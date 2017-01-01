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Единый кабинет селлера

Маркетплейсов много — кабинет один

Управление продажами на маркетплейсах

Зарабатывайте на популярных площадках

Сервис управления маркетплейсамиУправление продажами на маркетплейсахСервис управления маркетплейсамиУправление продажами на маркетплейсах

Управляйте продажами на всех площадках из Единого кабинета

Заводите карточки товаров и меняйте цены сразу на всех маркетплейсах

Управление продажами на маркетплейсах

Собирайте FBS-заказы в два раза быстрее благодаря единому листу подбора и умной ленте этикеток

Отслеживайте остатки товаров на каждом складе из одного окна. Остатки обновляются автоматически.

Анализируйте доходы и расходы каждого товара и находите наиболее ликвидные

Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами

Легкое управление товарами
Объединяйте карточки и переносите их из одного маркетплейса в другой. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.
Подробнее
Управление товарами
Работа с заказами FBS
Собирайте товары для отгрузки по схеме FBS через лист сборки. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.
Подробнее
Работа с заказами FBS
SEO-описания товаров в 1 клик
Искусственный интеллект составит за вас SEO-описание товаров для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета. Это поможет улучшить позиции товара в результатах поиска, а значит больше потенциальных покупателей обратит на него внимание. Как работать с инструментом, смотрите в нашем видео.
Подробнее
SEO-описания товаров
AI-инфографика
Удаляйте фон, собирайте коллажи, генерируйте изображения и видео, улучшайте качество
с сервисом 24AI
Подробнее
AI-инфографика
Массовая загрузка товаров
Загружайте товары по API или создавайте их самостоятельно. Вы сможете обновлять цены и остатки сразу на всех площадках.
Массовая загрузка товаров

Больше выгоды для селлеров

-50% на обслуживание счёта

На тарифах «Селлер» и «Селлер Про»
для новых клиентов

До -30% на Единый кабинет селлера для клиентов Точка Банк

Если выбрать любой платный тариф на 3,
6 или 12 месяцев

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Сколько это стоит

1 месяц3 месяца6 месяцев12 месяцев
Стартовый
0 ₽
Базовый
6 400 ₽8 000 ₽
Оптимальный
9 600 ₽12 000 ₽
Максимальный
16 000 ₽20 000 ₽
Стартовый
Бесплатно на 5 дней
Лимит карточек товаровБез ограничений
Что входит
  • Аналитика продаж
  • Управление товарами, остатками и ценами
  • Генерация SEO-описания карточек товаров
  • Автоответы на отзывы
  • Управление FBS-заказами
  • Биддер для Ozon
  • AI-Ассистент селлера
  • Персональный менеджер
Скоро
  • Создание фото
  • Генерация видео
Базовый-20%
6 400 ₽ в месяц

Стоимость за 12 месяцев

96 000 ₽76 800 ₽
Лимит карточек товаров100 карточек
Что входит
  • Аналитика продаж
  • Управление товарами, остатками и ценами
  • Генерация SEO-описания карточек товаров
  • Автоответы на отзывы
  • Управление FBS-заказами
  • Биддер для Ozon
  • AI-Ассистент селлера
  • Персональный менеджер
Скоро
  • Создание фото
  • Генерация видео
Оптимальный-20%
9 600 ₽ в месяц

Стоимость за 12 месяцев

144 000 ₽115 200 ₽
Лимит карточек товаров500 карточек
Что входит
  • Аналитика продаж
  • Управление товарами, остатками и ценами
  • Генерация SEO-описания карточек товаров
  • Автоответы на отзывы
  • Управление FBS-заказами
  • Биддер для Ozon
  • AI-Ассистент селлера
  • Персональный менеджер
Скоро
  • Создание фото
  • Генерация видео
Максимальный-20%
16 000 ₽ в месяц

