Реквизиты
АО «Точка»
Сокращённое наименование
АО «Точка»
Полное наименование
Акционерное общество «Точка»
Дата регистрации
4 июля 2018 года (04.07.2018)
ОГРН
1187746637143
ИНН
9705120864
КПП
770401001
Адрес
119002, г. Москва, Староконюшенный пер., д. 10
Телефон
8 800 200 00 24
Сокращённое наименование
АО «Точка»
Полное наименование
Акционерное общество «Точка»
Дата регистрации
4 июля 2018 года (04.07.2018)
ОГРН
1187746637143
ИНН
9705120864
КПП
770401001
Адрес
119002, г. Москва, Староконюшенный пер., д. 10
Телефон
8 800 200 00 24
ООО «Банк Точка»
Сокращённое наименование
ООО «Банк Точка»
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Точка»
Дата регистрации
10 января 2023 года (10.01.2023)
ОГРН
1237700005157
ИНН
9721194461
КПП по месту нахождения
772301001
КПП крупнейшего налогоплательщика
997950001
Адрес
109044, г. Москва, 3-й Крутицкий пер., д. 11, помещ. 7Н.
Телефон
8 495 787 89 55
БИК
044525104
К/с
30101810745374525104
Сокращённое наименование
ООО «Банк Точка»
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Точка»
Дата регистрации
10 января 2023 года (10.01.2023)
ОГРН
1237700005157
ИНН
9721194461
КПП по месту нахождения
772301001
КПП крупнейшего налогоплательщика
997950001
Адрес
109044, г. Москва, 3-й Крутицкий пер., д. 11, помещ. 7Н.
Телефон
8 495 787 89 55
БИК
044525104
К/с
30101810745374525104