Расчётный счёт необходим ООО для того, чтобы работать с контрагентами: отправлять и принимать платежи.



Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту.



Налоги также намного удобнее уплачивать именно с расчётного счёта.



Но его обслуживание часто не бесплатное: в каждом банке свои тарифы и лучше изучить их заранее. В Точка Банке есть разные варианты обслуживания счёта ООО.