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Закупка под ключ без таможенного брокера

Поможем организовать процесс поставки из‑за рубежа и получить товар в России
Таможенный брокер для бизнеса

Защита от штрафов

Гарантируем корректное оформление

Бесплатная консультация

По закупке товаров вбелую

Без сюрпризов на таможне

Риски доначислений — наша забота

Предлагаем то, что обычно поручают таможенному брокеру

Помощь в организации таможенного декларирования

Подберём код ТН ВЭД, рассчитаем пошлины, НДС и сборы, подготовим и подадим декларации, повзаимодействуем с таможенным постом до выпуска товара

Таможенное декларирование для ВЭД
Консультации по ВЭД

Заранее расскажем, какие документы понадобятся для ввоза и оформления товара, какие требования к нему действуют и какие платежи нужно учесть. Поможем подготовить сертификаты, декларации соответствия, СГР и другие разрешительные документы.

Сопровождение сделок

Найдём проверенного поставщика, согласуем условия, соберём документы, организуем логистику и работу со складом

Споры с таможней

Оперативно подготовим позицию и документы при задержке или дополнительной проверке груза, проведём груз через таможню, чтобы ускорить выпуск товара и снять спорные вопросы

Как ввезти товар без задержек

1

Оставьте заявку и расскажите о товаре

Сообщите, какой товар хотите закупить и привезти. Рассчитаем стоимость закупки, доставки и таможенных расходов.

2

Соберём разрешительные документы

Определим, какие документы нужны для ввоза и продажи товара, оформим сертификаты и декларации соответствия, поможем с маркировкой.

3

Подготовим документы для декларирования

И подадим декларацию через таможенного представителя из реестра ФТС России.

4

Будем на связи

Вам не нужно следить за оформлением самостоятельно. Если таможенный инспектор запросит дополнительные документы или информацию, возьмём коммуникацию на себя.

5

Сформируем закрывающие документы

После завершения закупки вы получите УПД на приобретённые товары.

Как мы работаем

Фиксируем важное

До оплаты вы знаете, кто выступает импортёром, что входит в стоимость и какие обязательства компания берёт на себя

Официальный договор для ВЭД
Заранее рассчитываем расходы на ввоз

До закупки определяем код ТН ВЭД и рассчитываем пошлины, НДС, сборы и другие расходы на таможенное оформление — без неожиданных доплат после отправки товара

Готовим документы для ввоза и продажи товара

Определяем требования к товару и помогаем оформить сертификаты, декларации соответствия, СГР, маркировку и другие необходимые документы

Помогаем пройти таможенное оформление
  • Ввозим товар в страну
  • Готовим полный пакет документов
  • Подаём декларацию через лицензированного таможенного представителя в реестре ФТС
  • Сопровождаем груз до полного выпуска

Передаём товар с закрывающими документами

По итогу вы покупаете уже официально растаможенный товар с полным пакетом документов и можете продавать его без ограничений

Рассчитайте стоимость доставки из Китая

Что входит в стоимость

Стоимость

Сроки

Поиск поставщика

5 000 ₽

Включим в стоимость закупки, если доверите её нам

до 10 рабочих дней

Доставка товара из-за границы

Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа

до 12 дней

Авиаперевозки груза

25–35 дней

Автомобильные грузоперевозки

35–45 дней

Железнодорожные грузоперевозки

55–65 дней

Морские грузоперевозки

Таможенное оформление, пошлины и НДС

Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками

до 2 рабочих дней

Услуги сервиса

При закупке от 500 000 ₽ — 10%

При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%

Конвертация валюты

от 2%

От курса банка

Валютный контроль

0,12%

От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽

Дополнительные услуги

Стоимость

Сроки

Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах

Подготовка к оформлению — 1 500 ₽

Включим в стоимость закупки, если доверите её нам

Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах

Оформление — от 15 000 ₽

Рассчитывают партнёры по сертификации

от 3 дней

Декларация

от 14 дней

Сертификат

Маркировка «Честный знак»

60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно

Проверка поставщика

От 15 000 ₽

Сроки рассчитываются индивидуально

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8 (804) 500 31 13
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Частые вопросы

Кто такой таможенный брокер и чем он занимается?

По закону таможенный брокер называется таможенным представителем. Это компания включена в специальный реестр и по договору совершает таможенные операции от имени и по поручению импортёра: помогает подготовить и подать декларацию, взаимодействует с таможней и сопровождает оформление товара.

Мы не являемся таможенным брокером. В рамках сервиса закупки под ключ мы сами выступаем импортёром и декларантом: закупаем товар у зарубежного поставщика, ввозим его в Россию и организуем таможенное оформление от своего имени. Поэтому клиенту не нужно отдельно искать и нанимать таможенного брокера.

Когда нужны услуги таможенного брокера?

Таможенный брокер может понадобиться, если компания самостоятельно импортирует товар и выступает декларантом, но таможенные операции хочет передать специалистам. При этом импортёр также вправе декларировать свои товары самостоятельно без привлечения таможенного представителя.

При закупке через наш сервис отдельно обращаться к таможенному брокеру не нужно: мы сами ввозим и декларируем товар, рассчитываем таможенные платежи, готовим документы и взаимодействуем с таможней.

Чем брокер отличается от импортёра и декларанта?

Импортёр закупает и ввозит товар из‑за рубежа. Декларант — лицо, которое декларирует товар или от имени которого он декларируется. Таможенный брокер не становится импортёром вместо клиента, а совершает таможенные операции от имени и по поручению клиента.

В нашем случае мы сами выступаем импортёром и декларантом. После ввоза и таможенного оформления вы покупаете товар у нас в России и получаете закрывающие документы.

Какие документы нужны для ввоза товара?

Список зависит от самого товара, его кода ТН ВЭД и требований к конкретной категории. До закупки мы определим, какие документы понадобятся для ввоза и продажи товара, подготовим документы для таможенного оформления и поможем оформить сертификаты, декларации соответствия, СГР и маркировку, если они необходимы.

Сколько времени занимает оформление?

Срок зависит от товара, документов и необходимости дополнительных проверок со стороны таможни. Мы заранее готовим документы и сопровождаем оформление до выпуска товара. Если у таможенного инспектора появятся вопросы или потребуются дополнительные сведения, сами возьмём взаимодействие с таможней на себя.

Какую ответственность несёт таможенный брокер?

Таможенный брокер отвечает за таможенные операции, которые совершает от имени декларанта. В установленных законом случаях он также несёт солидарную с декларантом ответственность за правильность декларирования и уплату таможенных платежей.

В нашем сервисе ответственность за таможенное оформление мы берём на себя как импортёр и декларант: готовим документы, сопровождаем выпуск товара, общаемся с инспекторами и решаем вопросы, если таможня назначит досмотр, экспертизу или запросит дополнительные сведения. Вам не нужно самостоятельно взаимодействовать с таможней.

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