для роста продаж в одном интерфейсе
можно сэкономить благодаря Единому кабинету селлера
отмечают селлеры с нашим сервисом
Проведём бесплатный аудит вашего магазина, оценим его состояние и поможем перейти на FBS — частично или полностью
Переносите карточки, генерируйте штрихкоды, улучшайте изображения и SEO‑описания. Все инструменты — в одном сервисе.
Предупреждаем, когда товар закончится и сколько нужно поставить. В итоге вы собираете заказы быстрее конкурентов, а остатки обновляются автоматически.
Показываем полную картину продаж: вы сразу видите, какие товары приносят прибыль, а какие уводят в минус.
Автоматически обновляйте остатки на всех складах ваших площадок, чтобы не допустить заказов на нулевой остаток и избежать штрафов. Если заказ пришёл на одном маркете, остаток товара на других площадках обновится автоматически. Как работать с инструментом — смотрите в видео.
Ускорьте процесс сборки заказов: автоматически генерируйте и распечатывайте стикеры и штрихкоды для любого количества товара.
Искусственный интеллект составит за вас SEO‑описание товаров для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета. Это поможет улучшить позиции товара в результатах поиска, а значит больше потенциальных покупателей обратит на него внимание. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.
Загружайте товары по API или создавайте их самостоятельно. Вы сможете обновлять цены и остатки сразу на всех площадках.
Получайте информацию о новых заказах со всех складов в сервисе «Единый кабинет селлера». Автоматически генерируйте этикетку и штрихкод для всех маркетплейсов и отправляйте в отгрузку одним кликом.
Удаляйте фон, собирайте коллажи, генерируйте изображения и видео, улучшайте качество с сервисом 24AI
Узнайте, сколько вы зарабатываете на маркетплейсах. Анализируйте продажи и маржинальность, не дожидаясь финансовых отчётов. Изучайте потоварную аналитику и находите самые прибыльные товары.
Привыкли работать через YML‑файл? Интегрируйте свои товары в Единый Кабинет через инструмент YML — это займёт всего пару минут.
Экономьте время на рутинных задачах: искусственный интеллект автоматически сгенерирует автоответы на отзывы в Wildberries и Яндекс Маркет.
Алексей
VikenzoHouse
Синхронизация остатков — это самое главное для нас
Мы занимаемся продажей мебели. При работе с маркетплейсами столкнулись с трудностями синхронизации остатков, приходилось следить за всеми остатками вручную и менять их в режиме онлайн. При выборе сервиса важными критериями были надёжность и известность, стабильность работы сервиса и работы поддержки, цена!
Разобрались быстро, есть подробные инструкции, всё наглядно. Есть подсказки и поддержка по телефону помогла. Синхронизация остатков — это самое главное для нас. После внедрения сервиса ушла головная боль ко вниманию остатков, освободилось время у менеджеров для работы над другими задачами.
Галина
МСП Трейдинг
Видны сразу все площадки, себестоимость, можно установить любые скидки и сразу всё выгрузить на маркеты
Сервис прекрасный! Начав работать на нескольких маркетплейсах, я столкнулась с проблемой аналитики продаж и общего остатка склада для всех маркетплейсов. Попыталась разобраться в нескольких сервисах, но во всех оказалась либо слишком сложная, либо не совсем подходящая под наши задачи структура.
Здесь очень много своих фишечек, я пользуюсь далеко не всеми. Особенно мне нравится аналитика продаж, сводка по продажам по каждой площадке и вместе — всегда на виду. Великолепный сервис. Установка цен. Видны сразу все площадки, себестоимость, можно установить любые скидки и сразу всё выгрузить на маркеты. Также есть хороший склад, общий на все маркетплейсы, очень удобно.
Отдельное спасибо за службу поддержки, ребята отвечают в кратчайшие сроки и всегда помогут решить проблему. Это, наверное, лучшая техподдержка из всех, с которыми я работала.
Владимир
ИП Карлова В. А.
Функционал оказался гораздо больше, чем я мог подумать. В работе помогают все виды анализа, сумма остатков на складах, маржа на каждой позиции
Продаём на маркетплейсах хозтовары российского производства и одежду из Китая. Столкнулись с трудностями: невозможно посчитать товарные остатки на складах Озона и Вайлдберриз. И как раз Точка Маркетплейсы — это великолепно сделала. Функционал оказался гораздо больше, чем я мог подумать.
В работе помогают все виды анализа, сумма остатков на складах, маржа на каждой позиции. Это топ‑3 плюсов именно для меня. Всё это повлияло на бизнес‑процессы таким образом, что решили избавиться от дешёвого товара, который был не выгоден.
В планах у нас расти, конечно, и, естественно, с помощью сервиса. Он отличный помощник в этом, спасибо за отличный продукт!
Георгий
DUZA
Конечно, самые желанные фишки, такие как перенос карточек товара из маркетплейса в маркетплейс привлекли больше всего. Удобно корректировать цены
На момент, когда мы познакомились с этим проектом нашему бизнесу было полтора года, и пришло время его автоматизировать. Среди кучи других сервисов остановились именно на вас, потому что был понятный интерфейс и большинство функций. По сей день крайне удобный сервис для банального учёт. Конечно, самые желанные фишки, такие как перенос карточек товара из маркетплейса в маркетплейс привлекли больше всего. Удобно корректировать цены. Ну и, конечно, поддержка. Поддержка отвечает быстро и так же быстро решает проблемы. Возможно, это даже ключевое, почему мы будем всегда с вами).
