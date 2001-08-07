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Получить реквизиты и начать работу
После обработки заявки вы получите реквизиты — их можно использовать, чтобы составить договор и выставить счёт. Полный доступ к счёту откроется, когда менеджер активирует его на личной встрече.
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Он приедет куда вам удобно. Подпишите документы, и интернет‑банк заработает сразу.
Расчётный счёт необходим ООО для того, чтобы работать с контрагентами: отправлять и принимать платежи.
Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту.
Налоги также намного удобнее уплачивать именно с расчётного счёта.
Но его обслуживание часто не бесплатное: в каждом банке свои тарифы и лучше изучить их заранее. В Точка Банке есть разные варианты обслуживания счёта ООО.
Паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя, устав, если он нетиповой.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115‑ФЗ, для открытия счёта необходимо подтвердить личность и предоставить оригиналы документов сотруднику банка на личной встрече.
Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.
Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.
Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только откроем счёт, мы пришлём вам уведомление на email.
Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса. Кроме того, учитывайте обороты по счёту и количество переводов в месяц.
В Точка Банк для ООО есть такие тарифы, как «Начало», «Развитие», «Корпоративный».
Выбирайте тариф «Начало», если бизнес развивается и вы регулярно проводите платежи. Здесь выгодные условия для предпринимателей, которым важен баланс между функциональностью и стоимостью.
Рассмотрите тариф «Развитие», когда обороты растут и нужно увеличить лимит на переводы физлицам.
Тариф «Корпоративный» подходит для организаций с серьёзными оборотами, с годовой выручкой от 60000000 ₽. Например, для компаний в сфере оптовой торговли, производства или строительства.
Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.
Есть разные способы:
Нисколько. Мы не берём комиссию за платёжные поручения юрлицам и ООО. Это касается всех тарифов в Точка Банке.
Внести или снять наличные можно в любом отделении Почты России, банкомате или кассе банков‑партнёров. Посмотреть все точки в вашем городе можно на карте.