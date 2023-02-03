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Единый кабинет селлера
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Единый кабинет селлера

Получайте ещё больше прибыли на маркетплейсах

Зарабатывайте на популярных площадках

Яндекс Маркет
Ozon
Wildberries
ВКонтакте

Выбирайте сервис, которому доверяют 10 000+ селлеров

Более
15 инструментов

для роста продаж в одном интерфейсе

До 20 часов в неделю

можно сэкономить благодаря Единому кабинету селлера

Рост прибыли на 30%

отмечают селлеры с нашим сервисом

Хотите перейти с FBO на FBS?

Проведём бесплатный аудит вашего магазина, оценим его состояние и поможем перейти на FBS — частично или полностью

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Работайте без перебоев и ограничений

Сокращайте время на операционку

Переносите карточки, генерируйте штрихкоды, улучшайте изображения и SEO‑описания. Все инструменты — в одном сервисе.

Контролируйте все заказы

Предупреждаем, когда товар закончится и сколько нужно поставить. В итоге вы собираете заказы быстрее конкурентов, а остатки обновляются автоматически.

Влияйте на прибыль

Показываем полную картину продаж: вы сразу видите, какие товары приносят прибыль, а какие уводят в минус.

Управляйте продажами на всех площадках из одного кабинета

Все инструменты для быстрой работы с маркетплейсами

Управление остатками
Работа с FBS‑заказами
Управление товарами
Генерация штрихкодов
SEO‑описания товаров
Массовая загрузка товаров
Единый список заказов
Прогноз поставок
AI‑инфографика
Аналитика продаж
Аудит карточек
Работа через YML‑файлы
Логистика
Генерация автоответов

Управление остатками на всех маркетплейсах

Автоматически обновляйте остатки на всех складах ваших площадок, чтобы не допустить заказов на нулевой остаток и избежать штрафов. Если заказ пришёл на одном маркете, остаток товара на других площадках обновится автоматически. Как работать с инструментом — смотрите в видео.

Подробнее

Работа с FBS‑заказами

Собирайте товары для отгрузки по схеме FBS через лист сборки. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.

Подробнее

Легкое управление товарами

Объединяйте карточки и переносите их из одного маркетплейса в другой. Обновляйте контент, цены и скидки на каждой площадке по отдельности или одновременно. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.

Подробнее

Генерация штрихкодов

Ускорьте процесс сборки заказов: автоматически генерируйте и распечатывайте стикеры и штрихкоды для любого количества товара.

Подробнее
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SEO‑описания товаров в 1 клик

Искусственный интеллект составит за вас SEO‑описание товаров для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета. Это поможет улучшить позиции товара в результатах поиска, а значит больше потенциальных покупателей обратит на него внимание. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.

Подробнее

Массовая загрузка товаров

Загружайте товары по API или создавайте их самостоятельно. Вы сможете обновлять цены и остатки сразу на всех площадках.

Единый список заказов

Получайте информацию о новых заказах со всех складов в сервисе «Единый кабинет селлера». Автоматически генерируйте этикетку и штрихкод для всех маркетплейсов и отправляйте в отгрузку одним кликом.

Прогноз поставок

Отслеживайте, сколько товаров нужно отгрузить на склады, чтобы не потерять свою прибыль. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.

Подробнее
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AI‑инфографика

Удаляйте фон, собирайте коллажи, генерируйте изображения и видео, улучшайте качество с сервисом 24AI

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Аналитика продаж

Узнайте, сколько вы зарабатываете на маркетплейсах. Анализируйте продажи и маржинальность, не дожидаясь финансовых отчётов. Изучайте потоварную аналитику и находите самые прибыльные товары.

Подробнее
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Аудит карточек

Узнайте, насколько качественно заполнены характеристики и описание товара, достаточно ли фото. Получите рекомендации, которые помогут сделать карточку товара более продающей. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.

Подробнее
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Работа через YML‑файлы

Привыкли работать через YML‑файл? Интегрируйте свои товары в Единый Кабинет через инструмент YML — это займёт всего пару минут.

Подробнее

Логистика

Отслеживайте объём выкупов, возвратов, товаров в пути и среднюю цену продажи с учётом скидок. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.

