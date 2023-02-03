Стоимость услуг зависит от суммы закупки. Для заказов от 500 000 до 2 000 000 ₽ — 10% от стоимости товара, если сумма выше — 5%. Отдельно рассчитываются доставка, таможенные платежи, сертификация, маркировка и другие расходы. Итоговую стоимость посчитаем под конкретную закупку.