Стоимость за 12 месяцев

240 000 ₽192 000 ₽
Лимит карточек товаровБез ограничений
Что входит
  • Аналитика продаж
  • Управление товарами, остатками и ценами
  • Генерация SEO-описания карточек товаров
  • Автоответы на отзывы
  • Управление FBS-заказами
  • Биддер для Ozon
  • AI-Ассистент селлера
  • Персональный менеджер
Скоро
  • Создание фото
  • Генерация видео

Стартовый

Бесплатно на 5 дней
Лимит карточек товаровБез ограничений
Что входит
  • Аналитика продаж
  • Управление товарами, остатками и ценами
  • Генерация SEO-описания карточек товаров
  • Автоответы на отзывы
  • Управление FBS-заказами
  • Биддер для Ozon
  • AI-Ассистент селлера
  • Персональный менеджер
Скоро
  • Создание фото
  • Генерация видео
Смотреть все условия тарифов

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Сообщество селлеров
Комьюнити для тех, кто работает с маркетплейсами и развивает бизнес в сфере ecom. Делитесь опытом, задавайте вопросы экспертам и опытным продавцам, следите за новостями.
Онлайн-бухгалтерия для маркетплейсов
Сервис учтёт комиссию Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета при расчёте налогов, а профессиональные бухгалтеры помогут по любым вопросам
Рекламные решения: всё для интернет-рекламы
Запустит рекламу на маркетплейсах, в Яндексе, ВКонтакте, Одноклассниках и Авито
Платежи за границу
Быстрая оплата зарубежных поставок. Отправляем юани в Китай, белорусские рубли в Беларусь, и рубли — во все дружественные страны. Всего 30 минут на валютный контроль.

Аналитика и новости рынка в нашем телеграм-канале

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Частые вопросы

Какие маркетплейсы поддерживает инструмент?

Единый Кабинет для маркетплейсов работает с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом и ВКонтакте. Также можно подключить свой сайт через YML.

Есть ли возможность автоматического обновления цен на маркетплейсах?

Автоматического изменения цен в сервисе нет. Но есть возможность менять цену на товар на всех площадках сразу

Можно ли через сервис управлять рекламными кампаниями на маркетплейсах?

Рекламными кампаниями управлять пока нельзя, но мы работаем над этим. В будущем такой функционал может появиться.

Каких ошибок на маркетплейсах продавцам помогает избежать сервис?

Единый кабинет помогает селлерам минимизировать риск наиболее распространённых ошибок. Например, автоматическое обновление остатков помогает избежать заказа на нулевой остаток, а система предупреждений защищает от ошибок в ценах.

Кроме того, сервис управления маркетплейсами помогает быстрее собирать заказы и менять их статус — это помогает избежать накладок при большом количестве заказов. А возможность видеть маржинальность каждого товара важна, чтобы не уйти в минус по юнит-экономике.

Есть ли поддержка мультиаккаунтов и управления продажами через несколько учётных записей?

К Единому кабинету можно подключать неограниченное количество магазинов и юридических лиц.

Поддерживает ли сервис автоматизацию отчётов по продажам?

Сервис собирает данные из отчётов для расчёта затрат на логистику и комиссии.

Также он собирает еженедельные отчёты по Wildberries. Отследить динамику и анализ продаж можно в личном кабинете.

Можно ли через сервис контролировать остатки и поставки на всех маркетплейсах?

Да, с помощью сервиса «Единый кабинет» можно обновлять остатки и прогнозировать поставки.

Какие выгоды даёт использование сервиса для бизнеса?

Единый кабинет позволяет автоматизировать рутинные процессы, собирать данные со всех площадок в наглядные графики и таблицы, собирать заказы по FBS в два раза быстрее. Попробовать сервис можно бесплатно в течение 5 дней.

Точка маркетплейсы
Точка маркетплейсы

Единый кабинет селлера

Точка маркетплейсы

Единый кабинет селлера

Подробные условия предоставления сервиса «Единый кабинет для Маркетплейсов» — в Оферте сервиса.

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Единый кабинет селлера: сервис для управления маркетплейсами — Точка Банк