Маркетплейсов много — кабинет один
Зарабатывайте на популярных площадках
Управляйте продажами на всех площадках из Единого кабинета
Заводите карточки товаров и меняйте цены сразу на всех маркетплейсах
Собирайте FBS-заказы в два раза быстрее благодаря единому листу подбора и умной ленте этикеток
Отслеживайте остатки товаров на каждом складе из одного окна. Остатки обновляются автоматически.
Анализируйте доходы и расходы каждого товара и находите наиболее ликвидные
Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами
Легкое управление товарами
Работа с заказами FBS
SEO-описания товаров в 1 клик
AI-инфографика
с сервисом 24AI
Массовая загрузка товаров
Сколько это стоит
- Аналитика продаж
- Управление товарами, остатками и ценами
- Генерация SEO-описания карточек товаров
- Автоответы на отзывы
- Управление FBS-заказами
- Биддер для Ozon
- AI-Ассистент селлера
- Персональный менеджер
- Создание фото
- Генерация видео
Стоимость за 12 месяцев
- Аналитика продаж
- Управление товарами, остатками и ценами
- Генерация SEO-описания карточек товаров
- Автоответы на отзывы
- Управление FBS-заказами
- Биддер для Ozon
- AI-Ассистент селлера
- Персональный менеджер
- Создание фото
- Генерация видео
Стоимость за 12 месяцев
- Аналитика продаж
- Управление товарами, остатками и ценами
- Генерация SEO-описания карточек товаров
- Автоответы на отзывы
- Управление FBS-заказами
- Биддер для Ozon
- AI-Ассистент селлера
- Персональный менеджер
- Создание фото
- Генерация видео
Стоимость за 12 месяцев
- Аналитика продаж
- Управление товарами, остатками и ценами
- Генерация SEO-описания карточек товаров
- Автоответы на отзывы
- Управление FBS-заказами
- Биддер для Ozon
- AI-Ассистент селлера
- Персональный менеджер
- Создание фото
- Генерация видео
Стартовый
- Аналитика продаж
- Управление товарами, остатками и ценами
- Генерация SEO-описания карточек товаров
- Автоответы на отзывы
- Управление FBS-заказами
- Биддер для Ozon
- AI-Ассистент селлера
- Персональный менеджер
- Создание фото
- Генерация видео
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Частые вопросы
Какие маркетплейсы поддерживает инструмент?
Единый Кабинет для маркетплейсов работает с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом и ВКонтакте. Также можно подключить свой сайт через YML.
Есть ли возможность автоматического обновления цен на маркетплейсах?
Автоматического изменения цен в сервисе нет. Но есть возможность менять цену на товар на всех площадках сразу
Можно ли через сервис управлять рекламными кампаниями на маркетплейсах?
Рекламными кампаниями управлять пока нельзя, но мы работаем над этим. В будущем такой функционал может появиться.
Каких ошибок на маркетплейсах продавцам помогает избежать сервис?
Единый кабинет помогает селлерам минимизировать риск наиболее распространённых ошибок. Например, автоматическое обновление остатков помогает избежать заказа на нулевой остаток, а система предупреждений защищает от ошибок в ценах.
Кроме того, сервис управления маркетплейсами помогает быстрее собирать заказы и менять их статус — это помогает избежать накладок при большом количестве заказов. А возможность видеть маржинальность каждого товара важна, чтобы не уйти в минус по юнит-экономике.
Есть ли поддержка мультиаккаунтов и управления продажами через несколько учётных записей?
К Единому кабинету можно подключать неограниченное количество магазинов и юридических лиц.
Поддерживает ли сервис автоматизацию отчётов по продажам?
Сервис собирает данные из отчётов для расчёта затрат на логистику и комиссии.
Также он собирает еженедельные отчёты по Wildberries. Отследить динамику и анализ продаж можно в личном кабинете.
Можно ли через сервис контролировать остатки и поставки на всех маркетплейсах?
Да, с помощью сервиса «Единый кабинет» можно обновлять остатки и прогнозировать поставки.
Какие выгоды даёт использование сервиса для бизнеса?
Единый кабинет позволяет автоматизировать рутинные процессы, собирать данные со всех площадок в наглядные графики и таблицы, собирать заказы по FBS в два раза быстрее. Попробовать сервис можно бесплатно в течение 5 дней.