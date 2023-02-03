Таможенное
оформление
Защита от штрафов
Бесплатная консультация
Закупка под ключ
Поможем легко пройти таможню
От вас только первичные документы
Обеспечим безопасность ваших данных
Подготовка сопроводительных документов
Поддержка опытных декларантов на каждом этапе
Расскажите декларанту, какой груз нужно затаможить или растаможить, а он подскажет, какие первичные документы понадобятся. Отправьте их онлайн, а дальше всё сделаем мы.
Обычно сторонние декларанты используют вашу электронную подпись, чтобы отправить декларацию. Чтобы избежать рисков, мы пришлём вам ссылку на файл с декларацией и вашими документами. Вы сами их подпишете.
Если понадобится — поможем составить сопроводительные письма и подготовить другие необходимые документы
Вам не нужно следить, что происходит с декларацией на таможне, — за это отвечают наши декларанты с опытом больше 15 лет. Если таможенный инспектор запросит дополнительные документы, мы сразу с вами свяжемся.
Страхование риска
С декларантом Точка Банк вы с таким не столкнётесь
От кода ТН ВЭД зависит размер таможенной пошлины, и иногда товарам могут быть присвоены разные коды. Обычно импортёр или экспортёр выбирают код, по которому таможенная пошлина меньше. Но инспектор может с этим не согласиться, тогда он начинает проверку.
От кода ТН ВЭД зависит размер таможенной пошлины, и иногда товарам могут быть присвоены разные коды. Обычно импортёр или экспортёр выбирают код, по которому таможенная пошлина меньше. Но инспектор может с этим не согласиться, тогда он начинает проверку.
Если код не подтвердился, таможня может возбудить дело об административном правонарушении. А ещё начать проверку истории. Если раньше уже были неверные коды, таможня пересчитает платежи за предыдущие поставки в течение трёх лет, а потом начислит пени.
Если код не подтвердился, таможня может возбудить дело об административном правонарушении. А ещё начать проверку истории. Если раньше уже были неверные коды, таможня пересчитает платежи за предыдущие поставки в течение трёх лет, а потом начислит пени.
Заполнять таможенную декларацию нужно строго на основании подтверждающих документов. Иногда декларанты забывают указать, например, уникальный номер контракта, когда сумма сделки по импорту свыше 3 миллионов рублей или по экспорту — свыше 6 миллионов.
Заполнять таможенную декларацию нужно строго на основании подтверждающих документов. Иногда декларанты забывают указать, например, уникальный номер контракта, когда сумма сделки по импорту свыше 3 миллионов рублей или по экспорту — свыше 6 миллионов.
Это нарушение валютного законодательства, оно влечёт штраф на 40–50 тысяч рублей, а также дополнительные расходы на корректировку декларации.
Это нарушение валютного законодательства, оно влечёт штраф на 40–50 тысяч рублей, а также дополнительные расходы на корректировку декларации.
Разные категории товаров могут требовать дополнительной сертификации или получения разрешительных документов. На это влияет код ТН ВЭД.
Разные категории товаров могут требовать дополнительной сертификации или получения разрешительных документов. На это влияет код ТН ВЭД.
Если на таможне обнаружат, что нет необходимого сертификата, — могут отказать в выпуске товара и завести дело по статье. Штраф для организаций составляет 50–300 тысяч рублей. Возможна конфискация товара.
Если на таможне обнаружат, что нет необходимого сертификата, — могут отказать в выпуске товара и завести дело по статье. Штраф для организаций составляет 50–300 тысяч рублей. Возможна конфискация товара.
Маркировка импортных товаров — одно из обязательных условий при ввозе некоторых категорий продукции в страну.
Маркировка импортных товаров — одно из обязательных условий при ввозе некоторых категорий продукции в страну.
Если маркировка отсутствует, на компанию заведут дело и наложат штраф от 50 до 300 тысяч рублей. А если она неверная или не содержит всей нужной информации — от 50 до 100 тысяч рублей. Во всех случаях продукцию конфискуют.
Если маркировка отсутствует, на компанию заведут дело и наложат штраф от 50 до 300 тысяч рублей. А если она неверная или не содержит всей нужной информации — от 50 до 100 тысяч рублей. Во всех случаях продукцию конфискуют.
Определённые категории импорта должны проходить таможенный контроль строго на специализированных постах. Например, есть отдельный пост для выпуска ювелирных изделий.
Определённые категории импорта должны проходить таможенный контроль строго на специализированных постах. Например, есть отдельный пост для выпуска ювелирных изделий.
Если бижутерия прибудет на обычный таможенный пост, груз не допустят к досмотру. Компания будет нести расходы на хранение товара, пока не решится проблема.
Если бижутерия прибудет на обычный таможенный пост, груз не допустят к досмотру. Компания будет нести расходы на хранение товара, пока не решится проблема.
Делегируйте нам закупку под ключ
Из Китая, Индии, Кореи
Найдём поставщика в Китае по вашим требованиям или закупим у вашего контрагента
Оформим все таможенные документы и предоставим в Таможенную службу
Доставим товар до вашего склада
Застрахуем товар — если с ним что‑то случится при доставке, мы вернём вам деньги Застрахуем товар — если с ним что-то случится при доставке, мы вернём вам деньги Застрахуем товар — если с ним что-то случится при доставке, мы вернём вам деньги
Сравните условия
таможенного оформления
Почему сотрудничать с нами выгоднее,
чем со сторонними специалистами
Защита от штрафов
Безопасная работа с ЭЦП
Бесплатные консультации
Какие товары мы не декларируем
Мы не декларируем товары из категорий «медицина» — если нет государственной регистрации, «химия», «фитосанитарные и ветеринарные грузы», «ювелирные изделия», «скоропортящиеся товары», «санкционное оборудование». Чтобы получить консультацию по конкретным кодам ТН ВЭД, оставьте заявку.
