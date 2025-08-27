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Банк для
предпринимателей и предприятий

Для бизнеса любого масштаба

Компаниям с сотрудниками и отлаженными процессами

Поможем увеличить прибыль: выйти на маркетплейсы и международный рынок

Автоматизируем ручные операции и настроим выплаты

Убережём ваш счёт от блокировок

Тем, кто работает на себя или только начинает

Поможем с регистрацией бизнеса

Настроим кассу и рекламу для старта продаж

Рассчитаем налоги и взносы так, чтобы вы сэкономили

Ворвёмся в дела: быстро и безопасно

Открытие счёта для бизнеса

Обслуживание и платежи юрлицам — бесплатно

Быстрая регистрация ИП и ООО

Подготовим за вас все документы бесплатно и онлайн

Меняйте мир — мы подстроимся

Круглосуточная забота о ваших делах

Решим любой вопрос

В чате или по телефону за один разговор, без долгих ожиданий
Добрый день! А как долго меня будут регистрировать?
Здравствуйте! Обычно это занимает 7 рабочих дней: 2 дня уходит на сбор и подготовку документов и 5 дней требуется налоговой.
Добрый день! А как долго меня будут регистрировать?
аватар
аватар
Здравствуйте! Обычно это занимает 7 рабочих дней: 2 дня уходит на сбор и подготовку документов и 5 дней требуется налоговой.

Обезопасим ваш бизнес

Снизим риск блокировки счёта и сопроводим сложные сделки

Выделим личного менеджера

Если у вас большая компания и куча оперативных вопросов

Будем держать в курсе

Новых законов, правил и регламентов контролирующих органов

Клиент дороже денег

8 млрд ₽

Выплатили своим клиентам, пострадавшим из-за отзыва лицензии у Киви Банка

108 млн ₽

Компенсировали своим клиентам за технические неисправности в мае 2023

10 млн ₽

Внесли в фонд помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от пандемии в 2020

Планируйте великие дела, пока ваш бизнес работает сам

БухгалтерияГосзакупкиБизнес-картаЭквайрингВалютный контрольВсе сервисы

Не оставим один на один

Рассчитаем налоги, в том числе НДС. Сформируем отчётность для ИП на УСН «Доходы», «Доходы минус расходы» и патенте. Всем остальным поможем с поиском грамотного бухгалтера на аутсорсе или подключим интеграцию с онлайн-бухгалтериями.

Бегите ещё быстрее: растите
продажи и узнавайте новое

Единый кабинет селлера

Упростите работу с маркетплейсами: управляйте продажами, следите за финансовыми показателями, прогнозируйте поставки и сокращайте расходы
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Предприниматель.ру

Журнал, ИИ-Ассистент и другие инструменты для развития бизнеса
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Предприниматель.руПредприниматель.руПредприниматель.ру

Финансирование

Деньги на закупку товаров, исполнение госконтрактов и под постоплату
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Точка ОборотыТочка ОборотыТочка Обороты

Интернет-банк легко адаптируется под вызовы вашего бизнеса

Всё на одном экране

Все ваши компании, счета, карты, балансы и бухгалтерия — наглядно и под рукой. Платежи ходят круглосуточно и зачисляются сразу. Выписка создаётся в один клик.

Работает на любом уcтройстве

MacBook, Windows, iPhone, iPad или Android — нет никакой разницы. Вы получите одинаково впечатляющие результаты на любом устройстве.

Удобный сервис для вашего бухгалтера

Бухгалтер может управлять счетами компаний в Точке и других банках в своём личном кабинете с нужными доступами и лимитами

Интернет-банк легко адаптируется под вызовы вашего бизнеса

Всё на одном экране

Все ваши компании, счета, карты, балансы и бухгалтерия — наглядно и под рукой. Платежи ходят круглосуточно и зачисляются сразу. Выписка создаётся в один клик.

Работает на любом уcтройстве

MacBook, Windows, iPhone, iPad или Android — нет никакой разницы. Вы получите одинаково впечатляющие результаты на любом устройстве.

