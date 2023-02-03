Интернет‑банк для бизнеса

Для входа в интернет‑банк перейдите на официальный сайт Точка Банка и нажмите кнопку «Войти» в верхнем правом углу.



Авторизоваться в личном кабинете можно тремя основными способами.



При входе по логину и паролю введите номер телефона или email, укажите пароль и подтвердите действие одноразовым кодом из SMS или пуш‑уведомления.

Если вы выбираете вход по QR‑коду, откройте сканер в мобильном приложении «Точка Банк», наведите камеру смартфона на экран компьютера и подтвердите авторизацию в телефоне.

Также можно войти через Госуслуги, для этого нужно нажать на соответствующую иконку на странице авторизации и подтвердить личность через свою учётную запись.