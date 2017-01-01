Единый кабинет помогает селлерам минимизировать риск наиболее распространённых ошибок. Например, автоматическое обновление остатков помогает избежать заказа на нулевой остаток, а система предупреждений защищает от ошибок в ценах.

Кроме того, сервис управления маркетплейсами помогает быстрее собирать заказы и менять их статус — это помогает избежать накладок при большом количестве заказов. А возможность видеть маржинальность каждого товара важна, чтобы не уйти в минус по юнит-экономике.