешных регистраций: мы знаем требования ФНС
Бесплатное оформление
Платить за госпошлину при регистрации не нужно
В первые 3 месяца на тарифе «Развитие»
|Критерий
|На сайте ФНС
|Самостоятельно, в личном кабинете
|Со специалистом банка
|Госпошлина
|Нужно уплатить
|Бесплатно
|Бесплатно
|Подбор ОКВЭД и налогового режима
|Разбираетесь самостоятельно
|Кабинет подсказывает, можно уточнить в чате
|Подбирает специалист во время звонка
|Проверка перед отправкой
|Только в налоговой, после подачи заявления
|Проверяем данные до отправки. Подсказываем, что поправить
|Специалист заполняет и проверяет вместе с вами
|Кому подходит
|Тем, кто уже разбирается в форме Р21001
|Тем, кто хочет сделать всё сам с помощью подсказок в личном кабинете
|Тем, кто хочет посоветоваться перед подачей
Укажите телефон и получите ссылку на личный кабинет для самостоятельной регистрации, авторизуйтесь
В кабинете регистрации доступны гайды и подсказки, которые помогут сориентироваться
Вы видите путь регистрации целиком. Не нужно догадываться, что делать дальше.
Точка Банк поможет бесплатно открыть ИП или ООО.
Откроем сразу после регистрации, выдадим реквизиты через 20 минут.
Сообщим налоговой об открытии счёта и поможем настроить интеграцию с вашими сервисами для комфортной работы с первого дня.
Да. Пройдите онлайн‑регистрацию в личном кабинете, укажите паспортные данные, СНИЛС и ИНН — остальное подскажет кабинет.
Есть нюансы — например, выбор ОКВЭД и системы налогообложения. Если готовы разобраться и следовать подсказкам в кабинете, справитесь сами. Если что‑то непонятно, напишите нам в чат или позвоните — поможем во всём разобраться.
Один из удобных и быстрых способов — оформить всё онлайн. Для этого достаточно заполнить анкету в личном кабинете нашего сервиса. Весь процесс займёт около десяти минут, а ехать в налоговую инспекцию не придётся — документы отправляются дистанционно. В кабинете регистрации доступны гайды и подсказки, которые помогут сориентироваться.
Зависит от того, готовы ли вы самостоятельно выбрать ОКВЭД и систему налогообложения.
Помимо привычного чата поддержки, мы сами свяжемся с вами по телефону и поможем во всём разобраться.
Госпошлину берём на себя, электронную подпись выпускаем бесплатно — от вас нужны только паспорт и СНИЛС.
Да, через тот же личный кабинет. Дополнительно понадобится юридический адрес.
Выбирайте вариант в зависимости от готовности разбираться в документах и желания сэкономить время и деньги.
Через сайт ФНС. Вы заполняете форму Р21001, платите госпошлину и выпускаете электронную подпись. Проверка данных произойдёт после отправки, возможные ошибки вы увидите позже. Время — от 1 часа. Подходит, если вы уже знаете коды ОКВЭД и СНО для своего вида деятельности.
В личном кабинете банка — самостоятельно, но с подсказками. Заполняете сами, но госпошлина и ЭП бесплатно — банк их оплачивает. Личный кабинет помогает с ОКВЭД и выбором налогового режима, вопросы можно уточнить в чате. Главный плюс — проверка данных до отправки, вам подскажут, что поправить. Временные затраты — примерно 10 минут. Выбирайте, если знаете свои коды ОКВЭД, но хотите сэкономить на пошлине и перестраховаться.
Со специалистом банка по звонку . Вы ничего не заполняете, специалист делает это на созвоне. За госпошлину и электронную подпись платить не нужно. Специалист подбирает коды ОКВЭД, СНО, проверяет каждое поле и даёт совет. При этом вы полностью контролируете процесс: если после консультации и звонка вы захотите что‑то изменить в данных, вы сможете легко это сделать вместе со специалистом. Идеально для тех, кто хочет полностью делегировать оформление и получить живую консультацию перед подачей документов.
Да, вы можете начать заполнять данные в личном кабинете, а если возникнут вопросы, обратиться в службу поддержки в чате.
При самостоятельной регистрации ИП нужен только паспорт, номер СНИЛС и ИНН, для ООО дополнительно юридический адрес. Остальные документы, коды ОКВЭД и СНО вы сможете собрать благодаря нашему сервису.