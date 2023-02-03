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Банк для селлеров

Управляйте бизнесом на маркетплейсах и увеличивайте прибыль
Банк для селлеров

Получайте выручку раньше

В удобное время — быстрее, чем переведёт маркетплейс

Передайте нам учёт налогов

Рассчитаем комиссии маркетплейсов и подготовим отчётность

Масштабируйте бизнес

Изучайте спрос, анализируйте продажи, закупайте трендовые товары в Китае

Начните продавать на маркетплейсах

Бесплатная регистрация ИП онлайн

Поможем выбрать систему налогообложения и коды ОКВЭД, подготовим полный пакет документов

Бесплатная регистрация ИП для селлеров
Бесплатное обслуживание на тарифе «Ноль»

Только для ИП, которые открыли бизнес не более 90 дней назад

Бесплатное обслуживания для селлеров

Развивайте бизнес вместе с нами

Расчётный счёт для селлера — 0 ₽ в первые 3 месяца

Вывод дохода с маркетплейсов — до 5 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Расчётный счёт для селлера
Ранний вывод выручки для Ozon и Яндекс Маркета
  • Онлайн‑оформление за один рабочий день
  • Фиксированная ставка за вывод — 1,8%

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Бизнес‑карта с кешбэком
  • Получайте баллами 4% от оплаты рекламных услуг и 0,01% от поступлений с маркетплейсов
  • Оплачивайте сервисы банка или обменивайте баллы на рубли: 1 балл = 1 ₽

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Увеличивайте продажи на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете

Единый кабинет селлера: первые 5 дней — бесплатно

Работайте по FBO и FBS: управляйте складами и остатками, обрабатывайте заказы, планируйте поставки в одном окне

Единый кабинет селлера
24AI — доступ к нейросетям без VPN

Лучшие нейросети в одном сервисе для создания инфографики, карточек товаров и видеообложек: Chat GPT, Claude, Nano Banana и другие

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AI‑Ассистент селлера: бесплатный аудит продаж на WB

Получите отчёт о реальной прибыли магазина с рекомендациями для роста продаж и маржинальности

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Работайте с документами и ведите учёт в интернет‑банке

Онлайн‑бухгалтерия
  • Рассчитаем налоги, учтём комиссии маркетплейсов
  • Подготовим отчётность и отправим её в ФНС
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Онлайн-бухгалтерия для селлеров
ЭДО
  • Получайте входящие документы от WB и Ozon
  • Загружайте коды маркировки в УПД
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ЭДО для селлеров

Привозите товары из‑за рубежа

Закупки из Китая на сумму  от 500 000 ₽ — под ключ
  • Найдём поставщиков и проведём переговоры
  • Застрахуем товар и доставим до нужного адреса

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Закупки из Китая
Платежи за границу с комиссией от 0,3%
  • В Китай, ОАЭ, Турцию, страны Европы и СНГ﻿
  • Срок доставки платежа — от 1 дня

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Платежи за границу

Следите за безопасностью бизнеса

Контроль рисков по 115‑ФЗ

Проанализируем операции по счёту и подготовим отчёт о надёжности контрагента: 1 проверка в месяц — бесплатно

Контроль рисков по 115-ФЗ для селлеров

Надёжный банк для работы с маркетплейсами

Александр

Клиент

Я начал следить за товарами через Единый кабинет селлера и смотреть, что лучше продаётся. Это помогло понять, на какие товары делать ставку. В итоге за год выручка с маркетплейсов выросла примерно в 1,5 раза.

Илья

Клиент

Один товар долго не продавался и не привлекал внимания покупателей. Решил ради интереса сделать новую карточку товара с помощью 24AI, и продажи пошли. Буду пробовать и с другими карточками, спасибо!

Елена

Клиент

Обслуживание клиентов на высоком профессиональном уровне. Выгодно отличаетесь от других банков, ориентированных на обслуживание субъектов малого предпринимательства в условиях жёсткой конкуренции.

Хочется от души пожелать вашему банку стабильного роста, финансовой устойчивости и отсутствия излишнего внимания со стороны регулятора и иных надзорных органов. Коллективу крепкого здоровья и удачи во всём!

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8 (800) 600 46 57
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Частые вопросы

Какой банк выбрать для торговли на маркетплейсах?