Планируйте расходы на таможню
В таможенном калькуляторе
- Бесплатно рассчитывайте таможенные платежи
- Подбирайте код ТН ВЭД по названию товара
- Скачивайте готовые расчёты,
чтобы отправить декларанту
Частые вопросы
Как расшифровывается ТН ВЭД и зачем нужен этот код?
Код ТН ВЭД ЕАЭС — это классификационный код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Он состоит из 10 знаков и включает:
- код группы (первые две цифры кода);
- код товарной позиции (четыре цифры);
- код субпозиции (шесть цифр);
- код подсубпозиции (десять цифр).
Каждому товару в таможенной декларации нужно обязательно присвоить код ТН ВЭД, в зависимости от химических характеристик, физических свойств, области применения. По коду ТН ВЭД таможенный орган контролирует уровень заявленной таможенной стоимости. А ещё от кода зависят:
- ставка таможенной пошлины для товара;
- размер таможенных платежей;
- список разрешительных таможенных документов, если они понадобятся.
Какие есть таможенные налоги при ввозе товаров?
- Налог на добавленную стоимость: нужно уплатить при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС (ст. 46 ТК ЕАЭС).
- Акцизы: нужно уплатить при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС (ст. 46 ТК ЕАЭС).
Какие есть таможенные сборы и пошлины?
- Возная таможенная пошлина — зависит от кода ТН ВЭД.
- Вывозная таможенная пошлина — зависит от кода ТН ВЭД.
- Налог на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
- Акцизы при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
- Таможенные сборы — зависят от величины таможенной стоимости.
Таможенные сборы при импорте с 1 августа 2020 года составляют от 775 рублей до 30 000 рублей в зависимости от общей таможенной стоимости товаров. При оформлении экспорта таможенный сбор платить не нужно.
Декларант Точки подскажет, какие таможенные сборы и пошлины будут в вашем случае.
Какие сроки уплаты таможенных платежей?
Таможенные платежи нужно уплатить до выпуска декларации на товары. Если у вас нет денег на едином личном счёте, выпустить таможенную декларацию не получится. Поэтому лучше оплачивать таможенные платежи заранее: например, накануне дня подачи декларации.
Если вы оформляете таможенную декларацию через Точку, декларант рассчитает сумму таможенных платежей и подскажет, в какой срок их нужно уплатить.
Для чего нужна таможенная сертификация?
При подаче таможенной декларации нужно указать все разрешительные документы. Оформляя документы, вы подтверждаете, что товар соответствует стандартам, принятым в Таможенном союзе.
Какие документы необходимы для таможенного декларирования?
Для таможенных процедур могут понадобиться разные документы, в зависимости от товара. Среди них:
- учредительные документы: свидетельство о постановке на учёт, приказ о назначении, паспорт, Устав;
- договор купли-продажи, паспорт сделки и приложения (спецификации) к договору;
- инвойс и подтверждение оплаты;
- упаковочный лист. В нём указывают вес брутто и нетто, количество товара, его упаковку и т. д.;
- техническая документация о товаре, чертежи, схемы или описание для подтверждения кода товара;
- разрешительные документы: сертификаты/декларации соответствия, фитосанитарный сертификат, лицензии, паспорта на товар и т. д.;
- транспортные документы: CMR, авианакладная, коносамент, ж/д накладная;
- договора перевозки, документы по оплате перевозки или страхованию груза.
Каковы сроки подачи таможенной декларации?
Срок подачи таможенной декларации зависит от вида операции по ВЭД:
- для импорта: подаётся до истечения срока временного хранения товаров;
- для экспорта: подаётся до того, как товар покинет таможенную территорию ЕАЭС.
На практике для подачи декларации есть от 1 до 10 дней.
Какие товары подлежат обязательному декларированию?
Есть две категории товаров, которые обязательно надо декларировать.
1. Товары, которые ввозят индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Таможенное оформление нужно для всех способов ввоза: самолётом, автомобилем, железной дорогой, морем и т. д. Если крупную или дорогую партию товара отправляют почтой, таможенная декларация тоже понадобится.
Оформлять нужно даже безвозмездные сделки и товары, стоимостью менее 200 евро. В этом случае декларацию на товар оформляют, а таможенные платежи не вносят из-за суммы сделки.
2. Товары, которые экспортируют из РФ в страны, не входящие в ЕАЭС.
В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Соответственно, экспорт в другие страны должен сопровождаться таможенным оформлением.
На некоторые товары, например нефтепродукты, таможенная декларация оформляется даже при экспорте покупателю в ЕАЭС.
Что происходит в случае неверного декларирования товаров?
Если не подать декларацию или недостоверно задекларировать товары, грозит административное наказание: штраф и конфискация товара.
Максимальный штраф для ИП — 20 000 рублей, для юрлиц — 300 000 рублей.
Как подать таможенную декларацию онлайн?
Проще всего подать декларацию в личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС. Войти в него можно через Госуслуги или с помощью электронной подписи. На сайте надо выбрать вкладку «Подача пассажирской таможенной декларации» и заполнить все нужные поля.
Кроме того, есть специальные программы для подачи ДТ.