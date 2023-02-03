Возвратом брака в Китай и реэкспортом мы не занимаемся. Поэтому рекомендуем проверить товар ещё до отправки из Китая, особенно если качество партии вызывает опасения.

Можем организовать дополнительную проверку: в отчёте будет указано состояние товара и количество выявленного брака. Если обнаружим проблемы, подключимся к переговорам с импортёром до отправки партии и поможем договориться о возможной компенсации.

Если товар повредится уже во время перевозки, это другая ситуация: груз застрахован, и мы поможем урегулировать страховой случай.