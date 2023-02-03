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Интернет‑банк для бизнеса

Откройте счёт, чтобы управлять финансами и документами онлайн
Интернет-банк для бизнеса

Больше чем банк

Онлайн‑бухгалтерия, ЭДО, Аналитика и другие бизнес‑инструменты уже внутри

Гибкий доступ

Заходите с компьютера, планшета или мобильного. Нужен только интернет.

Поддержка без ботов

Отвечаем по-человечески и решаем проблемы

Что можно делать в интернет‑банке

Всё, что нужно для управления бизнесом, — в одном окне, без переключения между сервисами

Проводить расчёты

  • Выставляйте счета контрагентам
  • Переводите деньги сотрудникам и партнёрам на карты любых банков, между своими счетами или по номеру телефона
  • Настраивайте автоплатежи и шаблоны для регулярных операций

Работать с документами

  • Создавайте счета‑фактуры, договоры, акты, УПД по шаблонам или загружайте свои файлы
  • Ищите документы и фильтруйте по названию, контрагентам, сумме и дате
  • Подписывайте квалифицированной электронной подписью или через смс‑код
  • Обменивайтесь документами с клиентами других операторов ЭДО, роуминг уже настроен

Вести бухгалтерию

  • Сервис сформирует и вовремя отправит отчётность в налоговую
  • Рассчитает НДС и подготовит декларацию
  • Учтёт комиссию маркетплейсов, можно подключить интеграцию по API
  • Опытные бухгалтеры бесплатно ответят на вопросы 

Контролировать риски бизнеса

  • Проанализируем операции и оценим риски
  • Выявим фирму-однодневку или недобросовестного поставщика
  • Предупредим о проверках, арбитражных исках и исполнительных производствах

Следить за расходами и доходами

  • Планируйте, сколько денег будет у бизнеса в этом месяце. Мы помогаем распределить бюджет на траты.
  • Узнавайте, какие расходы можно сократить, и ищите, где можно заработать больше. Мы подсказываем, на что обратить внимание.
  • Проверяйте аналитику в любой точке мира, где есть интернет, — в пробке, в метро или в путешествии.

ИИ‑Ассистент, который внесёт ясность
Соберёт аналитику расходов и доходовПо счетам, картам, категориям и контрагентам
Проанализирует дебиторскую задолженностьПроверяем реестры счетов и прогнозируем, кто задержит оплату
Переведёт через СБП по одной фразеВам не придётся вручную заполнять реквизиты, искать номер телефона получателя или выбирать банк
Разъяснит требования налоговойИИ‑Ассистент анализирует содержание требований и объясняет их суть простыми словами
Ваш умный помощник прямо в интернет‑банке
Работайте с банком как вам удобно

Через веб‑браузер или мобильное приложение: вы получите одинаково эффективные результаты. Нужен только интернет.

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Экосистема сервисов для вашего бизнеса

ЭквайрингЗарплатный проектГосзакупкиКредиты для бизнесаПродажи на маркетплейсахВЭД

Подключайте онлайн-кассы, торговый, мобильный
и интернет-эквайринг

  • Принимайте оплату от покупателей, соблюдайте закон 54‑ФЗ, автоматически отправляйте чеки в налоговую через ОФД и передавайте данные по расчётам
  • Предложим готовые переносные смарт‑терминалы со встроенным эквайрингом и облачные решения для интернет‑торговли

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Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

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0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Как начать пользоваться
интернет-банком

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф на обслуживание расчётного счёта и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откройте счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе. Откроет счёт и доступ к интернет‑банку для бизнеса

4

Готово!

Теперь можно пользоваться интернет‑банком для бизнеса

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф на обслуживание расчётного счёта и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откройте счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе. Откроет счёт и доступ к интернет‑банку.

4

Готово!

Теперь можно пользоваться интернет‑банком для бизнеса

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Частые вопросы

Что такое интернет‑банк для бизнеса?

Интернет‑банк — это онлайн‑сервис для управления бизнес‑счётом без визитов в офис. В нём можно: 

  • отправлять платежи и работать с документами;
  • настраивать доступы для сотрудников;
  • подключать дополнительные сервисы для бизнеса.

Можно ли пользоваться интернет‑банком ИП?

Да, если у вас открыт расчётный счёт в Точка Банке.

Подходит ли интернет‑банк для ООО?

Интернет‑банк подходит для ООО и адаптирован под задачи юридических лиц. В нём удобно: 

  • отправлять платежи контрагентам, платить налоги и скачивать выписки для отчётности;
  • выпускать корпоративные карты для сотрудников;
  • взаимодействовать с банком: дистанционно подключать зарплатный проект, овердрафт и другие инструменты.

Как получить доступ к интернет‑банку?

Доступ выдаётся автоматически при открытии счёта в Точка Банке.

Как войти в интернет-банк?

Для входа в интернет‑банк перейдите на официальный сайт Точка Банка и нажмите кнопку «Войти» в верхнем правом углу.

Авторизоваться в личном кабинете можно тремя основными способами.

