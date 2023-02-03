Закупка под ключ без таможенного брокера

По закону таможенный брокер называется таможенным представителем. Это компания включена в специальный реестр и по договору совершает таможенные операции от имени и по поручению импортёра: помогает подготовить и подать декларацию, взаимодействует с таможней и сопровождает оформление товара.

Мы не являемся таможенным брокером. В рамках сервиса закупки под ключ мы сами выступаем импортёром и декларантом: закупаем товар у зарубежного поставщика, ввозим его в Россию и организуем таможенное оформление от своего имени. Поэтому клиенту не нужно отдельно искать и нанимать таможенного брокера.