Банк для селлеров

Получайте выручку раньше
В удобное время — быстрее, чем переведёт маркетплейс
Передайте нам учёт налогов
Рассчитаем комиссии маркетплейсов и подготовим отчётность
Масштабируйте бизнес
Изучайте спрос, анализируйте продажи, закупайте трендовые товары в Китае
Поможем выбрать систему налогообложения и коды ОКВЭД, подготовим полный пакет документов
Только для ИП, которые открыли бизнес не более 90 дней назад
Вывод дохода с маркетплейсов — до 5 000 000 ₽ в месяц без комиссии
Работайте по FBO и FBS: управляйте складами и остатками, обрабатывайте заказы, планируйте поставки в одном окне
Лучшие нейросети в одном сервисе для создания инфографики, карточек товаров и видеообложек: Chat GPT, Claude, Nano Banana и другие
Получите отчёт о реальной прибыли магазина с рекомендациями для роста продаж и маржинальности
Проанализируем операции по счёту и подготовим отчёт о надёжности контрагента: 1 проверка в месяц — бесплатно
Илья
Клиент
Один товар долго не продавался и не привлекал внимания покупателей. Решил ради интереса сделать новую карточку товара с помощью 24AI, и продажи пошли. Буду пробовать и с другими карточками, спасибо!
Елена
Клиент
Обслуживание клиентов на высоком профессиональном уровне. Выгодно отличаетесь от других банков, ориентированных на обслуживание субъектов малого предпринимательства в условиях жёсткой конкуренции.
Хочется от души пожелать вашему банку стабильного роста, финансовой устойчивости и отсутствия излишнего внимания со стороны регулятора и иных надзорных органов. Коллективу крепкого здоровья и удачи во всём!
Для торговли на маркетплейсах важна глубокая интеграция банка с логикой Wildberries, Ozon и других площадок. Именно поэтому 30% селлеров в России выбирают Точка Банк. Здесь можно открыть счёт и получить доступ к экосистеме сервисов для торговли на маркетплейсах: от управления аналитикой, рекламным продвижением и продажами до работы с заказами и остатками товаров. Такой подход экономит время и снижает риски кассовых разрывов.
Точка Банк подходит продавцам на Wildberries: счёт для селлеров позволяет принимать выплаты от маркетплейса, а физлицам можно перевести до 400 000 ₽ в месяц без комиссии. Онлайн‑бухгалтерия сама учитывает комиссии Wildberries.
Да, банк подходит для продавцов на Ozon. Торговая площадка перечисляет деньги на расчётный счёт в Точка Банке. Продавцы могут вывести бесплатно до 5 000 000 ₽ в месяц и получать выручку раньше обычного срока.
Кроме того, у клиентов Точка Банка есть доступ к Единому кабинету селлера: там вы сможете управлять товарами и следить за аналитикой, а также настроить автоматическое управление рекламными ставками на Ozon.
В Точка Банке широкая экосистема сервисов для ведения бизнеса на маркетплейсах. Например, Единый кабинет селлера — это 15+ инструментов для управления продажами в одном интерфейсе: аналитика продаж, работа с FBS‑заказами, управление товарами и прогноз поставок, генерация SEO‑описаний, штрихкодов, биддер для Ozon и не только.
Также есть другие инструменты: ранний вывод выручки с маркетплейсов, доступ к нейросетям без VPN для создания продающих карточек товара, платформа аналитики и автоматизации продаж на маркетплейсах MPSTATS, Онлайн‑бухгалтерия, ВЭД и оптовые закупки из Китая под ключ.
Первое, что стоит сделать, — оформить юридический статус и открыть счёт. Точка Банк помогает зарегистрировать ИП и открыть расчётный счёт бесплатно. Платить за обслуживание не нужно, пока нет движения средств — это удобно для старта.
Кроме того, вы можете подключить Единый кабинет селлера: он позволит автоматически загружать финансовые отчёты с WB, обрабатывать FBS‑заказы, генерировать ответы на отзывы. Первые 5 дней — бесплатно.
Тариф «Селлер» выгоднее для тех, кто торгует на маркетплейсах. Деньги с маркетплейсов можно выводить бесплатно — до 5 000 000 ₽ в месяц, а на «Селлер Про» — без ограничений при выполнении условий. Также клиентам доступны расширенные лимиты и профильные сервисы.
Обычный счёт подойдёт на старте: при небольших оборотах платить за обслуживание не нужно, пока нет входящих операций.
Да, Точка Банк адаптировал многие сервисы под задачи селлеров, поэтому с нами действительно удобнее вести продажи на маркетплейсах. Можно настроить обмен данными между Яндекс Маркетом и банком по API. В экосистеме банка есть подписка на сервис MPSTATS, который помогает анализировать продажи, спрос и товарные остатки.
Кроме того, в нашем банке гибкие тарифы. Подходящие условия под ваш оборот и задачи поможет подобрать менеджер при открытии счёта.
Да, в Точка Банке есть комплаенс и сервисы управления рисками по 115‑ФЗ: они оценивают здоровье бизнеса по критериям Центробанка, анализируют операции и проверяют риски по ним, подсказывают, что делать в сложной ситуации. А ещё сверяют контрагентов с чёрными и санкционными списками Центробанка, чтобы выявить фирму‑однодневку или недобросовестного поставщика.
Комплаенс‑ассистент открыто объяснит, какие движения по счёту могут выглядеть подозрительно. В любой момент можно задать вопросы в чате интернет‑банка.
Александр
Клиент
Я начал следить за товарами через Единый кабинет селлера и смотреть, что лучше продаётся. Это помогло понять, на какие товары делать ставку. В итоге за год выручка с маркетплейсов выросла примерно в 1,5 раза.