Для торговли на маркетплейсах важна глубокая интеграция банка с логикой Wildberries, Ozon и других площадок. Именно поэтому 30% селлеров в России выбирают Точка Банк. Здесь можно открыть счёт и получить доступ к экосистеме сервисов для торговли на маркетплейсах: от управления аналитикой, рекламным продвижением и продажами до работы с заказами и остатками товаров. Такой подход экономит время и снижает риски кассовых разрывов.

Подходит ли банк для продавцов на Wildberries?

Точка Банк подходит продавцам на Wildberries: счёт для селлеров позволяет принимать выплаты от маркетплейса, а физлицам можно перевести до 400 000 ₽ в месяц без комиссии. Онлайн‑бухгалтерия сама учитывает комиссии Wildberries.

Подходит ли банк для продавцов на Ozon?

Да, банк подходит для продавцов на Ozon. Торговая площадка перечисляет деньги на расчётный счёт в Точка Банке. Продавцы могут вывести бесплатно до 5 000 000 ₽ в месяц и получать выручку раньше обычного срока.

Кроме того, у клиентов Точка Банка есть доступ к Единому кабинету селлера: там вы сможете управлять товарами и следить за аналитикой, а также настроить автоматическое управление рекламными ставками на Ozon.

Какие банковские услуги и сервисы для селлеров есть в Точка Банк?

В Точка Банке широкая экосистема сервисов для ведения бизнеса на маркетплейсах. Например, Единый кабинет селлера — это 15+ инструментов для управления продажами в одном интерфейсе: аналитика продаж, работа с FBS‑заказами, управление товарами и прогноз поставок, генерация SEO‑описаний, штрихкодов, биддер для Ozon и не только.

Также есть другие инструменты: ранний вывод выручки с маркетплейсов, доступ к нейросетям без VPN для создания продающих карточек товара, платформа аналитики и автоматизации продаж на маркетплейсах MPSTATS, Онлайн‑бухгалтерия, ВЭД и оптовые закупки из Китая под ключ.

С чего начать, если я только выхожу на маркетплейсы?

Первое, что стоит сделать, — оформить юридический статус и открыть счёт. Точка Банк помогает зарегистрировать ИП и открыть расчётный счёт бесплатно. Платить за обслуживание не нужно, пока нет движения средств — это удобно для старта.

Кроме того, вы можете подключить Единый кабинет селлера: он позволит автоматически загружать финансовые отчёты с WB, обрабатывать FBS‑заказы, генерировать ответы на отзывы. Первые 5 дней — бесплатно.

Что выгоднее: банк со специальным тарифом для селлеров или обычный счёт?

Тариф «Селлер» выгоднее для тех, кто торгует на маркетплейсах. Деньги с маркетплейсов можно выводить бесплатно — до 5 000 000 ₽ в месяц, а на «Селлер Про» — без ограничений при выполнении условий. Также клиентам доступны расширенные лимиты и профильные сервисы.

Обычный счёт подойдёт на старте: при небольших оборотах платить за обслуживание не нужно, пока нет входящих операций.

Подходит ли банк для продавца на Яндекс Маркете?

Да, Точка Банк адаптировал многие сервисы под задачи селлеров, поэтому с нами действительно удобнее вести продажи на маркетплейсах. Можно настроить обмен данными между Яндекс Маркетом и банком по API. В экосистеме банка есть подписка на сервис MPSTATS, который помогает анализировать продажи, спрос и товарные остатки.

Кроме того, в нашем банке гибкие тарифы. Подходящие условия под ваш оборот и задачи поможет подобрать менеджер при открытии счёта. 

Помогает ли банк защитить счёт от блокировок по 115‑ФЗ?

Да, в Точка Банке есть комплаенс и сервисы управления рисками по 115‑ФЗ: они оценивают здоровье бизнеса по критериям Центробанка, анализируют операции и проверяют риски по ним, подсказывают, что делать в сложной ситуации. А ещё сверяют контрагентов с чёрными и санкционными списками Центробанка, чтобы выявить фирму‑однодневку или недобросовестного поставщика.

Комплаенс‑ассистент открыто объяснит, какие движения по счёту могут выглядеть подозрительно. В любой момент можно задать вопросы в чате интернет‑банка.

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Банк для селлеров и маркетплейсов (Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет) — Точка Банк