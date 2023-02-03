Регистрация бизнеса для оптовой торговли

Зависит от покупателей и масштаба.

ИП проще: меньше отчётности, не нужен уставный капитал, деньги со счёта можно тратить на личные нужды. Он подходит, чтобы начать в одиночку и работать с магазинами и небольшими компаниями.

ООО выбирают для крупных контрактов, участия в торгах, работы вместе с партнёрами и когда нужно разграничить ответственность: учредитель отвечает в пределах доли в капитале, а ИП всем имуществом.