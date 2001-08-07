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Расчётный счёт для ООО

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Валютные платежи за границу
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Электронный документооборот
Защита юрлиц от рисков по 115‑ФЗ

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Тарифы на открытие расчётного счета для ООО

Начало
950 ₽
в месяц
Подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, сезонного бизнеса
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 400 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽
Снятие наличных
До 50 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 1 500 ₽ за каждые 50 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 100 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 350 ₽ за каждые 50 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
30 платежей в месяц бесплатно
Далее 75 ₽ за каждый
РазвитиеАкция до 10 ноября
0 ₽
в месяц
4 200 ₽
Подойдёт растущим компаниям и ИП с сотрудниками
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽
Снятие наличных
До 300 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 600 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
60 платежей в месяц бесплатно
Далее 50 ₽ за каждый
Корпоративный
25 000 ₽
в месяц
Только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 10 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Снятие наличных
До 5 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
Бесплатно
Персональный менеджер
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Как открыть расчётный счёт для ООО

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2

Получить реквизиты и начать работу

После обработки заявки вы получите реквизиты — их можно использовать, чтобы составить договор и выставить счёт. Полный доступ к счёту откроется, когда менеджер активирует его на личной встрече.

3

Встретиться с менеджером

Он приедет куда вам удобно. Подпишите документы, и интернет‑банк заработает сразу.

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Частые вопросы

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Зачем нужен расчётный счёт для ООО?

Расчётный счёт необходим ООО для того, чтобы работать с контрагентами: отправлять и принимать платежи.

Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту.

Налоги также намного удобнее уплачивать именно с расчётного счёта.

Но его обслуживание часто не бесплатное: в каждом банке свои тарифы и лучше изучить их заранее. В Точка Банке есть разные варианты обслуживания счёта ООО.

Какие документы нужны, чтобы открыть расчётный счёт для ООО?

Паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя, устав, если он нетиповой.

Зачем нужна встреча для открытия счёта?

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115‑ФЗ, для открытия счёта необходимо подтвердить личность и предоставить оригиналы документов сотруднику банка на личной встрече.

Сколько стоит обслуживание расчётного счёта для ООО?

Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

Сколько времени занимает открытие счёта для ООО?

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.

Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только откроем счёт, мы пришлём вам уведомление на email.

Как выбрать тариф для ООО?

Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса. Кроме того, учитывайте обороты по счёту и количество переводов в месяц.

В Точка Банк для ООО есть такие тарифы, как «Начало», «Развитие», «Корпоративный».

Выбирайте тариф «Начало», если бизнес развивается и вы регулярно проводите платежи. Здесь выгодные условия для предпринимателей, которым важен баланс между функциональностью и стоимостью.

Рассмотрите тариф «Развитие», когда обороты растут и нужно увеличить лимит на переводы физлицам.

Тариф «Корпоративный» подходит для организаций с серьёзными оборотами, с годовой выручкой от 60000000 ₽. Например, для компаний в сфере оптовой торговли, производства или строительства.

Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.

Как пополнить счёт для ООО?

Есть разные способы:

  • перевести деньги на расчётный счёт или корпоративную карту;
  • внести деньги через кассу в банке;
  • внести деньги через банкомат.

Сколько будут стоить платёжные поручения?

Нисколько. Мы не берём комиссию за платёжные поручения юрлицам и ООО. Это касается всех тарифов в Точка Банке.  

Как вносить и снимать наличные со счёта ООО?

Внести или снять наличные можно в любом отделении Почты России, банкомате или кассе банков‑партнёров. Посмотреть все точки в вашем городе можно на карте.  

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