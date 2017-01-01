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Более 30 000
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Поможем разобраться в правилах площадок, запустить первые продажи и управлять всеми маркетплейсами в Едином кабинете

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Расскажем, как выйти на маркетплейсы, эффективно оформить карточки товаров и запустить продажи

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Есть первые продажи, но нужно больше информации и практики
Есть первые продажи, но нужно больше информации и практики

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Уверенно продаёте товары на нескольких маркетплейсах
Уверенно продаёте товары на нескольких маркетплейсах

Поможем управлять карточками товаров на маркетплейсах, контролировать доход по каждому товару и находить точки роста для бизнеса

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Комиссия — от 0,071% в день

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Единый кабинетЕдиный кабинетЕдиный кабинет

Маркетплейсов много — сервис один

Единый кабинет селлера

Размещайте товары, принимайте и собирайте заказы, управляйте остатками со всех маркетплейсов в одном кабинете

Попробуйте бесплатно на тарифе «Стартовый».

Попробовать
Единый кабинетЕдиный кабинетЕдиный кабинет
Быстрый выход на маркетплейсы
Выберите бесплатный курс под любые задачи бизнеса. Разместите товары на Ozon, Яндекс Маркете, Wildberries и придите к продажам вместе с нами.
Попробовать
Быстрый выход на маркетплейсыБыстрый выход на маркетплейсыБыстрый выход на маркетплейсы

Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами

Легкое управление товарами
Объединяйте карточки и переносите их из одного маркетплейса в другой. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.
Подробнее
Управление товарами
Работа с заказами FBS
Собирайте товары для отгрузки по схеме FBS через лист сборки. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.
Подробнее
Работа с заказами FBS
SEO-описания товаров в 1 клик
Искусственный интеллект составит за вас SEO-описание товаров для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета. Это поможет улучшить позиции товара в результатах поиска, а значит больше потенциальных покупателей обратит на него внимание. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.
Подробнее
SEO-описания товаров
AI-инфографика
Удаляйте фон, собирайте коллажи, генерируйте изображения и видео, улучшайте качество
с сервисом 24AI
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AI-инфографика
Массовая загрузка товаров
Загружайте товары по API или создавайте их самостоятельно. Вы сможете обновлять цены и остатки сразу на всех площадках.
Массовая загрузка товаров

Все инструменты в одном месте

Сообщество селлеровРегистрация бизнесаОнлайн-бухгалтерияПоиск товара

Сообщество селлеров

Задайте свои вопросы действующим и успешным поставщикам на маркетплейсах
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Гордимся вашими успехами

Михаил

Магазин товаров для дома на Wildberries

Сервис сильно упростил мне жизнь — в несколько кликов получаю все важные показатели по продажам

Мне больше не нужно тратить кучу времени чтобы выгрузить отдельные отчёты за каждый период и свести их… Быстро вижу, какие позиции провалились по маржинальности из-за участия в акциях или изменения тарифов на логистику. Ещё сервис сразу подсвечивает мне какой товар скоро закончится и рассчитывает сколько единиц нужно поставить на склад. Теперь у меня есть время на продвижение товаров и расширение товарного ассортимента. Спасибо Точке!

Денис

Магазин товаров для дома на Ozon

Хочу поблагодарить команду Точки за работу

Ребята быстро подключили к банку, открыли счёт. Всё сделали удалённо, очень экономит время. Помогли создать кабинет с нуля на Ozon. Завели карточки, помогли с первой поставкой. Всё сделали оперативно. Ещё у Точки много хороших видеоуроков в онлайн-курсе «Быстрый старт на маркетплейсах». Спасибо команде. Думаю, будем и дальше работать!

Кирилл

Магазин электроники на Wildberries

Аналитика маркетплейсов от Точки была полезна мне для поиска и анализа ниши и конкретных товаров

C помощью анализа поисковых запросов нахожу ключевые слова для SEO-оптимизации карточки. Большой плюс, что данные по продажам не ограничены 1–3 месяцами, это позволяет увидеть сезонность и сравнивать между собой одинаковые периоды времени.
Точка маркетплейсы
Точка маркетплейсы

Единый кабинет селлера

Точка маркетплейсы

Единый кабинет селлера

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