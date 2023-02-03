Спецсчёт для торгов и госзакупок
44-ФЗ и 223-ФЗ
Бесплатно
Простой старт
Без комиссий
Поблизости 24/7
Как работать со спецсчётом
Спецсчёт нужен в торгах по 44‑ФЗ и 223-ФЗ
Вы переводите на него сумму
Которая необходима для участия в тендере, и подаёте заявку на участие на площадке
Средства замораживаются
По запросу площадки деньги блокируются, пока не будет заключён контракт с победителем
Интеграция с федеральными площадками
Спецсчёт участника закупок
Открываем в банке‑партнёре
Откройте расчётный счёт
Если счёт уже есть — переходите к следующему шагу
Пройдите с нами аккредитацию
Поможем зарегистрироваться в ЕРУЗ, чтобы у вас была аккредитация на федеральных площадках
Откройте спецсчёт
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После открытия спецсчёта можно участвовать в госзакупках
Условия по спецсчетам
Открытие и обслуживание спецсчёта
Бесплатно
Регистрация в ЕРУЗ
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Комфортное участие в госзакупках
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Тендеры: как участвовать
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Частые вопросы
Что такое спецсчёт для торгов и госзакупок?
Это отдельный счёт в банке, который нужен участникам закупок для обеспечения заявок на участие в тендерах на федеральных площадках.
Зачем нужен спецсчёт для участников торгов?
Специальный счёт участника закупок нужен только для обеспечения заявок для участия в тендерах по 44-ФЗ и в закупках среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по 223-ФЗ.
Обеспечение заявки — деньги, которые блокируются на спецсчёте по запросу площадки до момента заключения контракта с победителем. Обеспечение является гарантией участия в тендере.
На этапах обеспечения, заключения и исполнения контракта, а также при обеспечении гарантийных обязательств спецсчёт участника закупок не используется.
Какие преимущества использования спецсчёта?
Банк сам уведомит все федеральные площадки об открытии спецсчёта участником закупок.
Начисление процентов на остаток по спецсчёту.
Быстрое обеспечение — после подачи заявки на участие в закупке площадка сразу же отправляет запрос на блокировку. На момент подачи заявки нужная сумма должна быть на спецсчёте.
До момента окончания приёма заявок можно отозвать заявку — блокировка с денег будет снята сразу после отзыва.
Как пополнять спецсчёт для торгов?
Пополнить спецсчёт можно так же, как расчётный счёт, — по реквизитам. Мы написали подробную инструкцию о том, как это сделать.