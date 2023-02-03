Банк для селлеров

Да, банк подходит для продавцов на Ozon. Торговая площадка перечисляет деньги на расчётный счёт в Точка Банке. Продавцы могут вывести бесплатно до 5 000 000 ₽ в месяц и получать выручку раньше обычного срока.

Кроме того, у клиентов Точка Банка есть доступ к Единому кабинету селлера: там вы сможете управлять товарами и следить за аналитикой, а также настроить автоматическое управление рекламными ставками на Ozon.