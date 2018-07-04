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Реквизиты

АО «Точка»

Сокращённое наименование
АО «Точка»
Полное наименование
Акционерное общество «Точка»
Дата регистрации
4 июля 2018 года (04.07.2018)
ОГРН
1187746637143
ИНН
9705120864
КПП
770401001
Адрес
119002, г. Москва, Староконюшенный пер., д. 10
Телефон
8 800 200 00 24

Сокращённое наименование

АО «Точка»

Полное наименование

Акционерное общество «Точка»

Дата регистрации

4 июля 2018 года (04.07.2018)

ОГРН

1187746637143

ИНН

9705120864

КПП

770401001

Адрес

119002, г. Москва, Староконюшенный пер., д. 10

Телефон

8 800 200 00 24

ООО «Банк Точка»

Сокращённое наименование
ООО «Банк Точка»
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Точка»
Дата регистрации
10 января 2023 года (10.01.2023)
ОГРН
1237700005157
ИНН
9721194461
КПП по месту нахождения
772301001
КПП крупнейшего налогоплательщика
997950001
Адрес
109044, г. Москва, 3-й Крутицкий пер., д. 11, помещ. 7Н.
Телефон
8 495 787 89 55
БИК
044525104
К/с
30101810745374525104

Сокращённое наименование

ООО «Банк Точка»

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Точка»

Дата регистрации

10 января 2023 года (10.01.2023)

ОГРН

1237700005157

ИНН

9721194461

КПП по месту нахождения

772301001

КПП крупнейшего налогоплательщика

997950001

Адрес

109044, г. Москва, 3-й Крутицкий пер., д. 11, помещ. 7Н.

Телефон

8 495 787 89 55

БИК

044525104

К/с

30101810745374525104

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