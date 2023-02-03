Бесплатный комплаенс-ассистент

Пояснит, как работать, если это ваш первый счёт или у бизнеса много направлений. Даст советы, как вести бизнес и не нарушать 115‑Ф3.
Объяснит, что может вызывать вопросы. А если предстоит сложная сделка, посмотрит документы и даст рекомендации до начала расчётов.
Подскажет, как платить налоги, снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы у банка и контролирующих органов не возникало вопросов
С комплаенс‑ассистентом могут бесплатно общаться все, у кого есть счёт в Точка Банке. Для этого просто напишите в чат интернет‑банка.
Сергей
Директор логистической компании
Давно в грузоперевозках. Не получалось спокойно работать, счёт заблокировали из‑за того, что попал в «списки». Открыл счёт в Точка Банке, комплаенс‑ассистент бесплатно проанализировал движения по счёту и всё разъяснил. Оказалось, что я платил контрагентам ИП из «чёрных списков» или совсем новым, похожим на фирмы‑однодневки. Приходилось — транспорта у меня своего нет. Да и мой бизнес низкодоходный, поэтому налогов плачу мало, а оборот большой. Поэтому я и мог попасть в «чёрные списки». Специалист порекомендовал проверять партнёров в сервисе «Проверки компании», взять в штат сотрудников и оформить лизинг на собственный транспорт. Это подтвердит, что бизнес реальный и развивающийся.
Артём
Директор оптовой компании
У меня довольно крупная компания с большими оборотами. На рынке давно, поставляю компьютерные комплектующие. Стало невозможно работать: когда на счёт поступали платежи более 10 000 000 ₽, банк блокировал счёт. Просил кучу документов, а потом долго и дотошно их проверял. Это очень тормозило бизнес. Мне рассказали, что в Точка Банке можно наоборот, если подключить сервис «Комплаенс‑ассистент». Специалист проверяет партнёра и документы перед крупной сделкой, чтобы в момент платежа не возникало сюрпризов. Теперь так и делаю. Деньги спокойно поступают на счёт. Никаких блокировок, даже суммы стали больше. За счёт такой скорости ещё и оборот увеличил.
Иван
Директор IT-компании
Только что зарегистрировал новый бизнес, чтобы заниматься разработкой программного обеспечения. Друзья говорят, что банки часто блокируют счёта, ничего не объясняют, при этом кучу документов просят. Время впустую и деньги тоже. Чтобы заранее ко всему подготовиться, мне порекомендовали открыть счёт в Точка Банке и бесплатно подключить сервис «Комплаенс‑ассистент». Открыл счёт, а специалист рассказал, как работать, не совершая ошибок. Как пользоваться картой для личных покупок, как выводить на свои личные карты. Рассказал все тонкости про уплату налогов. Теперь не переживаю и работаю спокойно.
Олег
Директор строительной компании
Занимаюсь строительством и решил расширяться. Партнёры предложили выгодные цены на закуп, и я не мог упустить такую возможность. С запросами документов и блокировками счёта я уже сталкивался. А с новым направлениям бизнеса боялся, что будет ещё хуже. Мне помог комплаенс‑ассистент Точка Банка. Причём бесплатно. Он проанализировал выписку по счёту и рассказал, что делать дальше. Я открыл отдельный счёт для оптовой торговли, чтобы мои платежи не путались: товар по одному счёту, услуги — по‑другому. Всё прозрачно, и у банка, и у контролирующих органов нет вопросов.
Иван
Владелец компании по оптовой поставке стройматериалов
Заблокировали счёт и не сказали причину
Занимаюсь оптовой поставкой стройматериалов. Долго не мог понять, почему мой счёт в другом банке заблокировали. Всё прояснилось, когда открыл счёт в Точка Банке и бесплатно подключил сервис «Комплаенс‑ассистент». Он попросил прислать выписку, чтобы понять, что привлекло внимание. Оказалось, что я закупал материалы у контрагента, основной ОКВЭД которого не совпадал с его сферой деятельности. Комплаенс‑ассистент объяснил, что такие платежи привлекают внимание контролирующих органов и банков, и порекомендовал проверять контрагентов и их ОКВЭДы в сервисе «Проверки компании» до начала расчётов. А если они правда занимаются стройматериалами, им стоит поменять основной ОКВЭД.