Удобный сервис для вашего бухгалтера

Бухгалтер может управлять счетами компаний в Точке и других банках в своём личном кабинете с нужными доступами и лимитами

Справедливые цены
за впечатляющий сервис

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Малый и средний бизнесСеллерыКрупный бизнес

НОЛЬ

0 ₽ в месяц

Только для ИП, зарегистрированного не более 90 дней назад

Переводы физлицам

До 150 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 150 000 ₽ в месяц бесплатно

Снятие наличных

За каждые 10 000 ₽
комиссия 350 ₽

За каждые 10 000 ₽ комиссия 350 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

За каждые 10 000 ₽
комиссия 80 ₽

За каждые 10 000 ₽ комиссия 80 ₽

Подробнее

НАЧАЛО

950 ₽ в месяц

Переводы физлицам

До 400 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 400 000 ₽ в месяц бесплатно

Снятие наличных

До 50 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 50 000 ₽ в месяц бесплатно

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 100 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 100 000 ₽ в месяц бесплатно

Подробнее

РАЗВИТИЕ

ВЫГОДА 100%

0 ₽ в месяц

4 200 ₽ в месяц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Подробнее
Подробнее

НОЛЬ

0 ₽ в месяц

Только для ИП, зарегистрированного не более 90 дней назад

Переводы физлицам

До 150 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 150 000 ₽ в месяц бесплатно

Снятие наличных

За каждые 10 000 ₽
комиссия 350 ₽

За каждые 10 000 ₽ комиссия 350 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

За каждые 10 000 ₽
комиссия 80 ₽

За каждые 10 000 ₽ комиссия 80 ₽

Подробнее

НАЧАЛО

950 ₽ в месяц

Переводы физлицам

До 400 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 400 000 ₽ в месяц бесплатно

Снятие наличных

До 50 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 50 000 ₽ в месяц бесплатно

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 100 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 100 000 ₽ в месяц бесплатно

Подробнее

РАЗВИТИЕ

ВЫГОДА 100%

0 ₽ в месяц

4 200 ₽ в месяц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц
бесплатно

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Подробнее
Подробнее
Не хотите ждать звонка?
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Гарантируем безопасность

Оградим от блокировки по 115-ФЗ

Проверим компанию и контрагентов, посмотрим документы, дадим рекомендации по сделкам и платежам. Снизим риск блокировки в 2 раза!
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Счета ИП и физлиц застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1 400 000 ₽

Лучшие в своём деле
много лет подряд

3 место в «Рейтинге
мобильных банков для малого
и микробизнеса на Android»

Лучший интернет-банк для малого бизнеса

Высокая лояльность пользователей интернет-банка для малого бизнеса

Победитель Премии Сравни за самый высокий рейтинг среди пользователей

Победитель Премии Сравни как компании, решившей больше всего проблем клиентов

Топ-3 в «Народном рейтинге банков» от Банки.ру в 2022 году

Первое место в номинации «Лучший банк для микро и малого бизнеса» от Frank RG

Первое место в номинации «Самый выгодный банк для компании, работающей на маркетплейсе» от Frank RG

Первое место в номинации «Самый удобный банк для бухгалтера» от Frank RG

Топ-3 в «Народном рейтинге банков» от Банки.ру в 2021 году

В списке банков с лучшими кредитными продуктами для бизнеса от SME Banking Club

Топ-3 в «Народном рейтинге банков» от Банки.ру в 2020 году

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2020 году

Лучший клиентский опыт при открытии счёта для малого бизнеса по версии Markswebb в 2020 году

Самый эффективный интернет-банк для малого бизнеса по версии Markswebb в 2019 году

Самый эффективный интернет-банк для малого бизнеса по версии Markswebb в 2018 году

Самый эффективный интернет-банк для малого бизнеса по версии Markswebb в 2017 году

Самый эффективный мобильный банк по версии Markswebb в 2016 году

Самый эффективный мобильный банк для iPhone по версии Markswebb в 2016 году

Самый эффективный интернет-банк по версии Markswebb в 2016 году

Самый эффективный интернет-банк для малого бизнеса по версии Markswebb в 2016 году

Самый эффективный мобильный и интернет-банк для ИП и юрлиц по версии Markswebb в 2015 году

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27 августа 2025

Предприниматель.ру

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для развития бизнеса

Шаблоны документов

Собрали все необходимые справки, отчёты, декларации — всё в удобных подборках и с примерами заполнения

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