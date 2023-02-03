Онлайн‑бухгалтерия для ИП на УСН, АУСН и патенте

Это удобный онлайн‑сервис ведения бухгалтерии для ИП. Он подходит для крупного, среднего и малого бизнеса.

Онлайн‑бухгалтерия берёт на себя всю рутину: рассчитывает налоги и взносы, формирует отчётность, подсказывает, что и когда оплатить. По сути, это электронная бухгалтерия, где всё считается автоматически.

Так, можно автоматически отправить отчётность в налоговую — достаточно выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД) и подключить отправку через сервис.