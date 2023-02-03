Отталкиваемся от задачи
Выбираем не только по цене — учитываем все требования к закупке
Заранее проверяем партнёра
Смотрим документы и изучаем репутацию поставщика, прежде чем взяться за сделку
Ведём переговоры
Владеем китайским языком и обсуждаем условия без потери смысла
Подключимся к переговорам и поможем согласовать условия: цену, сроки, оплату, объём поставки
Изучим бизнес‑лицензию, USCC — уникальный регистрационный номер компании в Китае, фактический адрес и данные в китайских реестрах
Убедимся, что банковский счёт принадлежит компании, с которой вы заключаете сделку, а не сторонней организации
Посмотрим, сколько лет компания на рынке, какой у неё рейтинг и отзывы. Оценим готовность отвечать на уточняющие вопросы.
Зависит от стоимости товаров в закупке:
Доставка, растаможка и оформление документов рассчитываются отдельно
Не менее 2% от курса Точка Банка
0,12% от стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽.
Стоимость
Сроки
Поиск поставщика
5 000 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
до 10 рабочих дней
Доставка товара из-за границы
Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа
до 12 дней
Авиаперевозки груза
25–35 дней
Автомобильные грузоперевозки
35–45 дней
Железнодорожные грузоперевозки
55–65 дней
Морские грузоперевозки
Таможенное оформление, пошлины и НДС
Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками
до 2 рабочих дней
Услуги сервиса
При закупке от 500 000 ₽ — 10%
При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%
Конвертация валюты
от 2%
От курса банка
Валютный контроль
0,12%
От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽
Стоимость
Сроки
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Подготовка к оформлению — 1 500 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Оформление — от 15 000 ₽
Рассчитывают партнёры по сертификации
от 3 дней
Декларация
от 14 дней
Сертификат
Маркировка «Честный знак»
60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно
Проверка поставщика
От 15 000 ₽
Сроки рассчитываются индивидуально
1
Оставьте заявку
2
Обсудите условия
3
Оплатите рублями
4
Получите товар
Вам достаточно оплатить товар в рублях — мы рассчитаемся с китайским поставщиком в нужной валюте и возьмём на себя другие заботы. Если у вас ещё нет партнёра, поможем найти оптового поставщика для бизнеса.
Если вы хотите самостоятельно закупаться оптом у китайского поставщика, можем отдельно помочь с международным платежом — без оформления закупки под ключ. Комиссия за перевод — от 0,3%.
Мы тщательно проверяем поставщиков перед закупкой. Если вы ещё ни с кем не сотрудничаете, поможем с поиском поставщика товаров: изучим сайты с поставщиками и подберём подходящие варианты.
За дополнительную плату мы можем организовать выезд на производство: оценить площадку и мощности, проверить товар для закупок или готовую партию. По результатам пришлём подробный отчёт.
У нас нет отдельного переводчика — наша команда говорит на китайском языке и понимает специфику местной деловой культуры. Мы сами проведём переговоры с поставщиком или дистрибьютором: обсудим детали заказа, согласуем условия, проверим партнёра и подпишем документы. Если возникнет спорная ситуация, подключимся к переговорам и поможем решить вопрос.
Возвратом брака в Китай и реэкспортом мы не занимаемся. Поэтому рекомендуем проверить товар ещё до отправки из Китая, особенно если качество партии вызывает опасения.
Можем организовать дополнительную проверку: в отчёте будет указано состояние товара и количество выявленного брака. Если обнаружим проблемы, подключимся к переговорам с импортёром до отправки партии и поможем договориться о возможной компенсации.
Если товар повредится уже во время перевозки, это другая ситуация: груз застрахован, и мы поможем урегулировать страховой случай.