При входе по логину и паролю введите номер телефона или email, укажите пароль и подтвердите действие одноразовым кодом из SMS или пуш‑уведомления.

Если вы выбираете вход по QR‑коду, откройте сканер в мобильном приложении «Точка Банк», наведите камеру смартфона на экран компьютера и подтвердите авторизацию в телефоне.

Также можно войти через Госуслуги, для этого нужно нажать на соответствующую иконку на странице авторизации и подтвердить личность через свою учётную запись.

Нужен ли расчётный счёт в Точка Банк для работы в интернет‑банке?

Да, расчётный счёт в Точка Банке необходим, так как интернет‑банк создаётся именно для управления этим счётом и проведения финансовых операций бизнеса.

Как устроен доступ:

  • Привязка к счёту: личный кабинет и логин привязываются к действующему счёту компании или ИП.
  • Доступ для сотрудников: другому человеку можно дать доступ в интернет‑банк без открытия нового счёта, но у самой организации или ИП счёт уже должен быть открыт.
  • Подача заявки: доступ появляется сразу после того, как банк одобрит открытие счёта и активирует его.

Можно ли работать с документами в интернет‑банке?

В Точка Банке удобно работать с документами в ЭДО прямо в интернет‑банке. Вы можете создавать, подписывать и отправлять договоры, акты, УПД и счета‑фактуры. Обмениваться документами можно и с клиентами других операторов ЭДО — роуминг уже настроен, поэтому подключать что‑то дополнительно не придётся.

Можно ли выдать доступ сотрудникам?

Да, можно выдать доступ любому сотруднику с правом подписи или без.

Как обеспечить безопасность бизнеса при использовании интернет‑банка?

Интернет‑банк для юридических лиц — это не только удобство, но и серьёзная ответственность. Чтобы защитить финансы компании, соблюдайте несколько простых правил:

  1. Используйте надёжные пароли, не храните их в заметках и не передавайте третьим лицам.
  2. Настройте уровни доступа — укажите, кто и какие операции может проводить от имени компании.
  3. Подключите уведомления — система мгновенно сообщит о входе в кабинет или переводе денег.
  4. Используйте актуальное ПО — обновления закрывают уязвимости и помогают защитить данные.
  5. Используйте биометрию для входа — отпечаток пальца или Face ID надёжнее пароля и снижают риск несанкционированного доступа. Важно: банк не получает и не хранит биометрические данные, вся информация остаётся на вашем устройстве.
  6. Проверяйте операции — банк уведомляет о подозрительных транзакциях, но дополнительная проверка не помешает.

А если возникнут вопросы по безопасности, поддержка на связи в любое время.

Заблокируют ли счёт из-за 115-ФЗ, если операции покажутся подозрительными?

Да, в Точка Банке могут ограничить операции по счёту или заблокировать его, если транзакции покажутся подозрительными в соответствии с федеральным законом №115‑ФЗ. Банк обязан проверять платежи на признаки отмывания денег или незаконного обналичивания.

Что вызывает подозрения

  • Переводы крупных сумм на счета физических лиц.
  • Быстрое снятие наличных сразу после поступления средств.
  • Низкие налоговые платежи (меньше 0,9% от оборота).
  • Работа с сомнительными контрагентами или резкая смена профиля бизнеса.
  • Отсутствие платежей за аренду, связь или другие хозяйственные расходы.

Как реагирует банк

  • Сначала банк может остановить конкретный платёж и запросить документы (договор, акты, накладные).
  • Если пояснения не предоставят или они не устроят комплаенс, доступ к интернет‑банку или расходным операциям могут ограничить.
  • Полная блокировка применяется как крайняя мера. 

Что делать при блокировке

  • Быстро отправить запрошенные документы через чат поддержки Точка Банка.
  • Объяснить экономический смысл операции.
  • При отказе банка можно обратиться в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ.

Есть ли приложение интернет‑банка для телефона?

Для Android доступно полноценное приложение, которое можно скачать с нашего сайта. Оно позволяет удобно управлять финансами бизнеса, отправлять платежи, подписывать документы и получать уведомления.

Для iOS есть мобильная версия интернет‑банка — она работает через браузер и даёт тот же функционал, что и приложение. Чтобы быстро заходить в интернет‑банк, можно добавить его иконку на главный экран. Подробная инструкция по установке — по ссылке. 

Что делать, если утерян пароль?

Нажмите кнопку «Не можете войти?» на экране входа в интернет‑банк, введите ФИО и номер телефона и следуйте инструкциям. Если не получается войти, позвоните на горячую линию: 8 800 200‑00‑24.

Где посмотреть тарифы?

Посмотреть актуальные тарифы Точка Банка можно на странице, а также в личном кабинете интернет‑банка или мобильного приложения, открыв карточку конкретного счёта и перейдя во вкладку «Настройки» → «Моя компания» → «Тариф и лимиты».

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Интернет-банк для бизнеса — онлайн-банк для ИП и юрлиц — Точка Банк