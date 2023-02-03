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Бесплатная регистрация ИП на УСН

Зарегистрируем онлайн

Без очередей и походов в налоговую

Подготовим все документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Бесплатно проконсультируем

Подберём коды ОКВЭД

Открытие ИП, счёт и бухгалтерия за 0 ₽

Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке

Кому подходит ИП на упрощёнке

Бизнесу с доходом до 490 500 000 ₽ в год и штатом до 130 сотрудников

Поможем выбрать УСН

Точные ставки зависят от региона, вида деятельности и дохода. Информация актуальна на 2026 год.
УСН «Доходы»
  • Подойдёт предпринимателям, у которых почти не будет подтверждённых годовых расходов
  • Налогом облагается только доход
УСН «Доходы минус расходы»
  • Подойдёт предпринимателям, которые смогут подтвердить большую часть годовых расходов
  • Налогом облагается разница между доходами и расходами
Бесплатно подготовим заявление на УСН

Рекомендуем проверить, что вас поставили на учёт, в течение недели после регистрации ИП:

  1. Посмотрите код налоговой, который указан в заявлении
  2. Позвоните в эту налоговую
  3. Если вас не поставили на учёт, подайте заявление повторно

Регистрируйте ИП на УСН

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы подберём

Коды ОКВЭД

3

Мы подготовим

Заявление на регистрацию ИП

4

Вы получите

Готовое ИП и счёт в Точка Банк за 3–5 дней

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Предложим решения для развития бизнеса

Для всех
Для розницы
Для селлеров
Для строителей
Для грузоперевозчиков
Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽
  • Базовая бухгалтерия — бесплатно: мы рассчитаем налоги и взносы, сформируем декларацию и КУДиР, напомним о сроках сдачи отчётности
  • Расширенная бухгалтерия — от 1 408 ₽ при оплате за год
ЭДО от 0 ₽
  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте неограниченное количество документов по готовым шаблонам и принимайте документы от контрагентов
  • Продвинутый ЭДО — от 417 ₽ при оплате за год
Бизнес‑карта
  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк баллами — ими можно оплатить сервисы банка или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽
Защита от рисков по 115‑ФЗ
  • Подготовим полный отчёт о надёжности контрагента и подскажем, стоит ли сотрудничать
  • Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный»
Онлайн‑бухгалтерия с консультациями бухгалтеров

От 16 900 ₽ в год

  • Сервис рассчитает налоги с учётом комиссий Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета
  • Самостоятельно сформирует отчётность и подготовит к отправке в налоговую
Единый кабинет селлера

0 ₽ с тарифом «Стартовый»:

  • Отслеживайте динамику продаж и маржинальность
  • Получайте советы для роста прибыли от AI-ассистента
ЭДО

Создавайте, подписывайте и отправляйте документы сразу в интернет‑банке

  • Получайте документы от Wildberries и Ozon
  • Настраивайте синхронизацию с 1С
Нейросеть для селлеров
  • Создавайте карточки товаров за пару минут без дизайнера. Первые 24 генерации — бесплатно.
  • Создавайте инфографику: доступны более 200 шаблонов.
Участие в тендерах и госзакупках
  • Бесплатно откроем спецсчёт и вернём до 2% годовых ежемесячно от суммы остатка по спецсчёту
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Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽.

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Бесплатный отчёт о надёжности контрагента

Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

Транспортный ЭДО

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  • Заполняйте накладные за пару минут
  • Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД
Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Бесплатный отчёт о надёжности контрагента

Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

Приём платежей через СБП от 0,4%
  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими
Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
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Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии  очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видео-продакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Частые вопросы

Кому подходит УСН?

Упрощённая система налогообложения подходит малому и среднему бизнесу, чьи контрагенты не уплачивают НДС.

УСН «Доходы» чаще используют те предприниматели, у которых расходы составляют менее 50% от всех доходов. Обычно это бизнес, который предоставляет товары или услуги с высоким спросом и максимальной наценкой.

УСН «Доходы минус расходы» подходит тем, кто ещё только начал бизнес и больше тратит, чем зарабатывает. Это могут быть молодые веб‑студии, автомастерские, производители мебели на заказ.

Как открыть ИП на УСН?

Чтобы зарегистрировать ИП и работать по упрощённой системе налогообложения, необходимо:

  • определиться с видом деятельности;
  • подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД;
  • собрать необходимый пакет документов;
  • заполнить заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или через сайт.

Если вы решите зарегистрировать бизнес с помощью Точка Банка, то вам не придётся заниматься всем самостоятельно. Мы скажем, какие документы нужно прислать, сами их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ИП без уплаты госпошлины.

Вы сможете отслеживать весь процесс в интернет‑банке. После регистрации ИП пришлём смс, все документы уйдут на указанную почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.

Какие плюсы и минусы у УСН?

Плюсы:

  • не нужно уплачивать НДФЛ от предпринимательской деятельности;
  • можно уплачивать налоги только с доходов или с разницы между доходами и расходами;
  • можно совмещать с патентом;
  • при использовании УСН «Доходы» можно уменьшить сумму налога на страховые взносы: без сотрудников — до нуля, с сотрудниками — до 50%, а на системе «Доходы минус расходы» уменьшить налоговую базу за счёт указания страховых взносов в качестве расходов.

Минусы:

  • учитываются только те расходы, которые определены законом;
  • при совмещении с патентом необходимо вести две книги учёта доходов и расходов;
  • на «Доходы минус расходы» придётся заплатить минимальный налог в 1% от полученных доходов, если сумма исчисленного налога по итогам года вышла менее 1% доходов.

Сколько стоит зарегистрировать ИП?

Стоимость регистрации ИП зависит от того, как именно она проходит. Также стоит учитывать государственную пошлину. Если вы лично приходите в налоговую, надо заплатить госпошлину за регистрацию — 800 ₽. Можно не платить госпошлину, если подавать документы в электронном виде или через МФЦ.

Открыть ИП в банке тоже можно. В Точка Банке эта услуга бесплатная, а сразу после регистрации ИП мы откроем вам счёт — тоже бесплатно. Процесс регистрации ИП пройдёт электронно: мы выпустим вам электронную подпись и с ней отправим документы в налоговую, а госпошлину платить не придётся.

От чего зависит ставка НДС?

Если ваш оборот превышает 20 000 000 ₽ рублей, вам предстоит уплачивать НДС — 5, 7 или 22% в зависимости от величины расходов.

Если у вас мало расходов, лучше выбрать пониженную ставку 5 или 7%.

Если доля расходов высокая, тогда может быть выгоднее базовая ставка 22%. Чтобы применять 22% с целью использовать вычет на сумму входящего НДС, эти расходы должны быть обязательно подтверждены счетами‑фактурами или УПД. А если таких расходов много, то таким ИП уже стоит рассмотреть систему налогообложения УСН «Доходы минус расходы».

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Регистрация ИП на УСН — Открыть ИП на упрощённой системе налогообложения — Точка Банк