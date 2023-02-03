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Регистрация бизнеса для оптовой торговли

Регистрация бизнеса для оптовой торговли

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Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим все документы

Оформим полный пакет для ИП или ООО

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ИП или ООО: что выбрать

Выберите форму бизнеса под ваш масштаб

ИП — для старта в одиночку и чтобы продавать товар магазинам и небольшим компаниям

ООО — для крупных контрактов и для продажи товаров, для которых нужна лицензия, маркировка или допуски

Популярные направления для ИП
  • Продукты питания и безалкогольные напитки для магазинов и кафе
  • Одежда, обувь, текстиль
  • Посуда, хозтовары, косметика
  • Электроника и аксессуары
Плюсы ИП
  • Не нужен бухгалтерский учёт
  • Деньги со счёта можно направить на личные нужды без ограничений
  • Для регистрации нужны только паспорт и СНИЛС, без устава и уставного капитала
Популярные направления
для ООО
  • Поставки торговым сетям, компаниям и производствам по договорам с НДС
  • Продажа товаров с лицензиями и ограничениями
  • Дистрибуция с партнёрами, когда нужно официально зафиксировать доли владельцев

Плюсы ООО
  • Часть крупных покупателей охотнее заключает договоры поставки с юрлицом
  • Чёткое распределение долей и ответственности, если у вас есть партнёры
  • Проще привлечь инвесторов
  • Доступ к закупкам и тендерам

Зарегистрируем ИП или ООО
для оптовой торговли

ИП
ООО
Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.

Передайте нам подготовку документов
  • От вас нужны только паспорт, ИНН и СНИЛС
  • Мы подготовим заявление по форме Р21001 и уведомление о применяемом режиме налогообложения
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Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

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Дождитесь регистрации —
это займёт 3–5 дней

Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.

Передайте нам подготовку документов
  • От вас нужны паспорт, ИНН, СНИЛС, документы на юридический адрес
  • Мы подготовим решение учредителя о создании ООО и назначении директора, уведомление о переходе на подходящую СНО, устав компании, заявление по форме Р11001
alt к картинкеalt к картинке
Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

alt к картинкеalt к картинке
Дождитесь регистрации —
это займёт 3–5 дней

Как только ООО зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

Откроем расчётный счёт после регистрации

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Частые вопросы

Какой код ОКВЭД выбрать для оптовых продаж?

Для оптовых продаж понадобятся коды из класса 46. Конкретные цифры выбирают по товару:

  • 46.3: продукты, напитки и табачная просьба.
  • 46.4: непродовольственные потребительские товары, например одежда, посуда, косметика.
  • 46.5: компьютеры и связь.
  • 46.6 и 46.7: оборудование, стройматериалы, металлы и другие товары для бизнеса.
  • 46.9: торговля разными товарами без специализации.

Если вы продаёте чужой товар за вознаграждение, смотрите группу 46.1. Основным ставьте код, который приносит основную выручку, остальные добавьте дополнительными.

Если сами организуете доставку товара покупателям, отдельно решим, нужен ли код перевозок.

Нужен ли патент для оптовой торговли?

Нет, патент для оптовой торговли применять нельзя.

Что лучше ИП или ООО для торговли оптом?

Зависит от покупателей и масштаба.

ИП проще: меньше отчётности, не нужен уставный капитал, деньги со счёта можно тратить на личные нужды. Он подходит, чтобы начать в одиночку и работать с магазинами и небольшими компаниями.

ООО выбирают для крупных контрактов, участия в торгах, работы вместе с партнёрами и когда нужно разграничить ответственность: учредитель отвечает в пределах доли в капитале, а ИП всем имуществом.

В каких случаях нужен статус ООО для торговли оптом?

  • Вы продаёте товар, который по закону могут продавать только юрлица, например, алкоголь.
  • У бизнеса будет несколько владельцев с долями;
  • Покупатели или заказчики закупок работают только с юридическими лицами, это обычно указано в договоре или документации.
  • Вы хотите ограничить ответственность уставным капиталом.
  • Вы планируете привлекать инвестора.

Если ни один пункт не о вас, для старта достаточно ИП.

Какие нужны документы?

Паспорт и СНИЛС физического лица — для ИП этого достаточно. Для ООО дополнительно нужны решение или протокол собрания учредителей и устав, если он не типовой.

Какой срок регистрации бизнеса в сфере оптовых продаж?

Регистрация бизнеса в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя  главное загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП или ООО проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.

Можно ли совмещать оптовую и розничную торговлю?

Организации и индивидуальные предприниматели в России могут официально совмещать оптовую и розничную торговлю, но для этого необходимо соблюдать несколько ключевых правил законодательства.

Главное — отдельно считать доходы и расходы по опту и рознице, чтобы налоговая ясно видела, сколько приносит каждый вид продаж.

Выбор налогового режима здесь играет решающую роль, поскольку оптовая торговля доступна только на общей системе или УСН, в то время как для розницы можно дополнительно применять патентную систему. При этом закон разрешает совмещать, например, УСН для оптовых сделок и патент для розничного магазина.

Налоговые органы разделяют эти виды деятельности не по объему продаваемой партии товара, а по конечной цели покупки, поэтому розничной считается торговля для личных и домашних нужд с выдачей обычного чека, а оптовой — продажи для нужд бизнеса и последующей перепродажи, которые обязательно оформляются договором поставки и УПД.

Можно ли перейти с ИП на ООО?

Напрямую нельзя: ИП не преобразуется в ООО. Нужно зарегистрировать ООО, заключить новые договоры с покупателями и поставщиками и передать ему товар и остатки. ИП можно закрыть или оставить, чтобы вести оба бизнеса параллельно.

Чтобы не переоформлять всё позже, оцените заранее, будут ли у вас крупные покупатели и партнёры.

Какие налоги платит ИП и ООО при оптовой торговле?

  • УСН: 6% с доходов или 15% с доходов за вычетом расходов, в регионах ставки могут быть ниже. С 2026 года при доходе свыше 20 000 000 ₽ в год на УСН платят НДС. Можно выбрать ставку 5 или 7% без вычета входного НДС.
  • ОСНО: НДС 22% с вычетом входного НДС плюс НДФЛ у ИП и налог на прибыль у ООО.
  • Взносы: ИП платит за себя 57 390 ₽ в 2026 году и 1% с дохода свыше 300 000 ₽. ООО платит взносы за сотрудников.
  • Патент для оптовой торговли не применяется.

Можно ли изменить коды ОКВЭД после регистрации?

Да. ИП подаёт в налоговую заявление по форме Р24001, ООО по форме Р13014. Сообщить об изменении нужно в течение 7 рабочих дней после начала новой деятельности. Госпошлины за смену кодов нет. Подать заявление можно в электронном виде или лично в налоговой.

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Бесплатная регистрация ИП и ООО для оптовой торговли с Точка Банк