Онлайн‑бухгалтерия для ИП на УСН, АУСН и патенте

Формируем отчёты для налоговой
Сервис подготовит и вовремя отправит отчётность
Считаем НДС и готовим декларации
Вам нужно только оформить первичку в ЭДО
Консультируем безлимитно
Опытные бухгалтеры бесплатно ответят на вопросы
Учитываем комиссию маркетплейсов
Можно подключить интеграцию по API
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников
При оплате 16 900 ₽ в год
От 1 408 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте
При оплате 70 000 ₽ в год
От 5 833 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте
При оплате 100 000 ₽ в год
От 8 333 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками
При оплате 140 000 ₽ за год
11 666 ₽ в месяц
Tamutri
Москва
24 декабря переводили компанию на АУСН. В этот же день написал в поддержку, чтобы уточнить, где можно проверить заявление. Через пять минут ко мне подключилась специалист Елизавета, она попросила 7‑9 минут на проверку. Вернулась даже быстрее, уже через 5 минут: рассказала, что налоговая подтвердила переход на новую СНО, и поделилась, какая будет ставка. А также уточнила, что новый режим начнёт действовать с 1 января 2026 года. Ещё рассказала, где я могу ознакомиться с заявлением на переход.
Елизавета ответила на все мои вопросы, помогла разобраться и, что немаловажно, сделала это очень оперативно.
Спасибо службе поддержки!
User-709517466241
Москва
13 января 2026 года я обратилась в чат Точка Банка с вопросом, как добавить поступления из других банков в Онлайн‑бухгалтерию.
Кристина ответила почти мгновенно: через 1 минуту. Она объяснила, что при работе на Автоматизированной системе налогообложения (АУСН) передавать данные о доходах с других счетов в Точка Банк больше не нужно — налоговая получает их от уполномоченных банков напрямую. А затем Кристина проявила инициативу и внимательность — увидев в моей истории операции от маркетплейсов, она объяснила важный нюанс: доходы учитываются автоматически, а вот сумму комиссии маркетплейса нужно добавлять вручную, но уже не в интернет‑банке, а в личном кабинете на сайте налоговой.
Спасибо за экспертное разъяснение, которое экономит время и предотвращает ошибки!
User-786615871919
Ростов-на-Дону (Ростовская область)
Я обратился в онлайн‑чат банка 20 января 2026 года ближе к вечеру с нестандартным запросом. Мне необходимо было зачесть определённую сумму в счёт будущих налоговых платежей, предположительно, страховых взносов, но я не был уверен в деталях. Моим специалистом был Иван.
Он отреагировал на моё сообщение очень оперативно, в течение 8 минут. Он взял паузу на уточнение информации, сразу обозначив срок — 15 минут.
Ровно в обещанное время он вернулся с готовым решением: моя сумма была успешно учтена в счёт будущих фиксированных страховых взносов, и Иван сразу предоставил обновлённый остаток к оплате до конца года, указав сумму, а также сказал, где найти все актуальные задачи.
User-536123960551
Санкт-Петербург
В Точка Банке у меня подключена Онлайн‑бухгалтерия, с помощью которой я могу отправлять отчётность в налоговую. 10 января разбирался с отправкой декларации и внутри интерфейса увидел рекомендацию: «Добавьте операции не из Точка Банка и проверьте систему налогообложения текущих». Написал в чат с просьбой прокомментировать, чтобы понять, что имеется в виду.
Через 5 минут мне ответила менеджер Констанция. Отметила, что декларация за 2025 год для меня уже сформирована, сейчас я могу её проверить и отредактировать при необходимости. Сказала, что если есть счета ИП в других банках, то операции тоже нужно загрузить. Я уточнил, касается ли это моих доходов, как физлица, Констанция ответила, что нет. Так как декларация составляется именно по доходам ИП.
Большое спасибо, что помогли прояснить вопрос.
Компенсируем штрафы или пени, если их начислят по нашей ошибке
Сделаем сверку с ФНС и поможем ответить на требования
Это удобный онлайн‑сервис ведения бухгалтерии для ИП. Он подходит для крупного, среднего и малого бизнеса.
Онлайн‑бухгалтерия берёт на себя всю рутину: рассчитывает налоги и взносы, формирует отчётность, подсказывает, что и когда оплатить. По сути, это электронная бухгалтерия, где всё считается автоматически.
Так, можно автоматически отправить отчётность в налоговую — достаточно выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД) и подключить отправку через сервис.
В Онлайн‑бухгалтерии Точка Банка всё устроено просто: сервис рассчитывает налоги, формирует отчётность и подсказывает, когда и сколько платить.
Часть операций происходит автоматически, но некоторые данные, например выписки из других банков или отчёты маркетплейсов, нужно загрузить вручную.
Это полноценное ведение бухгалтерии для ИП онлайн, без расчётов вручную. Если что‑то непонятно, всегда можно задать вопрос профессиональному бухгалтеру.
Оставьте заявку, и наши менеджеры помогут выбрать подходящий тариф. Клиенты Точка Банка могут подключить бухгалтерию прямо из интернет‑банка — в разделе «Онлайн‑бухгалтерия».
Если счёт в другом банке, сервис всё равно вам подойдёт. Достаточно будет загрузить выписку, и мы учтём все доходы.
Для ИП на УСН «Доходы без сотрудников» есть бесплатный тариф «Базовая бухгалтерия» на год. Можно выбрать и платные тарифы с дополнительными возможностями: персональным ассистентом, кадровым учётом, автоматической сдачей отчётности и другими.
Цена зависит от специфики бизнеса:
Онлайн‑бухгалтерия автоматизирует расчёты, учитывает налоги и страховые взносы, помогает не переплачивать. Всё прозрачно: вы видите, из чего складывается сумма, и платите только по делу.
Да, особенно если вы только открыли ИП и не хотите вникать в отчётность. Это полноценная бухгалтерия для малого бизнеса, которая автоматически рассчитает налоги и взносы, напомнит о сроках уплаты, заполнит декларации.
Селлерам подойдут тарифы, которые учитывают комиссию маркетплейсов: наш сервис работает с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом
Да, в Онлайн‑бухгалтерии есть тарифы с опцией кадрового учёта. Сервис автоматически рассчитает выплаты, налоги и взносы по сотрудникам, подготовит кадровые документы и отчётность.
User-472921837752
Москва
Нравится Точка Банк
А нравится он мне круглосуточной отзывчивостью сотрудников и подробными разъяснениями по любому вопросу.
19 января обратился в чат поддержки с вопросом: в Онлайн‑бухгалтерии не отображалась отчётность по АУСН. Через пять минут ко мне подключилась специалист Виктория, которая подробно рассказала, что оплата налога начисляется до 25 числа следующего месяца. Также рассказала, что до 7 числа нужно будет проверить разметку операций, чтобы не было ошибок. И ответила на мой первый вопрос, что задача по оплате налога появится в Онлайн‑бухгалтерии с 16 по 25 число февраля и далее каждый месяц.
Виктория очень понятно всё рассказала и ответила на все мои вопросы. И так по каждому обращению. Спасибо!