Подробнее
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Генерация автоответов

Экономьте время на рутинных задачах: искусственный интеллект автоматически сгенерирует автоответы на отзывы в Wildberries и Яндекс Маркет.

Подробнее
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Больше выгоды для селлеров
-50% на обслуживание счётаНа тарифах «Селлер» и «Селлер Про» для новых клиентов
До -30% на Единый кабинет селлера для клиентов Точка БанкЕсли выбрать любой платный тариф на 3, 6 или 12 месяцев
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Тарифы Единого кабинета селлера

Смотреть все условия тарифов
Стартовый
Лимит карточек товаровБез ограничений
0 ₽
на 5 дней
  • Аналитика продаж
    Управление товарами, остатками и ценами
    Генерация SEO-описания карточек товаров
    Автоответы на отзывы
    Управление FBS-заказами
    Биддер для Ozon
    ИИ-Ассистент селлера
    Аккаунт‑менеджер
    NEW
    Создание фото
    Генерация видео
Базовый-20%
Лимит карточек товаров100 карточек
6 400 ₽
в месяц
Стоимость за 12 месяцев
96 000 ₽76 800 ₽
  • Аналитика продаж
    Управление товарами, остатками и ценами
    Генерация SEO-описания карточек товаров
    Автоответы на отзывы
    Управление FBS-заказами
    Биддер для Ozon
    ИИ-Ассистент селлера
    Аккаунт‑менеджер
    NEW
    Создание фото
    Генерация видео
Оптимальный-20%
Лимит карточек товаров500 карточек
9 600 ₽
в месяц
Стоимость за 12 месяцев
144 000 ₽115 200 ₽
  • Аналитика продаж
    Управление товарами, остатками и ценами
    Генерация SEO-описания карточек товаров
    Автоответы на отзывы
    Управление FBS-заказами
    Биддер для Ozon
    ИИ-Ассистент селлера
    Аккаунт‑менеджер
    NEW
    Создание фото
    Генерация видео
Максимальный-20%
Лимит карточек товаровБез ограничений
16 000 ₽
в месяц
Стоимость за 12 месяцев
240 000 ₽192 000 ₽
  • Аналитика продаж
    Управление товарами, остатками и ценами
    Генерация SEO-описания карточек товаров
    Автоответы на отзывы
    Управление FBS-заказами
    Биддер для Ozon
    ИИ-Ассистент селлера
    Аккаунт‑менеджер
    NEW
    Создание фото
    Генерация видео
Смотреть все условия тарифов

Пора зарабатывать на маркетплейсах

Бесплатный аудит
Доступ к кабинету за 0 ₽
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Гордимся вашими успехами

Екатерина

FinPo

Удобство пользования, оперативная служба поддержки, многофункциональный кабинет — нам нравится всё!

Наша компания занимается производством и продажей штор. Торгуем на четырёх маркетплейсах. В процессе работы столкнулись с трудностями по учёту остатков на нашем складе. Поскольку личный кабинет на каждом маркетплейсе свой, постоянно следить сколько и где продалось, сколько на остатках, крайне проблематично.

Стали искать сервис, который смог бы объединить кабинеты в один. Удобство пользования, оперативная служба поддержки, многофункциональный кабинет — нам нравится всё! На данный момент сервис объединяет работу наших кабинетов в Озон, Яндекс Маркет, Вайлдберриз и Мегамаркет. Спасибо!

Алексей

VikenzoHouse

Синхронизация остатков — это самое главное для нас

Мы занимаемся продажей мебели. При работе с маркетплейсами столкнулись с трудностями синхронизации остатков, приходилось следить за всеми остатками вручную и менять их в режиме онлайн. При выборе сервиса важными критериями были надёжность и известность, стабильность работы сервиса и работы поддержки, цена!

Разобрались быстро, есть подробные инструкции, всё наглядно. Есть подсказки и поддержка по телефону помогла. Синхронизация остатков — это самое главное для нас. После внедрения сервиса ушла головная боль ко вниманию остатков, освободилось время у менеджеров для работы над другими задачами.

