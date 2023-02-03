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Зарегистрировать ИП или ООО самостоятельно

Заполните данные в личном кабинете с подсказками и с функцией автопроверки
Зарегистрировать ИП или ООО самостоятельно

Быстрое заполнение

Внести информацию в личный кабинет можно за 10 минут

Одобрение с первого раза

99,9% успешных регистраций: мы знаем требования ФНС

Бесплатное оформление

Платить за госпошлину при регистрации не нужно

Акция до 10 ноября
При регистрации ИП или ООО — счёт за 0 ₽

В первые 3 месяца на тарифе «Развитие»

Оптимальный способ регистрации бизнеса найден

Сравнили процесс на сайте ФНС, в личном кабинете и с менеджером банка
КритерийНа сайте ФНССамостоятельно, в личном кабинетеСо специалистом банка
ГоспошлинаНужно уплатитьБесплатноБесплатно
Подбор ОКВЭД и налогового режимаРазбираетесь самостоятельноКабинет подсказывает, можно уточнить в чатеПодбирает специалист во время звонка
Проверка перед отправкойТолько в налоговой, после подачи заявленияПроверяем данные до отправки. Подсказываем, что поправитьСпециалист заполняет и проверяет вместе с вами
Кому подходитТем, кто уже разбирается в форме Р21001Тем, кто хочет сделать всё сам с помощью подсказок в личном кабинетеТем, кто хочет посоветоваться перед подачей

Что понадобится для самостоятельной регистрации

Для ИП
  • Паспорт
  • ИНН
  • СНИЛС
Самостоятельная регистрация для ИП
Для ООО
  • Паспорт
  • ИНН
  • СНИЛС
  • Юридический адрес
Самостоятельная регистрация для ООО

4 шага к регистрации бизнеса в личном кабинете

Оставьте заявку

Укажите телефон и получите ссылку на личный кабинет для самостоятельной регистрации, авторизуйтесь 

Заполните данные о себе и бизнесе

В кабинете регистрации доступны гайды и подсказки, которые помогут сориентироваться

  • Выберите форму собственности и введите город
  • Загрузите сканы паспорта, добавьте номер СНИЛС
  • Укажите ОКВЭД и систему налогообложения
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Мы всё проверим и организуем встречу с менеджером
  • Если что‑то нужно поправить, свяжемся с вами и подскажем, чтобы избежать ошибок и отказа в регистрации
  • Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе, поможет получить электронную подпись
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Дождитесь ответа от налоговой
  • Как только бизнес зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка
  • Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк
  • Обычно срок ожидания составляет 3—5 дней

Личный кабинет, в котором всё просто и понятно

Вы видите путь регистрации целиком. Не нужно догадываться, что делать дальше.

Все поля заполняются по шагам
Нативные подсказки помогают быстро и без ошибок пройти все этапы от загрузки докумпентов до выбора тарифа.
Личный кабинет Личный кабинет Личный кабинет
Передумали регистрировать бизнес самостоятельно?

Точка Банк поможет бесплатно открыть ИП или ООО.

  • Проконсультируем и подберём СНО и коды ОКВЭД
  • Поможем выпустить ЭП, подготовить и отправить документы в налоговую онлайн
Поддержка при регистрации бизнеса?

Зарегистрируйте бизнес с Точка Банк

Для ведения бизнеса понадобится расчётный счёт. Выберите тариф и бесплатно откройте счёт. Предложим сервисы, которые освободят время для развития бизнеса.
Расчётный счётБизнес‑картаЭДООнлайн‑бухгалтерияЗарплатный проект

Расчётный счёт

Откроем сразу после регистрации, выдадим реквизиты через 20 минут.

Сообщим налоговой об открытии счёта и поможем настроить интеграцию с вашими сервисами для комфортной работы с первого дня.

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Частые вопросы

Можно ли самому открыть ИП?

Да. Пройдите онлайн‑регистрацию в личном кабинете, укажите паспортные данные, СНИЛС и ИНН — остальное подскажет кабинет.

Сложно ли открыть ИП самостоятельно?

Есть нюансы — например, выбор ОКВЭД и системы налогообложения. Если готовы разобраться и следовать подсказкам в кабинете, справитесь сами. Если что‑то непонятно, напишите нам в чат или позвоните — поможем во всём разобраться.

Как быстрее всего подать заявку на регистрацию ИП?

Один из удобных и быстрых способов — оформить всё онлайн. Для этого достаточно заполнить анкету в личном кабинете нашего сервиса. Весь процесс займёт около десяти минут, а ехать в налоговую инспекцию не придётся — документы отправляются дистанционно. В кабинете регистрации доступны гайды и подсказки, которые помогут сориентироваться.

Как проще зарегистрировать ИП: самостоятельно или через банк?

Зависит от того, готовы ли вы самостоятельно выбрать ОКВЭД и систему налогообложения.

  • Вы всё делаете сами в личном кабинете с подсказками и с функцией автопроверки.
  • Если возникнут сложности на каком‑то этапе, вам не придётся решать проблему в одиночку.

Помимо привычного чата поддержки, мы сами свяжемся с вами по телефону и поможем во всём разобраться.

Можно ли открыть ИП бесплатно?

Госпошлину берём на себя, электронную подпись выпускаем бесплатно — от вас нужны только паспорт и СНИЛС.

Можно ли самостоятельно открыть ООО?

Да, через тот же личный кабинет. Дополнительно понадобится юридический адрес.

Чем отличаются способы регистрации бизнеса: через банк, через ФНС и самостоятельно?

Выбирайте вариант в зависимости от готовности разбираться в документах и желания сэкономить время и деньги.

Через сайт ФНС. Вы заполняете форму Р21001, платите госпошлину и выпускаете электронную подпись. Проверка данных произойдёт после отправки, возможные ошибки вы увидите позже. Время  от 1 часа. Подходит, если вы уже знаете коды ОКВЭД и СНО для своего вида деятельности.

В личном кабинете банка самостоятельно, но с подсказками. Заполняете сами, но госпошлина и ЭП бесплатно  банк их оплачивает. Личный кабинет помогает с ОКВЭД и выбором налогового режима, вопросы можно уточнить в чате. Главный плюс — проверка данных до отправки, вам подскажут, что поправить. Временные затраты примерно 10 минут. Выбирайте, если знаете свои коды ОКВЭД, но хотите сэкономить на пошлине и перестраховаться. 

Со специалистом банка по звонку . Вы ничего не заполняете, специалист делает это на созвоне. За госпошлину и электронную подпись платить не нужно. Специалист подбирает коды ОКВЭД, СНО, проверяет каждое поле и даёт совет. При этом вы полностью контролируете процесс: если после консультации и звонка вы захотите что‑то изменить в данных, вы сможете легко это сделать вместе со специалистом. Идеально для тех, кто хочет полностью делегировать оформление и получить живую консультацию перед подачей документов.

Можно ли начать самостоятельную регистрацию, а потом позвать на помощь специалиста?

Да, вы можете начать заполнять данные в личном кабинете, а если возникнут вопросы, обратиться в службу поддержки в чате.

Какие документы понадобятся для регистрации?

При самостоятельной регистрации ИП нужен только паспорт, номер СНИЛС и ИНН, для ООО дополнительно юридический адрес. Остальные документы, коды ОКВЭД и СНО вы сможете собрать благодаря нашему сервису.

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Самостоятельная регистрация бизнеса - открыть ИП или ООО самому