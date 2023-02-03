Интернет‑банк для бизнеса

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Готово!
Теперь можно пользоваться интернет‑банком для бизнеса
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф на обслуживание расчётного счёта и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откройте счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе. Откроет счёт и доступ к интернет‑банку.
Готово!
Теперь можно пользоваться интернет‑банком для бизнеса
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Интернет‑банк — это онлайн‑сервис для управления бизнес‑счётом без визитов в офис. В нём можно:
Да, если у вас открыт расчётный счёт в Точка Банке.
Интернет‑банк подходит для ООО и адаптирован под задачи юридических лиц. В нём удобно:
Доступ выдаётся автоматически при открытии счёта в Точка Банке.
Для входа в интернет‑банк перейдите на официальный сайт Точка Банка и нажмите кнопку «Войти» в верхнем правом углу.
Авторизоваться в личном кабинете можно тремя основными способами.
При входе по логину и паролю введите номер телефона или email, укажите пароль и подтвердите действие одноразовым кодом из SMS или пуш‑уведомления.
Если вы выбираете вход по QR‑коду, откройте сканер в мобильном приложении «Точка Банк», наведите камеру смартфона на экран компьютера и подтвердите авторизацию в телефоне.
Также можно войти через Госуслуги, для этого нужно нажать на соответствующую иконку на странице авторизации и подтвердить личность через свою учётную запись.
Да, расчётный счёт в Точка Банке необходим, так как интернет‑банк создаётся именно для управления этим счётом и проведения финансовых операций бизнеса.
Как устроен доступ:
В Точка Банке удобно работать с документами в ЭДО прямо в интернет‑банке. Вы можете создавать, подписывать и отправлять договоры, акты, УПД и счета‑фактуры. Обмениваться документами можно и с клиентами других операторов ЭДО — роуминг уже настроен, поэтому подключать что‑то дополнительно не придётся.
Да, можно выдать доступ любому сотруднику с правом подписи или без.
Интернет‑банк для юридических лиц — это не только удобство, но и серьёзная ответственность. Чтобы защитить финансы компании, соблюдайте несколько простых правил:
А если возникнут вопросы по безопасности, поддержка на связи в любое время.
Да, в Точка Банке могут ограничить операции по счёту или заблокировать его, если транзакции покажутся подозрительными в соответствии с федеральным законом №115‑ФЗ. Банк обязан проверять платежи на признаки отмывания денег или незаконного обналичивания.
Что вызывает подозрения
Как реагирует банк
Что делать при блокировке
Для Android доступно полноценное приложение, которое можно скачать с нашего сайта. Оно позволяет удобно управлять финансами бизнеса, отправлять платежи, подписывать документы и получать уведомления.
Для iOS есть мобильная версия интернет‑банка — она работает через браузер и даёт тот же функционал, что и приложение. Чтобы быстро заходить в интернет‑банк, можно добавить его иконку на главный экран. Подробная инструкция по установке — по ссылке.
Нажмите кнопку «Не можете войти?» на экране входа в интернет‑банк, введите ФИО и номер телефона и следуйте инструкциям. Если не получается войти, позвоните на горячую линию: 8 800 200‑00‑24.
Посмотреть актуальные тарифы Точка Банка можно на странице, а также в личном кабинете интернет‑банка или мобильного приложения, открыв карточку конкретного счёта и перейдя во вкладку «Настройки» → «Моя компания» → «Тариф и лимиты».