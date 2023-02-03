Без скрытых комиссий
И визитов в банк
Валютный счёт онлайн за 0 ₽
Откроем бесплатно за пару минут
Конвертация онлайн
Меняйте валюту в интернет‑банке
Курсы валют обновляются круглосуточно
Финальный курс зависит от валюты и времени проведения операции. Вы увидите его до подтверждения сделки.
Для покупки нужен счёт в той же валюте
Укажите реквизиты получателя, сумму, договор или инвойс
Мы проведём валютный контроль
В интернет‑банке через сервис «Валютные операции» и «Обмен валюты» или через заявление в чате
Если найдём ошибку в реквизитах — сами исправим и пришлём платёж на подпись
Объясним, что изменилось в валютном законодательстве, и ответим на вопросы о платежах
Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях
Нет, отдельную комиссию за конвертацию мы не берём. Обмен проходит по банковскому курсу. Открытие валютного счёта бесплатное, а его обслуживание входит в ваш рублёвый тариф.
Купить валюту можно только под конкретный платёж иностранному контрагенту.
Купить валюту ИП или ООО может клиент банка с валютным счётом в нужной валюте для отправки платежа. Покупку выполняет руководитель или распорядитель счёта с правом подписи.
Да, поступившую валюту можно обменять на рубли сразу после того, как перевод пройдёт валютный контроль. Конвертация проходит по внутреннему курсу банка, который действует на момент совершения операции.
Чтобы обменять средства с максимальной выгодой:
Международный перевод занимает от одного до десяти рабочих дней. Точный срок зачисления зависит от страны получателя и выбранной валюты.
Чтобы деньги дошли как можно быстрее, наши специалисты помогут вам на каждом этапе: