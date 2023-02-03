Единый кабинет селлера

Первые пять дней — бесплатно: вы как раз успеете оценить возможности сервиса. Есть и платные тарифы для селлеров:

«Базовый» — от 6 400 ₽ в месяц;

«Оптимальный» — от 9 600 ₽ в месяц;

«Максимальный» — от 16 000 ₽ в месяц.

Также клиенты Точка Банка получат скидку до 30% при оплате сервиса на 3, 6 или 12 месяцев.