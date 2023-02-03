Закупка под ключ без таможенного брокера

Защита от штрафов
Гарантируем корректное оформление
Бесплатная консультация
По закупке товаров вбелую
Без сюрпризов на таможне
Риски доначислений — наша забота
Подберём код ТН ВЭД, рассчитаем пошлины, НДС и сборы, подготовим и подадим декларации, повзаимодействуем с таможенным постом до выпуска товара
Заранее расскажем, какие документы понадобятся для ввоза и оформления товара, какие требования к нему действуют и какие платежи нужно учесть. Поможем подготовить сертификаты, декларации соответствия, СГР и другие разрешительные документы.
Найдём проверенного поставщика, согласуем условия, соберём документы, организуем логистику и работу со складом
Оперативно подготовим позицию и документы при задержке или дополнительной проверке груза, проведём груз через таможню, чтобы ускорить выпуск товара и снять спорные вопросы
Сообщите, какой товар хотите закупить и привезти. Рассчитаем стоимость закупки, доставки и таможенных расходов.
Определим, какие документы нужны для ввоза и продажи товара, оформим сертификаты и декларации соответствия, поможем с маркировкой.
И подадим декларацию через таможенного представителя из реестра ФТС России.
Вам не нужно следить за оформлением самостоятельно. Если таможенный инспектор запросит дополнительные документы или информацию, возьмём коммуникацию на себя.
После завершения закупки вы получите УПД на приобретённые товары.
До оплаты вы знаете, кто выступает импортёром, что входит в стоимость и какие обязательства компания берёт на себя
До закупки определяем код ТН ВЭД и рассчитываем пошлины, НДС, сборы и другие расходы на таможенное оформление — без неожиданных доплат после отправки товара
Определяем требования к товару и помогаем оформить сертификаты, декларации соответствия, СГР, маркировку и другие необходимые документы
По итогу вы покупаете уже официально растаможенный товар с полным пакетом документов и можете продавать его без ограничений
Стоимость
Сроки
Поиск поставщика
5 000 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
до 10 рабочих дней
Доставка товара из-за границы
Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа
до 12 дней
Авиаперевозки груза
25–35 дней
Автомобильные грузоперевозки
35–45 дней
Железнодорожные грузоперевозки
55–65 дней
Морские грузоперевозки
Таможенное оформление, пошлины и НДС
Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками
до 2 рабочих дней
Услуги сервиса
При закупке от 500 000 ₽ — 10%
При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%
Конвертация валюты
от 2%
От курса банка
Валютный контроль
0,12%
От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽
Стоимость
Сроки
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Подготовка к оформлению — 1 500 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Оформление — от 15 000 ₽
Рассчитывают партнёры по сертификации
от 3 дней
Декларация
от 14 дней
Сертификат
Маркировка «Честный знак»
60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно
Проверка поставщика
От 15 000 ₽
Сроки рассчитываются индивидуально
По закону таможенный брокер называется таможенным представителем. Это компания включена в специальный реестр и по договору совершает таможенные операции от имени и по поручению импортёра: помогает подготовить и подать декларацию, взаимодействует с таможней и сопровождает оформление товара.
Мы не являемся таможенным брокером. В рамках сервиса закупки под ключ мы сами выступаем импортёром и декларантом: закупаем товар у зарубежного поставщика, ввозим его в Россию и организуем таможенное оформление от своего имени. Поэтому клиенту не нужно отдельно искать и нанимать таможенного брокера.
Таможенный брокер может понадобиться, если компания самостоятельно импортирует товар и выступает декларантом, но таможенные операции хочет передать специалистам. При этом импортёр также вправе декларировать свои товары самостоятельно без привлечения таможенного представителя.
При закупке через наш сервис отдельно обращаться к таможенному брокеру не нужно: мы сами ввозим и декларируем товар, рассчитываем таможенные платежи, готовим документы и взаимодействуем с таможней.
Импортёр закупает и ввозит товар из‑за рубежа. Декларант — лицо, которое декларирует товар или от имени которого он декларируется. Таможенный брокер не становится импортёром вместо клиента, а совершает таможенные операции от имени и по поручению клиента.
В нашем случае мы сами выступаем импортёром и декларантом. После ввоза и таможенного оформления вы покупаете товар у нас в России и получаете закрывающие документы.
Список зависит от самого товара, его кода ТН ВЭД и требований к конкретной категории. До закупки мы определим, какие документы понадобятся для ввоза и продажи товара, подготовим документы для таможенного оформления и поможем оформить сертификаты, декларации соответствия, СГР и маркировку, если они необходимы.
Срок зависит от товара, документов и необходимости дополнительных проверок со стороны таможни. Мы заранее готовим документы и сопровождаем оформление до выпуска товара. Если у таможенного инспектора появятся вопросы или потребуются дополнительные сведения, сами возьмём взаимодействие с таможней на себя.
Таможенный брокер отвечает за таможенные операции, которые совершает от имени декларанта. В установленных законом случаях он также несёт солидарную с декларантом ответственность за правильность декларирования и уплату таможенных платежей.
В нашем сервисе ответственность за таможенное оформление мы берём на себя как импортёр и декларант: готовим документы, сопровождаем выпуск товара, общаемся с инспекторами и решаем вопросы, если таможня назначит досмотр, экспертизу или запросит дополнительные сведения. Вам не нужно самостоятельно взаимодействовать с таможней.