Вся операционка — на нас
Ведём переговоры с поставщиком, организуем логистику и оплату за рубеж
Безопасная поставка
Никаких сюрпризов на таможне: риски доначислений — наша забота
Полный пакет документов
Всё, чтобы вы сразу начали продажи: сертификаты, декларации, маркировка
Зависит от стоимости товаров:
Стоимость зависит от товарной группы и действующих ставок
|Стоимость
|Сроки
|Доставка товара из‑за границы
|Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа
|До 12 дней
Авиаперевозки груза
|25–35 дней
Автомобильные грузоперевозки
|35–45 дней
Железнодорожные грузопе
|55–65 дней
Морские грузоперевозки
|Конвертация валюты
|Минимум 2%
От курса банка
|Валютный контроль
|0,12%
От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽.
|Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
|Подготовка к оформлению — 1 500 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
|Оформление — от 15 000 ₽
Рассчитывают партнёры по сертификации
|От 3 дней
Декларация
|От 14 дней
Сертификат
|Маркировка «Честный знак»
|60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно
|Проверка поставщика
|От 15 000 ₽
|Сроки рассчитываются индивидуально
Правильно оформляем все документы и делаем это быстро
Знаем особенности китайской деловой культуры и сами проводим переговоры
Проверяем поставщика и товар, оформляем сделку вбелую, чтобы обойтись без срывов и сюрпризов
Личный менеджер регулярно присылает фото, видео и рассказывает, что происходит с вашим товаром
1
Оставьте заявку
2
Обсудите условия
3
Оплатите рублями
4
Получите товар
Нет, напрямую заключать договор с иностранным поставщиком не нужно. При оптовой закупке вы заключаете договор только с нами. Мы выступаем как импортёр, организуем поставку и предоставляем УПД.
Да, при закупке под ключ мы полностью берём на себя таможенное оформление груза. Вам не придётся самостоятельно заниматься растаможкой товара.
Мы организуем закупку оптом у производителей из Китая и доставим товар разными видами транспорта: автомобилем, поездом, самолётом или плавательным средством. Такая гибкость позволяет доставить как небольшие, так и крупные партии для вашего бизнеса.
Мы помогаем получить разрешительные документы для продажи товара в России офлайн, на сайте или маркетплейсах.