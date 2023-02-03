Знаем китайский рынок
Понимаем, как вести переговоры и на что смотреть при выборе фабрики
Разбираемся в ВЭД
Проходим валютный и таможенный контроль, готовим документы без ошибок
Работаем с разными товарами
Возьмёмся даже за сложный или нестандартный запрос
Сами ведём переговоры на китайском и договариваемся о выгодных для вас условиях
Заключаем контракты, проводим платежи, занимаемся сертификацией и маркировкой — после доставки товары будут сразу готовы к продаже
Наш отдел логистики позаботится о том, чтобы товар приехал вовремя
Личный менеджер вышлет фото, видео и расскажет, как идёт поставка
1
Оставьте заявку
2
Обсудите условия
3
Оплатите рублями
4
Получите товар
Стоимость услуг зависит от суммы закупки. Для заказов от 500 000 до 2 000 000 ₽ — 10% от стоимости товара, если сумма выше — 5%. Отдельно рассчитываются доставка, таможенные платежи, сертификация, маркировка и другие расходы. Итоговую стоимость посчитаем под конкретную закупку.
За качество товара и сроки его производства отвечает поставщик. Мы помогаем снизить риски: проверяем поставщика и документы, фиксируем условия в договоре, контролируем процесс закупки и организуем доставку. Перед отправкой партии можем дополнительно провести инспекцию товара.
Мы проверяем качество товара до закупки и перед отправкой. Что именно будем проверять, зависит от категории товара и ваших пожеланий:
Мы работаем с большинством категорий товаров: от готовой продукции для перепродажи до оборудования, комплектующих и сырья. Минимальная сумма закупки — 500 000 ₽. Объём партии обсуждаем индивидуально.
Для некоторых категорий есть ограничения — их можно уточнить у менеджера.