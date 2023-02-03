Спецсчёт для торгов и госзакупок

Специальный счёт участника закупок нужен только для обеспечения заявок для участия в тендерах по 44-ФЗ и в закупках среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по 223-ФЗ.

Обеспечение заявки — деньги, которые блокируются на спецсчёте по запросу площадки до момента заключения контракта с победителем. Обеспечение является гарантией участия в тендере.

На этапах обеспечения, заключения и исполнения контракта, а также при обеспечении гарантийных обязательств спецсчёт участника закупок не используется.