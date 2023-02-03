Выкупим товар у вашего поставщика и возьмём на себя валютные расчёты. Платите в рублях, а мы организуем доставку и оформим все документы, чтобы вы получили груз готовым к продаже.

Закупка под ключ оформляется при заказе от 500 000 ₽.