Нам понадобилась определённая функция и буквально за пару месяцев она была исполнена. Это офигеть как приятно. Классно, что можно вот так коллаборировать, быть вместе и придумывать что‑то великое.
Юлия
Магазин игрушек «ПАВЛЁНОК»
Работать в Едином кабинете одно удовольствие, всё очень понятно и просто
Хотелось бы выразить огромную благодарность всей команде Точка Маркетплейсы, за отзывчивость, честность и добросовестный труд. Как и в любой работе, были трудности, но благодаря поддержке в Точке всё очень быстро решается. Сотрудники быстро реагируют на все просьбы и очень грамотно, а главное понятно объясняют и помогают решить любые вопросы.
А самое главное, что прислушиваются к нашему мнению, чтобы не допустить каких‑либо неудобств нам в работе. Работать в Едином кабинете одно удовольствие, всё очень понятно и просто. Продвижение сразу на несколько площадок Маркетплейсов в один клик — это просто, удобно и очень быстро. Всем, кто ещё сомневается в выборе, рекомендуем Единый кабинет Точка Маркетплейсы для продвижения товаров. Спасибо вам за то, что вы есть!
Единый кабинет селлера — сервис Точка Банка для управления продажами на маркетплейсах: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете, а также в сообществе селлера ВКонтакте. Благодаря сервису вы можете сразу менять цены и карточки товаров, автоматически обновлять остатки, быстрее собирать FBS‑заказы и анализировать продажи по каждому товару.
Единый Кабинет для маркетплейсов работает с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом и ВКонтакте. Также можно подключить свой сайт через YML.
Первые пять дней — бесплатно: вы как раз успеете оценить возможности сервиса. Есть и платные тарифы для селлеров:
Также клиенты Точка Банка получат скидку до 30% при оплате сервиса на 3, 6 или 12 месяцев.
Да, вы можете работать с контентом карточек. В Едином кабинете селлера можно создать SEO‑описание товара для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета с помощью ИИ — это улучшает позиции товара в поиске.
Также вы можете генерировать ИИ‑ответы на отзывы, которые приходят на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. Единый кабинет селлера позволяет отвечать на отзывы в Ozon без подписки Premium, тогда как в самом маркетплейсе эта функция доступна только по подписке.
Управление товарами на маркетплейсах — одна из полезных возможностей Единого кабинета селлера. Объединяйте карточки и переносите их с одного маркетплейса на другой, обновляйте контент, цены и скидки на каждой площадке — отдельно или везде сразу, массово загружайте товары по API или через YML‑файл.
Для сборки заказов сервис автоматически генерирует и печатает этикетки для маркетплейсов и штрихкоды — для Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета.
В Едином кабинете селлера доступна аналитика продаж на маркетплейсах — по Wildberries, Ozon и Яндекс Маркету. Отслеживайте динамику заказов и продаж, возвратов и маржи, а также товарную аналитику на маркетплейсах с юнит‑экономикой по каждому товару — с учётом комиссий, рекламы и логистики.
Также вам доступен ABC‑анализ — он поможет понять, какие товары приносят основной результат и их стоит масштабировать, какие почти не влияют на бизнес, а какие работают в минус и их лучше вывести из ассортимента.
Маркетплейсы обычно показывают аналитику по датам, а Единый кабинет селлера — ещё и по заказам. Благодаря этому вы сможете точнее оценить прибыль с каждого товара, понять, как на неё влияет реклама, и вовремя отключать нерентабельные товары.
Да, в Едином кабинете селлера доступен биддер Ozon — инструмент, который автоматически управляет ставками в рекламе и подстраивается под условия аукциона. Вы выбираете стратегию, а система каждые 1–2 часа корректирует ставки, чтобы поддерживать рекламную кампанию без постоянного контроля. Алгоритмы используют данные аналитики, чтобы эффективнее распределять ставки между товарами.
Единый кабинет помогает селлерам минимизировать риск распространённых ошибок:
Автоматического изменения цен в сервисе нет. Но есть возможность менять цену товара на всех площадках сразу.
К Единому кабинету селлера можно подключать неограниченное количество магазинов и юридических лиц.
Сервис собирает данные из отчётов для расчёта затрат на логистику и комиссии.
Также он собирает еженедельные отчёты по Wildberries. Отследить динамику и анализ продаж можно в личном кабинете.
Екатерина
FinPo
Удобство пользования, оперативная служба поддержки, многофункциональный кабинет — нам нравится всё!
Наша компания занимается производством и продажей штор. Торгуем на четырёх маркетплейсах. В процессе работы столкнулись с трудностями по учёту остатков на нашем складе. Поскольку личный кабинет на каждом маркетплейсе свой, постоянно следить сколько и где продалось, сколько на остатках, крайне проблематично.
Стали искать сервис, который смог бы объединить кабинеты в один. Удобство пользования, оперативная служба поддержки, многофункциональный кабинет — нам нравится всё! На данный момент сервис объединяет работу наших кабинетов в Озон, Яндекс Маркет, Вайлдберриз и Мегамаркет. Спасибо!