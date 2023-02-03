Регистрация бизнеса для оптовой торговли

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ИП — для старта в одиночку и чтобы продавать товар магазинам и небольшим компаниям
ООО — для крупных контрактов и для продажи товаров, для которых нужна лицензия, маркировка или допуски
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ООО зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
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Для оптовых продаж понадобятся коды из класса 46. Конкретные цифры выбирают по товару:
Если вы продаёте чужой товар за вознаграждение, смотрите группу 46.1. Основным ставьте код, который приносит основную выручку, остальные добавьте дополнительными.
Если сами организуете доставку товара покупателям, отдельно решим, нужен ли код перевозок.
Нет, патент для оптовой торговли применять нельзя.
Зависит от покупателей и масштаба.
ИП проще: меньше отчётности, не нужен уставный капитал, деньги со счёта можно тратить на личные нужды. Он подходит, чтобы начать в одиночку и работать с магазинами и небольшими компаниями.
ООО выбирают для крупных контрактов, участия в торгах, работы вместе с партнёрами и когда нужно разграничить ответственность: учредитель отвечает в пределах доли в капитале, а ИП всем имуществом.
Если ни один пункт не о вас, для старта достаточно ИП.
Паспорт и СНИЛС физического лица — для ИП этого достаточно. Для ООО дополнительно нужны решение или протокол собрания учредителей и устав, если он не типовой.
Регистрация бизнеса в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя главное загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП или ООО проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.
Организации и индивидуальные предприниматели в России могут официально совмещать оптовую и розничную торговлю, но для этого необходимо соблюдать несколько ключевых правил законодательства.
Главное — отдельно считать доходы и расходы по опту и рознице, чтобы налоговая ясно видела, сколько приносит каждый вид продаж.
Выбор налогового режима здесь играет решающую роль, поскольку оптовая торговля доступна только на общей системе или УСН, в то время как для розницы можно дополнительно применять патентную систему. При этом закон разрешает совмещать, например, УСН для оптовых сделок и патент для розничного магазина.
Налоговые органы разделяют эти виды деятельности не по объему продаваемой партии товара, а по конечной цели покупки, поэтому розничной считается торговля для личных и домашних нужд с выдачей обычного чека, а оптовой — продажи для нужд бизнеса и последующей перепродажи, которые обязательно оформляются договором поставки и УПД.
Напрямую нельзя: ИП не преобразуется в ООО. Нужно зарегистрировать ООО, заключить новые договоры с покупателями и поставщиками и передать ему товар и остатки. ИП можно закрыть или оставить, чтобы вести оба бизнеса параллельно.
Чтобы не переоформлять всё позже, оцените заранее, будут ли у вас крупные покупатели и партнёры.
Да. ИП подаёт в налоговую заявление по форме Р24001, ООО по форме Р13014. Сообщить об изменении нужно в течение 7 рабочих дней после начала новой деятельности. Госпошлины за смену кодов нет. Подать заявление можно в электронном виде или лично в налоговой.