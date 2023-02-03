Бесплатная регистрация ИП на УСН

Упрощённая система налогообложения подходит малому и среднему бизнесу, чьи контрагенты не уплачивают НДС.

УСН «Доходы» чаще используют те предприниматели, у которых расходы составляют менее 50% от всех доходов. Обычно это бизнес, который предоставляет товары или услуги с высоким спросом и максимальной наценкой.

УСН «Доходы минус расходы» подходит тем, кто ещё только начал бизнес и больше тратит, чем зарабатывает. Это могут быть молодые веб‑студии, автомастерские, производители мебели на заказ.