Галина

МСП Трейдинг

Видны сразу все площадки, себестоимость, можно установить любые скидки и сразу всё выгрузить на маркеты

Сервис прекрасный! Начав работать на нескольких маркетплейсах, я столкнулась с проблемой аналитики продаж и общего остатка склада для всех маркетплейсов. Попыталась разобраться в нескольких сервисах, но во всех оказалась либо слишком сложная, либо не совсем подходящая под наши задачи структура.

Здесь очень много своих фишечек, я пользуюсь далеко не всеми. Особенно мне нравится аналитика продаж, сводка по продажам по каждой площадке и вместе — всегда на виду. Великолепный сервис. Установка цен. Видны сразу все площадки, себестоимость, можно установить любые скидки и сразу всё выгрузить на маркеты. Также есть хороший склад, общий на все маркетплейсы, очень удобно.

Отдельное спасибо за службу поддержки, ребята отвечают в кратчайшие сроки и всегда помогут решить проблему. Это, наверное, лучшая техподдержка из всех, с которыми я работала.

Владимир

ИП Карлова В. А.

Функционал оказался гораздо больше, чем я мог подумать. В работе помогают все виды анализа, сумма остатков на складах, маржа на каждой позиции

Продаём на маркетплейсах хозтовары российского производства и одежду из Китая. Столкнулись с трудностями: невозможно посчитать товарные остатки на складах Озона и Вайлдберриз. И как раз Точка Маркетплейсы — это великолепно сделала. Функционал оказался гораздо больше, чем я мог подумать.

В работе помогают все виды анализа, сумма остатков на складах, маржа на каждой позиции. Это топ‑3 плюсов именно для меня. Всё это повлияло на бизнес‑процессы таким образом, что решили избавиться от дешёвого товара, который был не выгоден.

В планах у нас расти, конечно, и, естественно, с помощью сервиса. Он отличный помощник в этом, спасибо за отличный продукт!

Георгий

DUZA

Конечно, самые желанные фишки, такие как перенос карточек товара из маркетплейса в маркетплейс привлекли больше всего. Удобно корректировать цены

На момент, когда мы познакомились с этим проектом нашему бизнесу было полтора года, и пришло время его автоматизировать. Среди кучи других сервисов остановились именно на вас, потому что был понятный интерфейс и большинство функций. По сей день крайне удобный сервис для банального учёт. Конечно, самые желанные фишки, такие как перенос карточек товара из маркетплейса в маркетплейс привлекли больше всего. Удобно корректировать цены. Ну и, конечно, поддержка. Поддержка отвечает быстро и так же быстро решает проблемы. Возможно, это даже ключевое, почему мы будем всегда с вами).

Нам понадобилась определённая функция и буквально за пару месяцев она была исполнена. Это офигеть как приятно. Классно, что можно вот так коллаборировать, быть вместе и придумывать что‑то великое.

Юлия

Магазин игрушек «ПАВЛЁНОК»

Работать в Едином кабинете одно удовольствие, всё очень понятно и просто

Хотелось бы выразить огромную благодарность всей команде Точка Маркетплейсы, за отзывчивость, честность и добросовестный труд. Как и в любой работе, были трудности, но благодаря поддержке в Точке всё очень быстро решается. Сотрудники быстро реагируют на все просьбы и очень грамотно, а главное понятно объясняют и помогают решить любые вопросы.

А самое главное, что прислушиваются к нашему мнению, чтобы не допустить каких‑либо неудобств нам в работе. Работать в Едином кабинете одно удовольствие, всё очень понятно и просто. Продвижение сразу на несколько площадок Маркетплейсов в один клик — это просто, удобно и очень быстро. Всем, кто ещё сомневается в выборе, рекомендуем Единый кабинет Точка Маркетплейсы для продвижения товаров. Спасибо вам за то, что вы есть!

Частые вопросы

Что такое Единый кабинет селлера?

Единый кабинет селлера — сервис Точка Банка для управления продажами на маркетплейсах: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете, а также в сообществе селлера ВКонтакте. Благодаря сервису вы можете сразу менять цены и карточки товаров, автоматически обновлять остатки, быстрее собирать FBS‑заказы и анализировать продажи по каждому товару.

