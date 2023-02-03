Поиск
  1. tochka.com
  2. Онлайн-бухгалтерия для бизнеса

Онлайн‑бухгалтерия для ИП на УСН, АУСН и патенте

Формируем отчёты для налоговой

Сервис подготовит и вовремя отправит отчётность 

Считаем НДС и готовим декларации

Вам нужно только оформить первичку в ЭДО

Консультируем безлимитно

Опытные бухгалтеры бесплатно ответят на вопросы 

Учитываем комиссию маркетплейсов

Можно подключить интеграцию по API 

Акция
Скидка 20% на Онлайн‑бухгалтерию и кешбэк 3% от суммы налогов 
  • Откройте счёт и подключите Онлайн‑бухгалтерию со скидкой прямо в интернет‑банке
  • Оплачивайте налоги со счёта в Точка Банке и получайте кешбэк баллами: 1 балл = 1 ₽

Базовая бухгалтерия — бесплатно на год

Для ИП со счётом в Точка Банке на УСН «Доходы» без сотрудников

Рассчитаем налоги

И уменьшим их на сумму взносов
alt к картинкеalt к картинкеalt к картинке

Напомним о сроках уплаты

Чтобы уберечь вас от штрафов

Заполним декларации и КУДиР

Вам останется отправить их в ФНС

Учтём доход в валюте

И эквайринговые операции

Расширенная бухгалтерия — под ваш бизнес

На всех платных тарифах
С автоматизацией учёта и консультациями экспертов

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников

  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Отложим деньги с ваших доходов и автоматически отправим их в ФНС, когда придёт срок уплаты
  • Откроем доступ к безлимитным консультациям опытных бухгалтеров  в чате интернет‑банка

При оплате 16 900 ₽ в год

От 1 408 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С персональным бухгалтером

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте 

  • Объяснит требования ФНС и сам ответит на них
  • Восстановит налоговый учёт за этот или прошлый год
  • Займётся налогами и отчётностью

При оплате 70 000 ₽ в год

От 5 833 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С учётом НДС

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте

  • Подготовим декларацию по УСН и отдельно — по НДС
  • Подключим ЭДО для счетов‑фактур и УПД

При оплате 100 000 ₽ в год

От 8 333 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С кадровым учётом

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками

  • Рассчитаем выплаты работникам и взносы за них
  • Подготовим отчётность для СФР

При оплате 140 000 ₽ за год

11 666 ₽ в месяц

Акция до 31 декабря
Выпустим электронную подпись бесплатно
  • Откройте счёт на тарифе «Начало», «Развитие» или «Корпоративный»
  • Оставьте заявку на выпуск ЭЦП в интернет-банке, чтобы подписывать отчётность и отправлять её в ФНС онлайн

Более 90% клиентов продлевают сервис на следующий год

User-472921837752

Москва

Нравится Точка Банк

А нравится он мне круглосуточной отзывчивостью сотрудников и подробными разъяснениями по любому вопросу.

19 января обратился в чат поддержки с вопросом: в Онлайн‑бухгалтерии не отображалась отчётность по АУСН. Через пять минут ко мне подключилась специалист Виктория, которая подробно рассказала, что оплата налога начисляется до 25 числа следующего месяца. Также рассказала, что до 7 числа нужно будет проверить разметку операций, чтобы не было ошибок. И ответила на мой первый вопрос, что задача по оплате налога появится в Онлайн‑бухгалтерии с 16 по 25 число февраля и далее каждый месяц.

Виктория очень понятно всё рассказала и ответила на все мои вопросы. И так по каждому обращению. Спасибо!

Банки.ру

Tamutri

Москва

Переход на АУСН через Точка Банк

24 декабря переводили компанию на АУСН. В этот же день написал в поддержку, чтобы уточнить, где можно проверить заявление. Через пять минут ко мне подключилась специалист Елизавета, она попросила 7‑9 минут на проверку. Вернулась даже быстрее, уже через 5 минут: рассказала, что налоговая подтвердила переход на новую СНО, и поделилась, какая будет ставка. А также уточнила, что новый режим начнёт действовать с 1 января 2026 года. Ещё рассказала, где я могу ознакомиться с заявлением на переход.

Елизавета ответила на все мои вопросы, помогла разобраться и, что немаловажно, сделала это очень оперативно.

Спасибо службе поддержки!

Банки.ру

User-709517466241

Москва

Вопросы об учёте доходов

13 января 2026 года я обратилась в чат Точка Банка с вопросом, как добавить поступления из других банков в Онлайн‑бухгалтерию.

Кристина ответила почти мгновенно: через 1 минуту. Она объяснила, что при работе на Автоматизированной системе налогообложения (АУСН) передавать данные о доходах с других счетов в Точка Банк больше не нужно — налоговая получает их от уполномоченных банков напрямую. А затем Кристина проявила инициативу и внимательность — увидев в моей истории операции от маркетплейсов, она объяснила важный нюанс: доходы учитываются автоматически, а вот сумму комиссии маркетплейса нужно добавлять вручную, но уже не в интернет‑банке, а в личном кабинете на сайте налоговой.

Спасибо за экспертное разъяснение, которое экономит время и предотвращает ошибки!

