Бесплатная регистрация ИП на УСН

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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видео-продакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
Упрощённая система налогообложения подходит малому и среднему бизнесу, чьи контрагенты не уплачивают НДС.
УСН «Доходы» чаще используют те предприниматели, у которых расходы составляют менее 50% от всех доходов. Обычно это бизнес, который предоставляет товары или услуги с высоким спросом и максимальной наценкой.
УСН «Доходы минус расходы» подходит тем, кто ещё только начал бизнес и больше тратит, чем зарабатывает. Это могут быть молодые веб‑студии, автомастерские, производители мебели на заказ.
Чтобы зарегистрировать ИП и работать по упрощённой системе налогообложения, необходимо:
Если вы решите зарегистрировать бизнес с помощью Точка Банка, то вам не придётся заниматься всем самостоятельно. Мы скажем, какие документы нужно прислать, сами их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ИП без уплаты госпошлины.
Вы сможете отслеживать весь процесс в интернет‑банке. После регистрации ИП пришлём смс, все документы уйдут на указанную почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость регистрации ИП зависит от того, как именно она проходит. Также стоит учитывать государственную пошлину. Если вы лично приходите в налоговую, надо заплатить госпошлину за регистрацию — 800 ₽. Можно не платить госпошлину, если подавать документы в электронном виде или через МФЦ.
Открыть ИП в банке тоже можно. В Точка Банке эта услуга бесплатная, а сразу после регистрации ИП мы откроем вам счёт — тоже бесплатно. Процесс регистрации ИП пройдёт электронно: мы выпустим вам электронную подпись и с ней отправим документы в налоговую, а госпошлину платить не придётся.
Если ваш оборот превышает 20 000 000 ₽ рублей, вам предстоит уплачивать НДС — 5, 7 или 22% в зависимости от величины расходов.
Если у вас мало расходов, лучше выбрать пониженную ставку 5 или 7%.
Если доля расходов высокая, тогда может быть выгоднее базовая ставка 22%. Чтобы применять 22% с целью использовать вычет на сумму входящего НДС, эти расходы должны быть обязательно подтверждены счетами‑фактурами или УПД. А если таких расходов много, то таким ИП уже стоит рассмотреть систему налогообложения УСН «Доходы минус расходы».
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.