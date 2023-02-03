От кода ТН ВЭД зависит размер таможенной пошлины, и иногда товарам могут быть присвоены разные коды. Обычно импортёр или экспортёр выбирают код, по которому таможенная пошлина меньше. Но инспектор может с этим не согласиться, тогда он начинает проверку.

От кода ТН ВЭД зависит размер таможенной пошлины, и иногда товарам могут быть присвоены разные коды. Обычно импортёр или экспортёр выбирают код, по которому таможенная пошлина меньше. Но инспектор может с этим не согласиться, тогда он начинает проверку.