Банки.ру

User-786615871919

Ростов-на-Дону (Ростовская область)

Удобный Точка Банк

Я обратился в онлайн‑чат банка 20 января 2026 года ближе к вечеру с нестандартным запросом. Мне необходимо было зачесть определённую сумму в счёт будущих налоговых платежей, предположительно, страховых взносов, но я не был уверен в деталях. Моим специалистом был Иван.

Он отреагировал на моё сообщение очень оперативно, в течение 8 минут. Он взял паузу на уточнение информации, сразу обозначив срок — 15 минут.

Ровно в обещанное время он вернулся с готовым решением: моя сумма была успешно учтена в счёт будущих фиксированных страховых взносов, и Иван сразу предоставил обновлённый остаток к оплате до конца года, указав сумму, а также сказал, где найти все актуальные задачи.

Банки.ру

User-536123960551

Санкт-Петербург

Помощь с Онлайн-бухгалтерией

В Точка Банке у меня подключена Онлайн‑бухгалтерия, с помощью которой я могу отправлять отчётность в налоговую. 10 января разбирался с отправкой декларации и внутри интерфейса увидел рекомендацию: «Добавьте операции не из Точка Банка и проверьте систему налогообложения текущих». Написал в чат с просьбой прокомментировать, чтобы понять, что имеется в виду.

Через 5 минут мне ответила менеджер Констанция. Отметила, что декларация за 2025 год для меня уже сформирована, сейчас я могу её проверить и отредактировать при необходимости. Сказала, что если есть счета ИП в других банках, то операции тоже нужно загрузить. Я уточнил, касается ли это моих доходов, как физлица, Констанция ответила, что нет. Так как декларация составляется именно по доходам ИП.

Большое спасибо, что помогли прояснить вопрос.

Банки.ру

Будем рядом в любой момент

Застрахуем риски на 100 000 000 ₽

Компенсируем штрафы или пени, если их начислят по нашей ошибке

Картинка
Возьмём на себя общение с налоговой

Сделаем сверку с ФНС и поможем ответить на требования

Картинка
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как работает Онлайн-бухгалтерия?

Это удобный онлайн‑сервис ведения бухгалтерии для ИП. Он подходит для крупного, среднего и малого бизнеса.

Онлайн‑бухгалтерия берёт на себя всю рутину: рассчитывает налоги и взносы, формирует отчётность, подсказывает, что и когда оплатить. По сути, это электронная бухгалтерия, где всё считается автоматически.

Так, можно автоматически отправить отчётность в налоговую — достаточно выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД) и подключить отправку через сервис.

Как вести бухгалтерию онлайн?

В Онлайн‑бухгалтерии Точка Банка всё устроено просто: сервис рассчитывает налоги, формирует отчётность и подсказывает, когда и сколько платить.

Часть операций происходит автоматически, но некоторые данные, например выписки из других банков или отчёты маркетплейсов, нужно загрузить вручную.

Это полноценное ведение бухгалтерии для ИП онлайн, без расчётов вручную. Если что‑то непонятно, всегда можно задать вопрос профессиональному бухгалтеру.

Как подключить Онлайн-бухгалтерию?

Оставьте заявку, и наши менеджеры помогут выбрать подходящий тариф. Клиенты Точка Банка могут подключить бухгалтерию прямо из интернет‑банка — в разделе «Онлайн‑бухгалтерия».

Если счёт в другом банке, сервис всё равно вам подойдёт. Достаточно будет загрузить выписку, и мы учтём все доходы.

Сколько стоит Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк?

Для ИП на УСН «Доходы без сотрудников» есть бесплатный тариф «Базовая бухгалтерия» на год. Можно выбрать и платные тарифы с дополнительными возможностями: персональным ассистентом, кадровым учётом, автоматической сдачей отчётности и другими.

Цена зависит от специфики бизнеса:

  • стоимость тарифа для селлеров — от 1 408 ₽ в месяц при оплате 16 900 ₽ в год;
  • цена тарифа с персональным бухгалтером — от 5 833 ₽ в месяц при оплате 70 000 ₽ в год;
  • бухгалтерия для учёта НДС — от 8 333 ₽ в месяц при оплате 100 000 ₽ в год;
  • бухгалтерия для компаний с сотрудниками — 11 666 ₽ в месяц при оплате 140 000 ₽ в год.

Как Онлайн-бухгалтерия помогает уменьшать налоги на сумму уплаченных взносов?

Онлайн‑бухгалтерия автоматизирует расчёты, учитывает налоги и страховые взносы, помогает не переплачивать. Всё прозрачно: вы видите, из чего складывается сумма, и платите только по делу.

Подходит ли сервис для начинающего предпринимателя?

Да, особенно если вы только открыли ИП и не хотите вникать в отчётность. Это полноценная бухгалтерия для малого бизнеса, которая автоматически рассчитает налоги и взносы, напомнит о сроках уплаты, заполнит декларации.

Какие тарифы Онлайн‑бухгалтерии подойдут селлерам?

Селлерам подойдут тарифы, которые учитывают комиссию маркетплейсов: наш сервис работает с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом

Подходит ли сервис для ИП с сотрудниками?

Да, в Онлайн‑бухгалтерии есть тарифы с опцией кадрового учёта. Сервис автоматически рассчитает выплаты, налоги и взносы по сотрудникам, подготовит кадровые документы и отчётность.

Где можно посмотреть полные условия тарифов Онлайн-бухгалтерии?

Полные условия тарифов Онлайн‑бухгалтерии доступны по ссылке

Бухгалтерские сервисы

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка