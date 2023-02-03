Страховка без доплат
Входит в логистику. При повреждении груза оформляем страховой случай.
Безопасная поставка
Никаких сюрпризов на таможне: риски доначислений — наша забота.
До вашего склада
Не нужно ехать за грузом и нанимать транспортную компанию.
Успейте привезти товар в срок. Самолёт быстро доставит новую партию, и вы пополните запасы до того, как полки опустеют.
Запустите продажи вовремя. Когда сроки горят, скорость важнее стоимости перевозки — товар прибудет точно к пику спроса.
Исключите простой производства. Если поставщик задержал отгрузку, отправьте критически важные детали самолётом. Остальной груз можно перевезти другим транспортом.
Быстро проверьте спрос на новинку. Доставьте небольшой тестовый объём самолётом, чтобы оперативно оценить продажи и сразу заказать основную партию.
Ускорьте процедуру сертификации. Получите образцы быстрее, чтобы оперативно пройти проверки, оформить документы и начать продажи без задержек.
Снизьте риск повреждения или потери при перевозке. Чем меньше перегрузок и времени в пути, тем выше шансы доставить товар в целости.
Позволяет вовремя пополнять запасы остатков, чтобы защитить карточки товаров от падения в поиске и быстрее оборачивать капитал за счёт высокой скорости продаж.
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Выкупим товар у вашего поставщика и возьмём на себя валютные расчёты. Платите в рублях, а мы организуем доставку и оформим все документы, чтобы вы получили груз готовым к продаже.
Закупка под ключ оформляется при заказе от 500 000 ₽.
Китай, Турция, Индия, Южная Корея и другие страны
Москва, Новосибирск и другие города, затем до вашего склада на автомобильном транспорте
Баланс скорости и стоимости: подходит для большинства грузов.
Подходит для крупных партий. Быстрее морского транспорта и выгоднее автомобиля.
Самый выгодный вариант для больших объёмов, когда сроки неважны.
Виды доставки можно сочетать: срочную часть партии отправить самолётом, основную — другим транспортом
Самолёт доставит груз всего за 12 дней. Для сравнения: автомобилем товар будет ехать 25–30 дней, поездом — от 35 до 45 дней, а морем — 55–60 дней. Авиадоставка позволяет сэкономить до нескольких недель чистого времени.
Единой фиксированной цены нет, так как тариф всегда рассчитывается индивидуально. Ставка зависит от страны отправления, объёма партии, категории вашего товара и текущего сезона. Чтобы узнать точную стоимость, просто оставьте заявку — мы оперативно сделаем расчёт под ваши параметры.
В финальную цену уже включены сама международная перевозка, прохождение таможни, уплата всех пошлин и НДС, а также доставка товара до вашего склада. Вам не придётся доплачивать отдельно и за страховку — мы заранее включили её в стоимость доставки.
Главное, за что вы платите, — это скорость. Переплата оправдана, если из‑за долгих недель ожидания морского судна вы теряете прибыль, упускаете сезон или рискуете получить штрафы от клиентов. Мы бесплатно рассчитаем для вас оба варианта, чтобы вы могли на цифрах увидеть, какой способ выгоднее прямо сейчас.
Для старта обычно достаточно стандартного пакета: торгового контракта или счёта, инвойса и упаковочного листа. Точный список документов зависит от специфики вашего товара, и наш менеджер подробно распишет его сразу после получения заявки.
Наша команда заберёт груз прямо со склада вашего поставщика в Китае или Индии, так что вам не придётся самостоятельно организовывать и оплачивать доставку товара до аэропорта.
Возможности авиадоставки зависят от типа груза, а также технических характеристик самолётов. Поскольку мы доставляем грузы в составе сборных партий, ключевую роль играют габариты грузовых люков и требования авиационной безопасности.