Какие маркетплейсы поддерживает инструмент?

Единый Кабинет для маркетплейсов работает с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом и ВКонтакте. Также можно подключить свой сайт через YML.

Сколько стоит подключение Единого кабинета селлера?

Первые пять дней — бесплатно: вы как раз успеете оценить возможности сервиса. Есть и платные тарифы для селлеров:

  • «Базовый» — от 6 400 ₽ в месяц;
  • «Оптимальный» — от 9 600 ₽ в месяц;
  • «Максимальный» — от 16 000 ₽ в месяц.

Также клиенты Точка Банка получат скидку до 30% при оплате сервиса на 3, 6 или 12 месяцев.

Можно ли в Едином кабинете работать с контентом карточек: SEO‑описаниями и отзывами?

Да, вы можете работать с контентом карточек. В Едином кабинете селлера можно создать SEO‑описание товара для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета с помощью ИИ — это улучшает позиции товара в поиске.

Также вы можете генерировать ИИ‑ответы на отзывы, которые приходят на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. Единый кабинет селлера позволяет отвечать на отзывы в Ozon без подписки Premium, тогда как в самом маркетплейсе эта функция доступна только по подписке.

Как Единый кабинет селлера помогает управлять товарами: переносить карточки и создавать штрихкоды?

Управление товарами на маркетплейсах — одна из полезных возможностей Единого кабинета селлера. Объединяйте карточки и переносите их с одного маркетплейса на другой, обновляйте контент, цены и скидки на каждой площадке — отдельно или везде сразу, массово загружайте товары по API или через YML‑файл.

Для сборки заказов сервис автоматически генерирует и печатает этикетки для маркетплейсов и штрихкоды — для Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета.

Какая аналитика продаж доступна в Едином кабинете селлера?

В Едином кабинете селлера доступна аналитика продаж на маркетплейсах — по Wildberries, Ozon и Яндекс Маркету. Отслеживайте динамику заказов и продаж, возвратов и маржи, а также товарную аналитику на маркетплейсах с юнит‑экономикой по каждому товару — с учётом комиссий, рекламы и логистики.

Также вам доступен ABC‑анализ — он поможет понять, какие товары приносят основной результат и их стоит масштабировать, какие почти не влияют на бизнес, а какие работают в минус и их лучше вывести из ассортимента.

Чем аналитика в Едином кабинете селлера отличается от аналитики на маркетплейсах?

Маркетплейсы обычно показывают аналитику по датам, а Единый кабинет селлера — ещё и по заказам. Благодаря этому вы сможете точнее оценить прибыль с каждого товара, понять, как на неё влияет реклама, и вовремя отключать нерентабельные товары.

Можно ли через сервис управлять рекламными кампаниями на маркетплейсах?

Да, в Едином кабинете селлера доступен биддер Ozon — инструмент, который автоматически управляет ставками в рекламе и подстраивается под условия аукциона. Вы выбираете стратегию, а система каждые 1–2 часа корректирует ставки, чтобы поддерживать рекламную кампанию без постоянного контроля. Алгоритмы используют данные аналитики, чтобы эффективнее распределять ставки между товарами.

Каких ошибок на маркетплейсах помогает избежать сервис?

Единый кабинет помогает селлерам минимизировать риск распространённых ошибок:

  • автоматическое обновление остатков позволяет избежать заказов при нулевом остатке;
  • система предупреждений защищает от ошибок в ценах;
  • потоварная аналитика помогает вовремя отключать товары, которые не приносят прибыль.

Есть ли возможность автоматического обновления цен на маркетплейсах?

Автоматического изменения цен в сервисе нет. Но есть возможность менять цену товара на всех площадках сразу.

У сервиса доступна поддержка мультиаккаунтов и управление продажами через несколько учетных записей?

К Единому кабинету селлера можно подключать неограниченное количество магазинов и юридических лиц.

Поддерживает ли Единый кабинет селлера автоматизацию отчётов по продажам?

Сервис собирает данные из отчётов для расчёта затрат на логистику и комиссии.

Также он собирает еженедельные отчёты по Wildberries. Отследить динамику и анализ продаж можно в личном кабинете.

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