Банк дляпредпринимателей и предприятий
Для бизнеса любого масштаба
Компаниям с сотрудниками и отлаженными процессами
Поможем увеличить прибыль: выйти на маркетплейсы и международный рынок
Автоматизируем ручные операции и настроим выплаты
Убережём ваш счёт от блокировок
Тем, кто работает на себя или только начинает
Поможем с регистрацией бизнеса
Настроим кассу и рекламу для старта продаж
Рассчитаем налоги и взносы так, чтобы вы сэкономили
Меняйте мир — мы подстроимся
Круглосуточная забота о ваших делах
Решим любой вопрос
Обезопасим ваш бизнес
Снизим риск блокировки счёта и сопроводим сложные сделки
Выделим личного менеджера
Будем держать в курсе
Клиент дороже денег
8 млрд ₽
Выплатили своим клиентам, пострадавшим из-за отзыва лицензии у Киви Банка
108 млн ₽
Компенсировали своим клиентам за технические неисправности в мае 2023
10 млн ₽
Внесли в фонд помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от пандемии в 2020
Планируйте великие дела, пока ваш бизнес работает сам
Не оставим один на один
Рассчитаем налоги, в том числе НДС. Сформируем отчётность для ИП на УСН «Доходы», «Доходы минус расходы» и патенте. Всем остальным поможем с поиском грамотного бухгалтера на аутсорсе или подключим интеграцию с онлайн-бухгалтериями.
Бегите ещё быстрее: растите
продажи и узнавайте новое
Единый кабинет селлера
Предприниматель.ру
Финансирование
Интернет-банк легко адаптируется под вызовы вашего бизнеса
Всё на одном экране
Все ваши компании, счета, карты, балансы и бухгалтерия — наглядно и под рукой. Платежи ходят круглосуточно и зачисляются сразу. Выписка создаётся в один клик.
Удобный сервис для вашего бухгалтера
Бухгалтер может управлять счетами компаний в Точке и других банках в своём личном кабинете с нужными доступами и лимитами
Интернет-банк легко адаптируется под вызовы вашего бизнеса
Всё на одном экране
Все ваши компании, счета, карты, балансы и бухгалтерия — наглядно и под рукой. Платежи ходят круглосуточно и зачисляются сразу. Выписка создаётся в один клик.
Работает на любом уcтройстве
MacBook, Windows, iPhone, iPad или Android — нет никакой разницы. Вы получите одинаково впечатляющие результаты на любом устройстве.
Удобный сервис для вашего бухгалтера
Бухгалтер может управлять счетами компаний в Точке и других банках в своём личном кабинете с нужными доступами и лимитами
Справедливые цены
за впечатляющий сервис
НОЛЬ
0 ₽ в месяц
Только для ИП, зарегистрированного не более 90 дней назад
До 150 000 ₽ в месяц
бесплатно
До 150 000 ₽ в месяц бесплатно
За каждые 10 000 ₽
комиссия 350 ₽
За каждые 10 000 ₽ комиссия 350 ₽
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За каждые 10 000 ₽ комиссия 80 ₽
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До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
НОЛЬ
0 ₽ в месяц
Только для ИП, зарегистрированного не более 90 дней назад
До 150 000 ₽ в месяц
бесплатно
До 150 000 ₽ в месяц бесплатно
За каждые 10 000 ₽
комиссия 350 ₽
За каждые 10 000 ₽ комиссия 350 ₽
За каждые 10 000 ₽
комиссия 80 ₽
За каждые 10 000 ₽ комиссия 80 ₽
НАЧАЛО
950 ₽ в месяц
До 400 000 ₽ в месяц
бесплатно
До 400 000 ₽ в месяц бесплатно
До 50 000 ₽ в месяц
бесплатно
До 50 000 ₽ в месяц бесплатно
До 100 000 ₽ в месяц
бесплатно
До 100 000 ₽ в месяц бесплатно
РАЗВИТИЕВЫГОДА 100%
0 ₽ в месяц
4 200 ₽ в месяц
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
До 300 000 ₽ в месяц
бесплатно
До 300 000 ₽ в месяц бесплатно
До 600 000 ₽ в месяц
бесплатно
До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
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Оградим от блокировки по 115-ФЗ
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3 место в «Рейтинге
мобильных банков для малого
и микробизнеса на Android»
Лучший интернет-банк для малого бизнеса
Высокая лояльность пользователей интернет-банка для малого бизнеса
Победитель Премии Сравни за самый высокий рейтинг среди пользователей
Победитель Премии Сравни как компании, решившей больше всего проблем клиентов
Топ-3 в «Народном рейтинге банков» от Банки.ру в 2022 году
Первое место в номинации «Лучший банк для микро и малого бизнеса» от Frank RG
Первое место в номинации «Самый выгодный банк для компании, работающей на маркетплейсе» от Frank RG
Первое место в номинации «Самый удобный банк для бухгалтера» от Frank RG
Топ-3 в «Народном рейтинге банков» от Банки.ру в 2021 году
В списке банков с лучшими кредитными продуктами для бизнеса от SME Banking Club
Топ-3 в «Народном рейтинге банков» от Банки.ру в 2020 году
Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2020 году
Лучший клиентский опыт при открытии счёта для малого бизнеса по версии Markswebb в 2020 году
Самый эффективный интернет-банк для малого бизнеса по версии Markswebb в 2019 году
Самый эффективный интернет-банк для малого бизнеса по версии Markswebb в 2018 году
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